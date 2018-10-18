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 Госдума РФ угрожает "катастрофическими последствиями" в принятом сегодня заявлении "Об обострении ситуации на Украине"

На пленарном заседании в четверг, 18 октября, депутаты Государственной думы Российской Федерации единогласно приняли заявление "Об обострении ситуации на Украине".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной думы.

"Власти Украины, по сути, вступили на путь превращения Украины в плацдарм борьбы с Россией и ее народом на всех возможных фронтах и направлениях", - отмечается в заявлении.

Примером тому, по мнению российских депутатов, служат, в частности, попытки нынешних украинских властей "разрушить подлинную Православную Церковь, легализовать поддерживаемых украинским государством раскольников и "освятить" с их помощью продолжение войны против русских и русскоязычных на Востоке Украины". 

"Саботируя Минские соглашения и одновременно претендуя на достойное место в ряду других европейских государств, Украина продолжает сосредоточение войск, обстрелы и убийства в Донбассе, уже не в первый раз прибегая к террористическим актам для достижения своих целей", — сказано в заявлении.

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"Украина превратилась в террористическое государство, и правители сегодняшней Украины запятнаны кровью Александра Захарченко и многих других сыновей и дочерей Донбасса", — подчеркнули депутаты ГД РФ.

"Тревогу депутатов Государственной Думы также вызывают законы, которые принимают украинские парламентарии: их нормы прямо направлены на дискриминацию русскоговорящего населения и фактически на полный запрет использования русского языка", - сообщает пресс-служба.

По убеждению российских парламентариев, за действиями украинских властей стоят их "западные спонсоры и вдохновители": ГД обращает внимание на действия США и других стран НАТО, которые, "предоставляя Украине оружие и поощряя ее антироссийскую политику, прямо толкают власти Украины к агрессивным действиям против собственного народа, к межнациональным и межконфессиональным конфликтам".

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В документе подчеркивается, что "попытка нового широкомасштабного военного наступления Украины в Донбассе вкупе с новыми фактами убийств и террористических актов против его населения получит адекватный ответ и неизбежно приведет к катастрофическим последствиям".

Государственная дума заявляет, что историческая ответственность за курс на разрыв российско-украинских отношений ложится на руководство современной Украины. "Еще не поздно остановиться", - резюмируют российские парламентарии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3092033
 
   
 Топ комментарии
 
Полыхание казлячьих пердаков достигло апогея
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Значит все правильно делаем!
Сам Маккейн с небес благословляет Украину на подвиги...
Я горжусь что попал в такое время...
Увидеть развал ссср, Увидеть как Украинский народ восстал против гбшной нечисти, увидеть как Украина выборола право быть независимым государством, с своей церковью, не кланяючесь Москве, это многого стоит..
В чудную эпоху мы попали товарищи..
Многие за 300 лет не увидели того, что мы ща 20 с лишним лет...
Слава Украине!
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Запугивают, отвлекают внимание от Ингушетии, Керчи, пенсий, рейтинга карлика.
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Російська Дура! Слухай мою команду!
Рачки стань! У лаву по двоє шикуйсь! Нафіг кроком руш!
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18 октября во время обсуждения постановления о нарастании военной угрозы со стороны Украины пидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Украина прекратит свое существование в нынешнем виде, ее территории поделят между собой Россия и Запад.
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А сколько раз те же Штаты могли удушить каазлабад за последние 100 лет, даже ножки"буша" подогнали Шобы те не виздихали... Наконец то убедились , шо то уже будет марна справа, в случае чего.
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Интересно, зачем Цензор так подробно излагает этот мусор? В Украине достаточно ваты реальной и потенциальной, так замер ретранслировать Кацапстана пропаганду в Украине? Цензор - бесплатный ретранслятор мокшанских пропагандировать? Или небесплатный?
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Нет, я совсем не понимаю кацапской логики (если она существует в природе).
Т.е. и. это Украина "отжала" (аннексировала) АРК.
Получается, это Украина устроила бойню на "Бамбассе".
Это Украина, всунула свой нюх в Сирию, а сейчас еще и в Ливию.
Эй кацапчики, либо изобретите простейший выключатель дурака, либо Ф-1 в стакан (не забыть выдернуть чеку с УЗРГМ), чтобы стакан удерживал предохранительный рычаг. Налить бояры, врезать, и с криком "за здоровье )(уйла" разбить стакан под ногам. Рекомендуется в окружении таких же ватных идиотов. Аминь.
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"Украина превратилась в террористическое государство, и правители сегодняшней Украины запятнаны кровью Александра Захарченко и многих других сыновей и дочерей Донбасса", - подчеркнули депутаты ГД РФ.

...
Ух какие сапожищи охренительные! Срочно брать!
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Влада України, по суті, стала на шлях перетворення України на плацдарм боротьби з Росією та її народом на всіх можливих фронтах і напрямкахДжерело: https://ua.censor.net.ua/n3092033

Таки ДА! І що з того? Кацапів потрібно нищити як сарану.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГосдума РФ угрожает "катастрофическими последствиями" в принятом сегодня заявлении "Об обострении ситуации на Украине"
 
 
 
 
 
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