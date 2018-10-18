EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Экономика
  741  21
Все про:бюджет (4254) ВР (22383) Минфин (1242) Маркарова (14)

 Рада одобрила в первом чтении переход на 3-летнее бюджетное планирование: "Весь цивилизованный мир использует такой подход"

Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 19 октября, одобрила в первом чтении правки в законы и Бюджетный кодекс для внедрения среднесрочного бюджетного планирования (№8043 и №8044).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Бюджетная декларация – это трехлетние финансовые планы для местных бюджетов, конкретные потолки расходов, бОльшая ответственность чиновников за результаты своей работы. Когда будем иметь четкие профинансированные цели на три года, нас не будет каждый год штормить, когда мы принимаем один раз в год бюджет", – прокомментировала депутатам проекты и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

По ее словам, переход к 3-летнему бюджетному планированию даст возможность строить отношения с партнерами и возродить их доверие, очертит планы управления госдолгом, снижения фискальных рисков, управления образованием и медициной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в 2019 году должна отдать 427 млрд грн внешних долгов: это треть госбюджета, - Гройсман

"Мы не сможем просто так менять цифры, которые вы утвердили на три года. Весь цивилизованный мир использует такой подход", – подчеркнула руководитель Минфина.

Она выразила надежду, что в ближайшее время эти документы будут приняты в целом, что позволит уже с 2019 года перейти на трехлетнее бюджетное планирование.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Все социальные нормативы в 2019 г. увеличатся и будут опережать инфляцию, - Маркарова. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3092024
 
 
 Топ комментарии
 
Стесняюсь спросить, а какой рост инфляции во "всём цивилизованном мире" и какой в Украине?
 показать весь комментарий
 
Бандюкович теж планував на багато років наперед. І де тепер ті плани?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
щас на планируют шо шкура треснет
тут не знаешь шо завтра будет...
то ли роттедам,то ли еще какая хрень.
понятно что для себя всё по плану
как быстрее шкуру с людей снять
бо выборы на носу и кормушку
могут отодвинуть.
 показать весь комментарий
 
 
А мы давно "цивилизованный мир", если глянуть в "Раду" побачиш зраду.
 показать весь комментарий
 
 
Помнится когда-то (давно) и пятилетнее планирование было. Но говорили, что это плохо. Оказывается, что нет - прогрессивный подход.
 показать весь комментарий
 
 
Тоді була у керма одна партія кепесесе, тому і планувала. Зараз кожна нова влада починає з чистого листа, тому і топчемось на місці 27 років.
 показать весь комментарий
 
Я только за долгосрочное планирование. Например, избирается рада, назначает премьера и они вместе планируют как улучшить жизнь населения на следующие 4 года. А в конце каждого года, если идет отклонение по основным макроэкономическим показателям (инфляция, реальный доход на душу населения, ВВП и т.п.), то они вместе (рада и премьер) идут нах. Вот это я называю планированием.
 показать весь комментарий
 
Стесняюсь спросить, а какой рост инфляции во "всём цивилизованном мире" и какой в Украине?
 показать весь комментарий
 
 
После выборов мы навсегда простимся и с этой Радой и с её планами. Ждать осталось недолго.
 показать весь комментарий
 
 
А новые депутаты прилетят с Луны или возьмем в аренду у Штатов?
 показать весь комментарий
 
Новых депутатов мы выберем сами. Но не из народного фронта и тем более БПП.
 показать весь комментарий
 
Бандюкович теж планував на багато років наперед. І де тепер ті плани?
 показать весь комментарий
 
 
Ідея правильна, але її реалізація, як завжди, буде через сраку.
 показать весь комментарий
 
***
когда счастливый наркоман проходил мимо лавочки с бабками,
то планировал просто поздороваться,
но те так осуждающе на него глянули,
что он мимо воли обозвал их старыми проститутками...
фсе...бабки выпали в осадок... и только хлопали глазами
 показать весь комментарий
 
 
Так, тож - ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ!
Докладчица сказала, что это обеспечит более высокий рост валового продукта, укрепит гривню и будет способствовать росту пенсий и зарплат.
Но только, один раз в три года.
 показать весь комментарий
 
В США щороку приймають бюджет. Відсталі якись в США парламентарії.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада одобрила в первом чтении переход на 3-летнее бюджетное планирование: "Весь цивилизованный мир использует такой подход"
 
 
 
 
 
 вверх