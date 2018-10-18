 Перевалочное предприятие "Рисойл" потеряло 23 млн грн из-за действий ГПУ, - Егор Соболев

Об этом сообщил деуптат от "Самопомочи" Егор Соболев, информирует Цензор.НЕТ.

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"На предприятие "Рисойл", занимающееся перевалкой грузов в Черноморске, пришли посредники. Назвали сумму взятки, которую надо дать "прокурорским", "чтобы не было проблем". Руководитель предприятия их отправил ни с чем. После чего в порту появился старший следователь Генпрокуратуры Терещенко с грузовиками. Объяснил, что ему надо арестовать три тысячи тонн зерна. Основание - собственное письмо(?!). Предприятие объясняет: "Зерно же не наше, мы только грузим, что мы скажем владельцу зерна, надо хотя бы решение суда".

На помощь пришла Бизнес-Варта во главе с Иваном Мирошниченко и все конкуренты по бизнесу из портовых перевалок. Обратились к десяти народным депутатам, включая меня, Премьер-министру, Генпрокурору. Грузы снова пошли. Но четыре корабля и 700 железнодорожных вагонов простояли четыре дня, у предприятия 23 млн гривен убытков. Коррупционеры очень дорого стоят всем нам", - рассказал нардеп в посте на Facebook.