 "Укрметаллургпром" заявил о массовом вывозе украинского металлолома в непризнанное Приднестровье

Об этом говорится в статье 112.ua "Когда и санкции – не помеха: Украина через Приднестровье спонсирует одиозного олигарха?".

Сообщается, что, по данным "Укрметаллургпрома", в 2017 году из Украины было экспортировано 486 тыс. т металлолома, из которых 270 тыс. т или 56% попало на Молдавский МЗ. "Сейчас ситуация ухудшается: так, за январь-апрель 2018-го из 216 тыс. т, которые были экспортированы из Украины, 135 тыс. т или 63% оказались на этом приднестровском предприятии", - говорится в письме объединения, которое металлурги направили в центральные органы власти, правоохранительным органам и в "Укрзализныцю" с просьбой в кратчайший срок принять меры по прекращению поставок.

При этом в "Укрзализнице" подтвердили факт, что отгрузки металлолома в этом направлении продолжаются, поскольку "в настоящий момент отсутствуют ограничения на погрузку соответствующей номенклатуры грузов в адрес Республики Молдова, что не дает оснований не подтверждать планы перевозок этого вида груза".

Указано, что по документам груз отправляется в Молдову, молдавскому трейдеру Novastal Prim, а по факту отправляется на ММЗ, связанный с Алишером Усмановым, продукция же завода поставляется в РФ, что стратегически опасно для Украины.

Так, "Укрметаллургпром" попросил украинские власти, правоохранительные органы и "Укрзализныцю" в кратчайший срок внедрить конвенцию на перевозку всех грузов на ММЗ (станция назначения Рыбница), а также предусмотреть и внедрить меры против нарушителей санкций в отношении ММЗ. "Учитывая риск нарушения санкций от 14 мая текущего года путем организации альтернативных схем поставок сырья из Украины в адрес ММЗ через соседние станции/других грузополучателей, а также с учетом того факта, что ММЗ является единственным метпредприятием Молдовы и территориально расположен в ПМР, ввести конвенцию на перевозку ключевого металлургического сырья – ЕТСНВ: Лом чермет (316) – в адрес всех получателей через ближайшие к станции Рыбница станции ЧФМ (ГП "Железные дороги Молдовы"), в частности: Колбасная, Вэрэнкэу, Рыбница, Матеуць, Шолдэнешть, Кобыльня", - говорится в письме объединения.

Напомним также, что Молдавский металлургический завод в Приднестровье, куда поставляется сырье, внесен в санкционный список указом президента от 24 мая 2018 года.