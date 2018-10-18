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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2504) ГПУ (8894) Сытник (611)

 Печерский суд разрешил ГПУ изъять в АП результаты спецпроверки Сытника как кандидата на главу НАБУ

Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре Украины изъять в Администрации Президента материалы специальной проверки Артема Сытника как кандидата на должность директора Национального антикоррупционного бюро, а также изъять копию указа Президента о его назначении на должность директора.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини", об этом говорится в материалах суда.

Такое разрешение суд предоставил старшему следователю по особо важным делам второго следственного отдела управления по расследованию преступлений, совершенных работниками органов, ведущих борьбу с преступностью Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Руслану Ижуку.

Ему разрешен временный доступ к документам с возможностью изъятия в копиях, находящихся во владении Администрации Президента по ул. Банковая, 11.

Срок действия определения суда заканчивается 2 ноября.

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Источник: https://censor.net.ua/n3092020
 
 
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Алконавт завтра: - "Сытник сам себя назначил".
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думаю, что Сытник просто в очередной раз поедет в гости к президенту и уладит любые проблемы, да и слишком мало времени выделили 2 недели чтобы разобратся в куче документов
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А попросить нельзя было как ротердамить так ноу проблем, а тут суд и у Пети выхода небыло.
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Давно пора этого сытника - имитатора борьбы с коррупцией за жепу брать....
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