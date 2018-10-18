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 Трагедия в оккупированной Керчи: Будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Рослякова, - Следком РФ

Следствие по делу о массовом убийстве в керченском колледже назначило посмертную психиатрическую экспертизу студенту Владиславу Рослякову.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Назначены судебно-медицинские, баллистические и иные экспертизы, а также посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Рослякову", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Организатор атаки на колледж в Керчи Росляков являлся любителем Путина и последователем "рашизма". ФОТО

Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 21 человек, ранены - 44. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта. Однако позже дело было переквалифицировано на статью "убийство двух и более лиц".

Источник: https://censor.net.ua/n3092010
 
 
 Топ комментарии
 
Кар это? Посмертная психо экспертиза?
Кацапы гении фантастической дедукции и прагматического дебилизма
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отмажут.. скажут что раз "любил путина и рузький мир" - значит "психически нормален". А погибшие - "биндеровцы и леберасты и так им и нужно!"
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Сделают экспертизу и определят, что он диверсант из бандерштата...
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отмажут.. скажут что раз "любил путина и рузький мир" - значит "психически нормален". А погибшие - "биндеровцы и леберасты и так им и нужно!"
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Вадик уже на улицу боится выходить говорит-побьют, ГБшники взломали его страницу и поудаляли всю любовь к хуйлу, но быдловата хавает не плохо, вопли скабеевой тому подтверждение.
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Сделают экспертизу и определят, что он диверсант из бандерштата...
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неее.. приперся то он из центральной расеи - так что не прокатит на Украину свалить всё.
А вот сделать погибших "биндеровцами и леберастами" - очень может быть.
Еще и наградят рослякова... вместе с другими исполнителями из фсб (ну кто реально поверит что вот так просто росляков достал килограмм тротила и полторы сотни патрон... в Керчи!!, да еще и так профессионально отработал "??
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Везде говорят что житель Керчи. Откуда инфа про "понаехал" ?
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Да Керчь, ул. Нестерова 14 кв хх ( номер кв имеется в редакции Гангстера) Трагедия в оккупированной Керчи: Будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Рослякова, - Следком РФ - Цензор.НЕТ 3070
и вообще похоже это операция ФСБ под прикритием пацана. Сам шеф об этом говорил. Трагедия в оккупированной Керчи: Будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Рослякова, - Следком РФ - Цензор.НЕТ 2062
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Кар это? Посмертная психо экспертиза?
Кацапы гении фантастической дедукции и прагматического дебилизма
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Это делается и делается довольно часто. Обыкновенная практика, анпример, чтобы узнать была ли умершая бабка в адеквате, когда составляла завещание.
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Изучение мед. документации. Стоял - не стоял на учёте у психиатра. Диагнозы, лечение. Странности, привычки. Опрос друзей, родных, соседей и и т.п.
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Опрос и экспертиза - две большие разницы.
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Это всё и есть "посмертная психиатрическая экспертиза". Она довольно эффективна, если проводится профессионально. Тут в любом случае будут получены результаты, нужные кремлю.
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У роспропаганды мало вариантов. Представить его злым бандеровцем\татарином явно не получается. Логично будет представить его как минимум псахопатом, а то и шизофреником, и перевести эту бойню в разряд крупной бытовухи.
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тогда придется отмазываться - почему шизик так любил путина и рузький мир.. Или как это связано: любовь к путину привела к шизофрении))
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Кстати, а почему туда путин не приехал? Или она утонула? И все проститутки по 10 баксов?
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"Назначены судебно-медицинские, баллистические и иные экспертизы, а также посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Рослякову". Стесняюсь спросить......... некромантов приглашать будете? Трагедия в оккупированной Керчи: Будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Рослякова, - Следком РФ - Цензор.НЕТ 2900
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"Битву экстрасенсов" привлекут. А вообще в Ряхе крутые спецы по "экспертизам", до сих пор мир смеётся от версий по Боингу.
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А был ли мальчик? Уши чекистов Хуйла торчат из каждого трупа.
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Был мальчик, которого кацапская пропаганда довела до психологического срыва. В совершённом им нет ничего сверхчеловеческого, он даже несмог в полной мере использовать то вооружение, которым обладал. Если бы он был более подготовлен то, жертв было бы больше, оружие ему позволяло. Он даже не использовал часть боезапаса.
Другое дело, что его привело к психологическому срыву, а это как раз кацапская пропагада. Сам повод к действию мог быть вообще не значительным но, важна общая направленость психологической обработки. Его готовили к убийству врагов эрефии но, пружина лопнула раньше.
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"посмертная психолого-психиатрическая экспертиза" это как, Гундяй будет пытать душу?
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Конечно, нужно признать душевнобольным, не мог же прекрасный, светлый, русский мальчик просто так взять и убить десятки людей.
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Сегодня кремлядь празднует политический треумф, поскольку во всём мире выражают соболезнование и несут цветы со свечами к кацапским посольствам. Тем самым признавая Крым территорией кацапстана. Естественно, что власти эрефии сейчас будут отводить от себя любую ответственность за результаты массовых психологических экспериментов над детьми оккупированых территорий. Естественно, что они будут отводить внимание от пропаганды скреп и вяличия, от нагнетания массового психоза относительно врагов расеи и насаждении ксенофобии к татарам и украинцам.
Для нас же более важно расскрывать миру правду о том, что жертвоми являются украинские дети с оккупированых территорий над которыми кремлядские пропагандоны проводят постоянные психологические эксперементы.
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Проведите ка лучше психолого- психиатрическую экспертизу пока главному терористу и жестокому убийце , не только детей Украины , а и Сирии , Чечни , Грузии и т.д. Путлеру ! Этот кровопийца тащится от смертей и горя !
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он с детства живодерничал,убивал и мучал котов,был замкнутым,друзей не было.
НЕ МОЖЕТ нормальный чел вот так сразу пойти и устроить сафари....тем более он долго к этому готовился,поэтому состояние аффекта исключается.
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естественно, что культ скреп, вяличия и врагов вокруг готовил его долго.
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Це як з того анекдоту, як англійські, французькі та совєтьскі вчені, встановлювали дату поховання Тутанхамона по його мумії...
І англійскі і французьскі вчені дійшли висновку, що мумії 3000 років.
Потім за справу взялись савєтьскі учониє ....з НКВД, і встановили, що мумії 3073 роки.
Іноземні вчені здивувались такій точності:
- «А які ви наукові методи застосовували для визначення дати? »
- «Да такіє... она сама прізналась.»
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сусіди кажуть що в дитинсьтві він душив котів. що і потребовувалось довести.
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Без всякої експертизи можна стверджувати,що в цього уйо#ка звична для всіх кацапів хвороба- русизм головного мозку.Лікується тільки напалмом... Трагедия в оккупированной Керчи: Будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Рослякова, - Следком РФ - Цензор.НЕТ 9392
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Интересно, что это за такая хитрющая экспертиза? Скорее всего это делается для того, чтобы сделать отвлекающий вывод типа А.Райкина: Я ему это не сказал, я ему это подумал!!!??? И до сих пор так и не ясный вопрос - кому будут такие заумные посмертные психолого-психиатрические экспертизы, ему одному или....(?) потому, как с самого начала директриса колледжа, а потом и свидетели утверждают, что это был не один человек, а целая банда (8-9 человек), которые расстреливали всё попадающееся живое (???). И один новоявленный молокосос-Рэмбо столько жертв не успел бы наворотить, а потом ещё и себя зачем-то кокнуть, скорее всего его кто-то кокнул для заметания следов. Может он там на БТР ездил?Тогда кто врет и что на самом деле там было?
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Честно говоря, не понятно, нахера оно нужно Путину. С другой стороны, после Чепиги и второго "гомосека", ничему уже не удивляешься. Какой-то сюр, внатуре...
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Некогда читать всю ветку, расскажите вкратце - удостоверение бандеровца и визитку ПС уже нашли?
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Зачем эта "экспертиза"? Диагноз уже давно поставлен всей параше:
Трагедия в оккупированной Керчи: Будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Рослякова, - Следком РФ - Цензор.НЕТ 3715
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Да, и вот такие "вспышки" будут случаться систематически. А казалось бы: все так было хорошо.
"Механизм расплаты за содеянное чрезвычайно сложен и анализу не подлежит" (это моя, авторская, формулировка).
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наконец то новое, свежее слово в психиатрии - "посмертная психолого-психиатрическая экспертиза"....
следующее будет - дородовая психолого-психиатрическая экспертиза
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це як? псіхолог "перетре" з трупом? однако....
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