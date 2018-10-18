 Правоохранители ищут взрывчатку сразу в десяти зданиях во Львове, людей эвакуируют

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП во Львовской области.

"Сегодня, 18 октября, в 10.20 в полицию поступила информация от сотрудников горячей линии Львова о том, что на их электронную почту поступило сообщение о заминировании десяти зданий гостиниц и фитнес-клубов, расположенных на улицах Коперника, Свободы, Стрыйской, Долинского, Научной, Масарика, Степана Бандеры, Стефаника, Перфецкого и на площади Мицкевича", - сказано в сообщении.

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На места выехали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и работники других соответствующих служб.

Отмечается, что правоохранители сначала проведут эвакуацию людей, после чего обследуют помещения зданий и прилегающие к ним территории.