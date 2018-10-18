 "Как изготовить самодельное взрывное устройство": стало известно что искал в сети Росляков незадолго до бойни

Об этом сообщает Телеграмм-канал 112, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что последний поисковый запрос убийцы в незакрытой вкладке браузера "как изготовить самодельное взрывное устройство".
"На жестком диске сохранено много картинок/схем/инструкций СВУ", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о 20 погибших в ходе взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже.
Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погиб 21 человек, ранены - 44. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.
А шизик просто стал инструментом...
Да и не факт что он был один...
Фото со жмуром удивило!
Окуратео так положили тело...и гвинтивку под руку...как мишку
От дробовика башка развернуло бы как розу...
Много не состыковок...
(самое идиотское - он пыжевал патроны туалетной бумагой, и в черепной коробке была каша из мозгового вещества с бумажной лентой вперемешку).
" Керченский стрелок Росляков, несмотря на юный возраст, действовал как профессиональный киллер (150 патронов куплено, 21 погибший, более 50-ти раненых). Выяснилось, что перед нападением он удалил все данные со своего компьютера и восстановить их практически невозможно. При этом до сих пор непонятно, откуда студент взял немалые деньги на покупку оружия и боеприпасов. Подробности в материале МК RU/.
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Владислав Росляков покупает патроны за несколько дней до нападения на колледж в Керчи - видео
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и вопрос... на фото в статье и на видио один и тот же ...или...?
бази та центри по расії навіть з сибіру агітують воювати і на донбас все у соцмережах.
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Т.е. по версии фсблядей он открыл вкладку броузера и не закрывал ее все те дни которые ему понадобились для покупки компонентов и изготовления бомбы? И после уже уходя на дело тоже заботливо не выключил компьютер что бы они могли найти открытую вкладку? Конечно верю, тру стори.