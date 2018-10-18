 Рада одобрила в первом чтении переход на 3-летнее бюджетное планирование: "Весь цивилизованный мир использует такой подход"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Бюджетная декларация – это трехлетние финансовые планы для местных бюджетов, конкретные потолки расходов, бОльшая ответственность чиновников за результаты своей работы. Когда будем иметь четкие профинансированные цели на три года, нас не будет каждый год штормить, когда мы принимаем один раз в год бюджет", – прокомментировала депутатам проекты и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

По ее словам, переход к 3-летнему бюджетному планированию даст возможность строить отношения с партнерами и возродить их доверие, очертит планы управления госдолгом, снижения фискальных рисков, управления образованием и медициной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в 2019 году должна отдать 427 млрд грн внешних долгов: это треть госбюджета, - Гройсман

"Мы не сможем просто так менять цифры, которые вы утвердили на три года. Весь цивилизованный мир использует такой подход", – подчеркнула руководитель Минфина.

Она выразила надежду, что в ближайшее время эти документы будут приняты в целом, что позволит уже с 2019 года перейти на трехлетнее бюджетное планирование.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Все социальные нормативы в 2019 г. увеличатся и будут опережать инфляцию, - Маркарова. ВИДЕО