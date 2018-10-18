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 Российское оккупационное командование "добивает" последние остатки "личной гвардии" Захарченко и Плотницкого, - ИС

Командование российско-оккупационных войск в Донбассе продолжает переформатирование "элитных подразделений", ранее подчиненных напрямую главарям террористов "ДНР" Александру Захарченко и "ЛНР" Игорю Плотницкому.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте группы "Информационное сопротивление".

По данным группы ИС, продолжается переформатирование и процесс "оптимизации" организационно-штатной структуры обоих корпусов. Это прежде всего это касается вопроса "элитных" отдельных подразделений, ранее созданных и напрямую подчиненных А.Захарченко и И.Плотницкому, изменения их подчинённости и включения в состав уже существующих "частей и соединений".

"По сути, все эти многочисленные "штурмовые", "десантно-штурмовые", "разведывательные" и прочие "специального назначения" роты и батальоны включаются в состав линейных бригад и полков на правах простых линейных батальонов и трансформируются из "личной гвардии" бывших главарей "ДНР" и "ЛНР" в простую линейную пехоту. Что весьма не нравится "военнослужащим" самих этих подразделений. По сути, как в "ДНР" (в большой степени), так и в "ЛНР" (в меньшей степени) российское военное командование "добивает" последние остатки "партизанщины". Лишь немногие из данных подразделений остаются в статусе "отдельных подразделений"", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники "ДНР" массово сидят на наркотиках, торговлю которыми крышует руководство "МВД ДНР", - ИС

Кроме того отмечается, что в 100-й бригаде "РГ ДНР" недавняя "чистка рядов" командного состава подразделений получила неожиданное продолжение: "Вместо уволенных командиров (злоупотребление служебных положением, халатность, пьянство и т.д.) были назначены новые, основная часть которых оказалась бывшими украинскими милиционерами-коллаборантами. Новые командиры сразу же наладили масштабную систему хищения материально-технических средств (в первую очередь топлива), а также придумали для выражающих недовольство подчинённых целую систему неофициальных дисциплинарных наказаний, включая держание в яме, рукоприкладство и наложение "штрафных выплат". Рядовые боевики по этому поводу выражают недовольство".

Источник: https://censor.net.ua/n3092011
 
   
 Топ комментарии
 
Одно ОПГ зачищаает другое. Все традиционно.
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Как говаривал незабвенный Азиров, как-то "пихуй". Пусть они там хоть все переформатируются и
прямо в ад, полным составом. Главное - побыстрее.
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Дамбасюри возомнілі себе елітою, а їхній хазяїн сказав нах. Будуть рядовими поліцаями, як і їхні діди шо ваівалі.))
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Одно ОПГ зачищаает другое. Все традиционно.
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Після чергового переформатування в ОРДЛО стане більше кацапів і майже зникнуть люди, що мають українські переконання. Як можна там жити, якщо твої родичі прислужують окупантам?
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Как говаривал незабвенный Азиров, как-то "пихуй". Пусть они там хоть все переформатируются и
прямо в ад, полным составом. Главное - побыстрее.
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Последнее полагаю приступом гуманизма. Ведь там такие просторные подземные военторги Российское оккупационное командование "добивает" последние остатки "личной гвардии" Захарченко и Плотницкого, - ИС - Цензор.НЕТ 4949
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Найцікавіше зараз це зміна свідомості нібито налаштованих за Україну у яких близькі родичі прислужують окупантам. Чи можна вважати жінку проукраїнською, якщо її чоловік, брат...воює з Україною?
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Дамбасюри возомнілі себе елітою, а їхній хазяїн сказав нах. Будуть рядовими поліцаями, як і їхні діди шо ваівалі.))
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Абсолютно пох ця кацапсько-щуряча метушня.Було б набагато краще,аби вони пере#ярили одне одного.
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Як може бути незадоволений гопник? Він же не мобілізований, а сам прийшов вбивати українців, тому там незадоволених апріорі нема.
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ну вот... а кому ж гуманитарку "красный крест" попер?
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Дикое ОРДиЛО. Грабь, воруй, взрывай.
Люди Путина раскрыли миллиардные "аппетиты" убитого Захарченко...

"Батя" еще остыть не успел а уже враги бросились очернять его светлое имя! Думаю это проделки масонов...

Итак, Захарченко и Тимофеев "Ташкент".
Первый - бывший главарь ДНР, имевший необратимые психические расстройства, который так и не дошел до Лондона.
Второй - "министр доходов и сборов" ДНР, находится в бегах. Оба - "герои ДНР".

Оба отжали огромное количество предприятий и фирм, список которых занимает два листа А4 (!), отпечатанных 12 шрифтом на обеих сторонах. В добавок - 4 виллы, по одной у каждого в Испании и Италии.
Российское оккупационное командование "добивает" последние остатки "личной гвардии" Захарченко и Плотницкого, - ИС - Цензор.НЕТ 6041
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Точчно як у відомій пісні комуняк інтернаціоналі:
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем - тот станет всем!(С)

Остання фраза якнайкраще формулює принципи маладих ріцпублік...
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Надеюсь, борьба у них будет упорной и кровопролитной.
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Добивают...- подкинули бы работу моргу .
Думаю ротация у них- свежие ихтамнеты приедут
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