 "Укрметаллургпром" заявил о массовом вывозе украинского металлолома в непризнанное Приднестровье

Об этом говорится в статье 112.ua "Когда и санкции – не помеха: Украина через Приднестровье спонсирует одиозного олигарха?".
Сообщается, что, по данным "Укрметаллургпрома", в 2017 году из Украины было экспортировано 486 тыс. т металлолома, из которых 270 тыс. т или 56% попало на Молдавский МЗ. "Сейчас ситуация ухудшается: так, за январь-апрель 2018-го из 216 тыс. т, которые были экспортированы из Украины, 135 тыс. т или 63% оказались на этом приднестровском предприятии", - говорится в письме объединения, которое металлурги направили в центральные органы власти, правоохранительным органам и в "Укрзализныцю" с просьбой в кратчайший срок принять меры по прекращению поставок.
При этом в "Укрзализнице" подтвердили факт, что отгрузки металлолома в этом направлении продолжаются, поскольку "в настоящий момент отсутствуют ограничения на погрузку соответствующей номенклатуры грузов в адрес Республики Молдова, что не дает оснований не подтверждать планы перевозок этого вида груза".
Указано, что по документам груз отправляется в Молдову, молдавскому трейдеру Novastal Prim, а по факту отправляется на ММЗ, связанный с Алишером Усмановым, продукция же завода поставляется в РФ, что стратегически опасно для Украины.
Так, "Укрметаллургпром" попросил украинские власти, правоохранительные органы и "Укрзализныцю" в кратчайший срок внедрить конвенцию на перевозку всех грузов на ММЗ (станция назначения Рыбница), а также предусмотреть и внедрить меры против нарушителей санкций в отношении ММЗ. "Учитывая риск нарушения санкций от 14 мая текущего года путем организации альтернативных схем поставок сырья из Украины в адрес ММЗ через соседние станции/других грузополучателей, а также с учетом того факта, что ММЗ является единственным метпредприятием Молдовы и территориально расположен в ПМР, ввести конвенцию на перевозку ключевого металлургического сырья – ЕТСНВ: Лом чермет (316) – в адрес всех получателей через ближайшие к станции Рыбница станции ЧФМ (ГП "Железные дороги Молдовы"), в частности: Колбасная, Вэрэнкэу, Рыбница, Матеуць, Шолдэнешть, Кобыльня", - говорится в письме объединения.
Напомним также, что Молдавский металлургический завод в Приднестровье, куда поставляется сырье, внесен в санкционный список указом президента от 24 мая 2018 года.
тем более что там свои пацаны крышуют ,,,
Действительно ли Украина самая бедная в Европе: как новый рейтинг перессорил экономистов
Сражение ведется за предпоследнее место в Европе
На днях Международный валютный фонд опубликовал осенний прогноз "Перспективы развития мировой экономики" и обновил базу данных о положении дел в каждой из стран. Цифры из этого отчета породили жаркую дискуссию в среде экономистов.
О чем спор
"Согласно обновленным данным, Украина является самой бедной страной Европы. В новом отчете МВФ по показателю ВВП на душу населения нас обошла Молдова, а мы обошли Папуа Новую Гвинею", - написал на своей странице в Facebook экономист Владимир Компаниец.
Причиной "понижения" рейтинга Украины стал пересчет экономических показателей Молдовы по новой методике, причем включая предыдущие годы (например, в весеннем отчете МВФ ВВП Молдовы за 2017 год насчитан в размере 8,085 млрд дол., а в осеннем - 9,556 млрд дол. За тот же год).
В результате в Молдове показатель ВВП на душу населения увеличился до 2694,469 дол., а в Украине практически не изменился: 2656,01 долларов.
Этот пост вызвал бурную дискуссию среди экономистов о том, какие подсчеты считать правильными.
"Украина не самая бедная страна ЕС" - так озаглавил свое ответное сообщение в Livejournal экономист Андрей Илларионов.
"Величины 2694 дол. для Молдовы и 2656 дол. для Украины - это значения ВВП на душу населения в обеих странах по обменным валютным курсам в 2017 году из базы данных МВФ. Однако данный показатель (ВВП на душу населения по обменным курсам) в качестве индикатора уровня развития (богатства, бедности) стран мира не используется, по крайней мере, последние пять десятилетий - со времени внедрения в практику международных сопоставлений концепций уровня относительных цен и паритетов покупательной способности (ППС, - Авт.) валют. Вместо этого индикатора используется показатель ВВП на душу населения по паритетам покупательной способности валют - либо в текущих, либо в постоянных ценах", - написал Илларионов.
По его подсчетам, ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в текущих ценах в прошлом году составил: в Молдове - 6687 долларов, в Украине - 8754 дол. Тот же показатель в докризисных ценах (2011 года) в Молдове равняется 6078 дол., в Украине лучше: 7957 дол.
Но эти аргументы не убедили автора первого поста, который, наоборот, считает, что относительные цены не отражают реальной ситуации в экономике.
"Несмотря на то, что в Украине курс по ППС в 3,3 раза лучше, чем курс гривни к доллару, вы не купите в Украине Iphone в 3,3 раза дешевле, чем в США, вы заплатите гривнями долларовый эквивалент не меньше, чем в США. Аналогично будет с автомобилями, электроникой и любым другим импортным товаром". "Государство будет вынуждено погашать внешние долги долларами и покупать их по реальному курсу, а не с учетом покупательной способности", - парирует он.
Убежденный в правильности подсчетов по реальным ценам, Компаниец обращается к ощущениям украинцев.
"По мнению поклонников ППС, сейчас в Украине рекордный экономический подъем, так как ВВП на душу населения с учетом ППС на максимальных значениях за всю историю…Если учитывать утрату промышленности на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, которые с 2015 года не попадают в отчетность, то у нас уже настали золотые времена в экономике и мы уже производим на неоккупированной территории больше товаров/услуг, чем в 2008 и в 2013-м. Соответствует это действительности?" Нет, и это легко можно увидеть по изменению показателя реального ВВП Украины", - добавляет Компаниец.
Не слишком разбирающиеся в тонкостях цифр и методик украинцы склонны согласиться с такими аргументами. Однако, по ощущениям тех, кто бывал в соседней стране, жизнь в Молдове не лучше, чем в Украине, скорее наоборот. Казалось бы, тут впору согласиться с доводами российского экономиста, но и в "золотые времена" не особо верится.
Как бы то ни было, дискуссия экономистов показала, что мировые рейтинги - вещь довольно относительная. По крайней мере для восприятия на бытовом уровне.
Цифры МВФ для Украины
По данным осеннего прогноза МВФ, в 2018 году в мировом масштабе реальный ВВП вырастет в среднем на 3,7%, в развивающихся странах - на 4,7%, а в Украине - на 3,5%.
В абсолютных цифрах ВВП Украины в нынешнем году составит 126,39 млрд долларов, а по паритету покупательной способности - 391,53 млрд. Через 5 лет абсолютный ВВП Украины может дорасти до 174,32 млрд дол. (+38%), а ВВП по паритету покупательной способности - до 502, 91 млрд (+28%).
ВВП на душу населения в текущих ценах, по прогнозам МВФ, в нынешнем году составит 2,96 тыс. дол. Это практически вдвое меньше, чем в среднем у развивающихся стран (5,24 тыс. дол.). Для сравнения: средний показатель по миру - 11,37 тыс. дол.
Через 5 лет МВФ прогнозирует нам ВВП на душу населения 4,2 тыс. дол. К этому времени средний для развивающихся стран показатель достигнет 6,86 тыс., а средний по миру - 13,79 тыс.
Зарплата самая низкая и продолжает снижаться
По средней зарплате к середине 2018 года Украина также оказалась на последнем месте в Европе. Как сообщил экономист Владимир Компаниец, средняя официальная зарплата в Молдове на конец июня составляла 375,82 доллара, в Украине - 325,53 доллара.
По данным Укрстата, в июле номинальная средняя зарплата в Украине подросла всего на 1 доллар (точнее, на 29 грн) - до 9170 грн. А в августе снизилась до 8977 грн.
Похожая ситуация наблюдалась и летом прошлого года. Причем в 2017-м средняя зарплата падала и в июле, и в августе, снизившись в целом почти на 250 грн. А в сентябре показатель снова начал расти, хотя уровень июня был превышен только в октябре.
Реальная зарплата (т. е. в поправкой на инфляцию) в августе тоже упала. Ее индекс составлял 97,9% по отношению к июлю.
https://www.segodnya.ua/economics/enews/bednost-ukrainy-peressorila-ekonomistov-1180274.html
Желание в депутатов пока при власти побольше срубить бабла.
Народ поставили буквой. ,,зю,,.
Ни отозвать депутата, ни повлиять на выборы.
Особенно ,,закрытые списки,, хорошо можно за бабло любого в депутаты.
Премьер разрывается о субсидиях, на твердое топливо 3 тыс.,компенсация на год.
на наем жилья депутатов
В Киеве 20 тыс. В месяц.
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