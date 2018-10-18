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 "Как изготовить самодельное взрывное устройство": стало известно что искал в сети Росляков незадолго до бойни

Следователи приступили к изучению компьютера Владислава Рослякова, устроившего стрельбу и взрыв в колледже Керчи.

Об этом сообщает Телеграмм-канал 112, передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что последний поисковый запрос убийцы в незакрытой вкладке браузера "как изготовить самодельное взрывное устройство".

"На жестком диске сохранено много картинок/схем/инструкций СВУ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 20 погибших в ходе взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже.

Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погиб 21 человек, ранены - 44. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.

Как изготовить самодельное взрывное устройство: стало известно что искал в сети Росляков незадолго до бойни 01

Источник: https://censor.net.ua/n3092018
 
 
 Топ комментарии
 
+ крови мало как для выстрела в жбан...
От дробовика башка развернуло бы как розу...
Много не состыковок...
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Международная телекомпания Al Jazeera в прямом эфире ошибочно заявила, что стрельбу в Керченском политехническом колледже открыл глава Крыма Сергей Аксёнов.
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Ось оце реальна ржака! Прям таки відкрив вікно у браузері - прочитав - зробив - взірвав. Яка ж все таки гебня тупорила.
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Похоже на спец операцию ФСБ КГБ...
А шизик просто стал инструментом...
Да и не факт что он был один...
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АНБ США и похожие структуры следящие за просторами Интернета в своих странах и не только давно имеют программы которые выдают IP адрес (если любитель_-если опытные и хакер то замутиловку устроит, но и тут программы есть, которые вскрывают сразу всю цепочку и выдают реальный IP адрес или приближенный к реалиям .. там вот там введены слова, кодовые обозначения, терминология и на запрос как собрать самому бомбу или запрос дать схемы бомбы самодельной сразу идет сигнал и выдается месторасположение запроса... также все покупки огромного количества бытовой химии по списку чека, минеральных удобрений и веществ из которых можно собрать бимбочку также автоматом сливаются сигналом в АНЮ и те подключат антитеррористические службы ФБР, ЦРУ полиции, армии Нац-гвардии и так далее... стараются работать не после взрыва на на опережение и предотвращения взрыва, факта и акта терроризма...
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Х**ло в шоке. Такая спецоперация и без его санкции.
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Не факт...
Фото со жмуром удивило!
Окуратео так положили тело...и гвинтивку под руку...как мишку
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+ крови мало как для выстрела в жбан...
От дробовика башка развернуло бы как розу...
Много не состыковок...
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Не обязательно... Осматривал как-то тело. "Контрактник" пьяный на "браконьерке" потянул на себя за стволы ИЖ-58 МАЭ, 20-го калибра. (патрон лишь на четверть слабее 12-го калибра). Ружьё было предварительно снято с предохранителя (там он автоматический).Ствол разрядился в лицо, с полуметра. Дробь - "нулёвка", 4,25 мм. Снаряд пробил щёку, лицевые кости, мозг и остановлен был задней частью свода черепа... Крови было немного...
(самое идиотское - он пыжевал патроны туалетной бумагой, и в черепной коробке была каша из мозгового вещества с бумажной лентой вперемешку).
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даже окно с этим поиском фсб не закрыло. типа вот смотрите все, он искал как сделать бомбу, вопросов больше нет
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И при этом Лубина подчеркнула, что попытка извлечь данные с компьютера Рослякова не увенчались успехом. Он профессионально удалил со своего ПК всю информацию так, что извлечь с него данные практически невозможно.
" Керченский стрелок Росляков, несмотря на юный возраст, действовал как профессиональный киллер (150 патронов куплено, 21 погибший, более 50-ти раненых). Выяснилось, что перед нападением он удалил все данные со своего компьютера и восстановить их практически невозможно. При этом до сих пор непонятно, откуда студент взял немалые деньги на покупку оружия и боеприпасов. Подробности в материале МК RU/.
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гугл в помощь
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Владислав Росляков покупает патроны за несколько дней до нападения на колледж в Керчи - видео

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и вопрос... на фото в статье и на видио один и тот же ...или...?
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ФеСеБе уже достало из кармана этого стрелка визитку Яроша, но что то пошло не так Как изготовить самодельное взрывное устройство: стало известно что искал в сети Росляков незадолго до бойни - Цензор.НЕТ 9433
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Кацапня,треба терміново заблокувати цей враждєбний інтернет до бісової матері!А ще краще Как изготовить самодельное взрывное устройство: стало известно что искал в сети Росляков незадолго до бойни - Цензор.НЕТ 9637 Дайош чебурнет!
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Ось оце реальна ржака! Прям таки відкрив вікно у браузері - прочитав - зробив - взірвав. Яка ж все таки гебня тупорила.
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Международная телекомпания Al Jazeera в прямом эфире ошибочно заявила, что стрельбу в Керченском политехническом колледже открыл глава Крыма Сергей Аксёнов.
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Ну они не очень ошиблись. Многолетний период стрельбы и взрывов в Крыму открыл действительно Аксенов.
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Ну раз так, интернет отключить, пусть Скабееву и Соловья слушают сутками и строем ходят через рамки-детекторы.
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крымские фсбешники снова занимались шпили-вили. Это вам не украинских туристов ловить с лобзиками
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Російська пропаганда нагнетає та насичує ненавистю та злобою своїх зомбі, цей просто мабуть увійшов до секти лімонова чи баркашова русорадикалів які воюють і на лугандоні., Росляков узяв собі погоняло "рейх".
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да там даже баркашов и лимонов не при делах. Достаточно посмотреть, как на россии проходят праздники в школах и детских садах - гимнастерки, оружие, песенки "дядя вова мы с тобой..."
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Баркашовці "рне"як раз дуже активні у них є тренувальні
бази та центри по расії навіть з сибіру агітують воювати і на донбас все у соцмережах.
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Шо-то тут не так. Стоп-слова, у провайдера, должны были сработать. 18-летний пацан покупает помповик и 150 патронов и никто не "доложил" компетентным органам. Или пох.уизм не знает границ и тада страна Рассея точно погибла или...
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Так с 18 лет, если оформлены все документы он имел полное право покупать ружьё и патроны. Вы видимо не знакомы с процедурой. Разрешение на покупку выдают именно "компетентные органы", а значит у них он значился как благонадёжный.
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Если спецоперация ФСБ, то можно было просто подорвать калледж и "подложить жареную утку в камин". А так слишком много свидетелей расстрела. Не, тута шо-то явно не то.
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Может русское ТВ повлияло на психику убийц ? Может они услышали шепот команду с кремля ВЗОРВИ!
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Да, в этом есть здравый смысл. На таких проблемных (оккупированных, в нашем случаях) территориях обязательно начинают случаться нехорошие явления, как бы из ничего, на первый взгляд. Я вообще предрекаю землетрясение в Крыму, олицетворяющее идею "камней с небес". И вот посмотрите, оно произойдет.
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Московские попы РПС уже не знают кому молиться Богу и кремлёвскому Фюреру, хотя они раньше молились очередному ставленнику кремля "Как изготовить самодельное взрывное устройство": стало известно что искал в сети Росляков незадолго до бойни - Цензор.НЕТ 1125
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"...последний поисковый запрос убийцы в незакрытой вкладке браузера "как изготовить самодельное взрывное устройство". --- За кого нас держат, скармливая такую туфту ???!!
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Отмечается, что последний поисковый запрос убийцы в незакрытой вкладке браузера
--
Т.е. по версии фсблядей он открыл вкладку броузера и не закрывал ее все те дни которые ему понадобились для покупки компонентов и изготовления бомбы? И после уже уходя на дело тоже заботливо не выключил компьютер что бы они могли найти открытую вкладку? Конечно верю, тру стори.
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И непонятно, на какие деньги он купил ружьё. Если это та самая турецкая помпа, то стоит она у нас 6800грн и вряд ли мама санитарка дала бы ему эту сумму вот так легко. Разве что кредит на себя взял под стипендию, но размер его всё равно не позволил бы так легко купить ружьё.
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Самое дешевое турецкое ружье стоит 5 тыс. А деньги...Сейчас многие зарабатывают в интернете, например, играя в покер.
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Вы бы вместо рассуждений о том, "а откуда он мог взять такие смешные деньги?" или "мог ли студент 4 курса политех коледжа изготовить СВУ?" думали о том, что его на это подвигло? Поскольку, в современном мире достаточно информации и доступных технологий для изготовления чего угодно и боротся нужно не с инструментами, а с идеями. Когда человеком обуяло желание то, все ваши запреты становятся безсмыслеными.
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У когото есть сомнения, что студент 4 курса политехнического коледжа неспособен изготовить по инструкциях СВУ? Я вас прошу, если он изучал химию то, мог спокойно и сам взрывчатку получить из доступных компонентов.
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О, ці "спеці" зараз понаходять. Візитки Яроша нервово курити в стороні будуть... Счу, пару годин і розкриють теракт.
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Москалі - відрізайте нет, закривайте переходи, виключайте світло. І буде тихо і спокійно... у нас.. без вас.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Как изготовить самодельное взрывное устройство": стало известно что искал в сети Росляков незадолго до бойни
 
 
 
 
 
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