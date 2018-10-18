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 Такому ужасному нападению на невинных людей в Керчи нет оправданий, - посольство США

Посольство США в Украине отреагировало на массовое убийство людей в политехническом колледже в оккупированной Керчи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на официальной странице посольства США в соцсети Твиттер в четверг.

"Согласны с послом Куртом Волкером: "Ужасное нападение на учебное заведение в Крыму. Такому насилию над невинными людьми нет оправданий"", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрельба в оккупированной Керчи: 44 пострадавших остаются в больницах, 12 из них - в реанимации. Несколько человек лишились стоп и голеней

Такому ужасному нападению на невинных людей в Керчи нет оправданий, - посольство США 01

Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погиб 21 человек, ранены - 44. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.

Источник: https://censor.net.ua/n3092017
 
 
 Топ комментарии
 
А убить ббольше 10 000 украинцев, есть оправдание?
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РФ (рашистско-фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором)
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Этот ворошиловец походу в Артеке научился мочить одноклассников. Типичный игиловец. Но что-то мне подсказывает, что не сам он до этого додумался, а взрослые дяди из ФСБ пособили. То ли еще будет. Сцарь сильно в рейтинге упал, по-этому срочно будут взрывать Воронеж и загонять рабов в стойло.
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А убить ббольше 10 000 украинцев, есть оправдание?
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Что посеешь, то и пожнешь - к чему призывает раша, то и получает.
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Якщо грати виключно в "Тетріс", за певних умов теж можна стати маніяком. І почати кидатися цеглинами.
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За кордоном несуть квіти до української чи російської амбасади?
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Щось мені здається шо закордону взагалі пофігу. Ці заяви для протоколу.
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Дійсно, що це їх мало цікавить. Але квіти принесуть.
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в американских колледжах такие же "терракты" и даже чаще.
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А чья-нибудь сторона объявила день траура?
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А все-таки общенациональный траур кто-нибудь объявил?
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Да, идиотина? А в США такие случаи регулярно. Там какой мир?
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По-перше, поки на Крим не прийшла мокшандія, там такого не було, це тобі не Штати.
По-друге, за ідіотіну потрапляєш до чорного списку і тут більше не з"являйся.
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Американцы к такому уже привыкшие.
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Оправдания - да, нет, но есть объяснение: "русский мир" во всей своей красе.
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Медведев же все объяснил, что денег для крыма нет, но чтоб их не просили , есть пока вот такие вот проверенные уже много раз, безотказно действующие , террактики .
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А в Америке стреляли виновных школьников и стрелявшему есть оправдания, так что ли.??
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Стрелявших кто-то из официальных властей США оправдывал?
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РФ (рашистско-фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором)
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Вообще, сумасшедший Владик подражал Колумбайну. Есть даже такое понятие "эффект Колумбайна". Но у меня вопрос к его родителя, в частности к матери, с которой он жил. Как можно было не заметить, что сын сошел с ума, что он четыре года ни с кем не общается. Как?
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Этот ворошиловец походу в Артеке научился мочить одноклассников. Типичный игиловец. Но что-то мне подсказывает, что не сам он до этого додумался, а взрослые дяди из ФСБ пособили. То ли еще будет. Сцарь сильно в рейтинге упал, по-этому срочно будут взрывать Воронеж и загонять рабов в стойло.
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Та не, не похоже на ФСБ. Свидетелей, как конь наепал. Ну, если там, тока, полный деграданс. Взорвали бы каллелдж и визитку "Яроша" бы оставили и концы в землю. Слишком большая сложноста операции. Не похоже на спецслужбы.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТакому ужасному нападению на невинных людей в Керчи нет оправданий, - посольство США
 
 
 
 
 
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