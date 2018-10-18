 Российское оккупационное командование "добивает" последние остатки "личной гвардии" Захарченко и Плотницкого, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте группы "Информационное сопротивление".

По данным группы ИС, продолжается переформатирование и процесс "оптимизации" организационно-штатной структуры обоих корпусов. Это прежде всего это касается вопроса "элитных" отдельных подразделений, ранее созданных и напрямую подчиненных А.Захарченко и И.Плотницкому, изменения их подчинённости и включения в состав уже существующих "частей и соединений".

"По сути, все эти многочисленные "штурмовые", "десантно-штурмовые", "разведывательные" и прочие "специального назначения" роты и батальоны включаются в состав линейных бригад и полков на правах простых линейных батальонов и трансформируются из "личной гвардии" бывших главарей "ДНР" и "ЛНР" в простую линейную пехоту. Что весьма не нравится "военнослужащим" самих этих подразделений. По сути, как в "ДНР" (в большой степени), так и в "ЛНР" (в меньшей степени) российское военное командование "добивает" последние остатки "партизанщины". Лишь немногие из данных подразделений остаются в статусе "отдельных подразделений"", - говорится в сообщении.

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Кроме того отмечается, что в 100-й бригаде "РГ ДНР" недавняя "чистка рядов" командного состава подразделений получила неожиданное продолжение: "Вместо уволенных командиров (злоупотребление служебных положением, халатность, пьянство и т.д.) были назначены новые, основная часть которых оказалась бывшими украинскими милиционерами-коллаборантами. Новые командиры сразу же наладили масштабную систему хищения материально-технических средств (в первую очередь топлива), а также придумали для выражающих недовольство подчинённых целую систему неофициальных дисциплинарных наказаний, включая держание в яме, рукоприкладство и наложение "штрафных выплат". Рядовые боевики по этому поводу выражают недовольство".