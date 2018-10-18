 Трагедия в оккупированной Керчи: Будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Рослякова, - Следком РФ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Назначены судебно-медицинские, баллистические и иные экспертизы, а также посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Рослякову", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Организатор атаки на колледж в Керчи Росляков являлся любителем Путина и последователем "рашизма". ФОТО

Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 21 человек, ранены - 44. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта. Однако позже дело было переквалифицировано на статью "убийство двух и более лиц".