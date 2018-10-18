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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:ГПУ (8894) Черноморск (Ильичевск) (55) рэкет (64) Соболев Егор (427)

 Перевалочное предприятие "Рисойл" потеряло 23 млн грн из-за действий ГПУ, - Егор Соболев

Предприятие "Рисойл", осуществляющее перевалку зерна в Черноморске, навестили рэкетиры и прокуратура.

Об этом сообщил деуптат от "Самопомочи" Егор Соболев, информирует Цензор.НЕТ.

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"На предприятие "Рисойл", занимающееся перевалкой грузов в Черноморске, пришли посредники. Назвали сумму взятки, которую надо дать "прокурорским", "чтобы не было проблем". Руководитель предприятия их отправил ни с чем. После чего в порту появился старший следователь Генпрокуратуры Терещенко с грузовиками. Объяснил, что ему надо арестовать три тысячи тонн зерна. Основание - собственное письмо(?!). Предприятие объясняет: "Зерно же не наше, мы только грузим, что мы скажем владельцу зерна, надо хотя бы решение суда".

На помощь пришла Бизнес-Варта во главе с Иваном Мирошниченко и все конкуренты по бизнесу из портовых перевалок. Обратились к десяти народным депутатам, включая меня, Премьер-министру, Генпрокурору. Грузы снова пошли. Но четыре корабля и 700 железнодорожных вагонов простояли четыре дня, у предприятия 23 млн гривен убытков. Коррупционеры очень дорого стоят всем нам", - рассказал нардеп в посте на Facebook.

Перевалочное предприятие Рисойл потеряло 23 млн грн из-за действий ГПУ, - Егор Соболев 01

Источник: https://censor.net.ua/n3092030
 
   
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Тут Луценко должен провести проверку и нам всем рассказать, что там на самом деле происходит.
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что бы нанять народного депитута, который громко поучавствует в бизнес конфликте на твоей стороне, стоит от 5000 - 20 000 тыщ баксов.. Егорка Соболев задекларирует заработанный черный нал в своей декларации?
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имхо лучше кума прокурора, только кума прокурор Перевалочное предприятие "Рисойл" потеряло 23 млн грн из-за действий ГПУ, - Егор Соболев - Цензор.НЕТ 8688
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ваш барна за 50 зеленых косарей бросает ловить рыбу и летит кнопкодавить по зову партии
чтобы законы нужные принять
блок продажных патриотов рулет Перевалочное предприятие "Рисойл" потеряло 23 млн грн из-за действий ГПУ, - Егор Соболев - Цензор.НЕТ 8659
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Егор если ,, не чьи то мой тебе совет - возьми, пока не поздно,по общему правилу лицо, нашедшее потерянную вещь,

приобретает права и не несет обязанности лица, нашедшего вещь.

потеряло 23 млн грн из-за действий ГПУ, - Егор Соболев
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПеревалочное предприятие "Рисойл" потеряло 23 млн грн из-за действий ГПУ, - Егор Соболев
 
 
 
 
 
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