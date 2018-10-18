 Печерский суд разрешил ГПУ изъять в АП результаты спецпроверки Сытника как кандидата на главу НАБУ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини", об этом говорится в материалах суда.

Такое разрешение суд предоставил старшему следователю по особо важным делам второго следственного отдела управления по расследованию преступлений, совершенных работниками органов, ведущих борьбу с преступностью Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Руслану Ижуку.

Ему разрешен временный доступ к документам с возможностью изъятия в копиях, находящихся во владении Администрации Президента по ул. Банковая, 11.

Срок действия определения суда заканчивается 2 ноября.

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