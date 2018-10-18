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 Трагедию в оккупированной Керчи власть РФ использует для давления на нелояльных к режиму, - Чубаров

Российская власть будет использовать трагедию в политехническом колледже оккупированной Керчи для давления на нелояльных кремлевскому режиму людей, в том числе, крымских татар.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу БПП, об этом народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил сегодня в кулуарах Верховной Рады

"В лице этого подростка, который стал убийцей, мы видим продукт путинского режима и правление его эпохи. Почему это произошло в Крыму? Потому что на оккупационной территории российская пропаганда достигает наиболее агрессивных форм", - сказал Чубаров.

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По его словам, РФ каждый день "вбивает" в голову людей ненависть к Украине. "Если мониторить крымские СМИ, то там пропагандируется ненависть к Украине, крымским татарам", - отметил он.

Нардеп также допустил, что силовые органы РФ под предлогом недопущения подобных случаев будут направить свои репрессии против крымских татар.

"А также против других людей, которые, с точки зрения оккупантов, являются нелояльными к оккупационному режиму. Поэтому в ближайшее время будет наращивание различных форм давления на крымских татар вплоть до задержания", - спрогнозировал Чубаров.

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Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 21 человек, ранены - 44. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта. Однако позже дело было переквалифицировано на статью "убийство двух и более лиц".

Источник: https://censor.net.ua/n3092014
 
 
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Звичайно, що росія розповсюджує ненависть до України, кримських татар...
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Хех! Незабаром кремлівські пропагандони виявлять що це учні ігіловця Яроша, яких він навчає як вбивати мокшів. З них станеться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрагедию в оккупированной Керчи власть РФ использует для давления на нелояльных к режиму, - Чубаров
 
 
 
 
 
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