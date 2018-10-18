 Трагедия в оккупированной Керчи: Будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Рослякова, - Следком РФ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
"Назначены судебно-медицинские, баллистические и иные экспертизы, а также посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Рослякову", - сказала она.
Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 21 человек, ранены - 44. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта. Однако позже дело было переквалифицировано на статью "убийство двух и более лиц".
А вот сделать погибших "биндеровцами и леберастами" - очень может быть.
Еще и наградят рослякова... вместе с другими исполнителями из фсб (ну кто реально поверит что вот так просто росляков достал килограмм тротила и полторы сотни патрон... в Керчи!!, да еще и так профессионально отработал "??
и вообще похоже это операция ФСБ под прикритием пацана. Сам шеф об этом говорил.
Кацапы гении фантастической дедукции и прагматического дебилизма
Другое дело, что его привело к психологическому срыву, а это как раз кацапская пропагада. Сам повод к действию мог быть вообще не значительным но, важна общая направленость психологической обработки. Его готовили к убийству врагов эрефии но, пружина лопнула раньше.
Для нас же более важно расскрывать миру правду о том, что жертвоми являются украинские дети с оккупированых территорий над которыми кремлядские пропагандоны проводят постоянные психологические эксперементы.
НЕ МОЖЕТ нормальный чел вот так сразу пойти и устроить сафари....тем более он долго к этому готовился,поэтому состояние аффекта исключается.
І англійскі і французьскі вчені дійшли висновку, що мумії 3000 років.
Потім за справу взялись савєтьскі учониє ....з НКВД, і встановили, що мумії 3073 роки.
Іноземні вчені здивувались такій точності:
- «А які ви наукові методи застосовували для визначення дати? »
- «Да такіє... она сама прізналась.»
"Механизм расплаты за содеянное чрезвычайно сложен и анализу не подлежит" (это моя, авторская, формулировка).
следующее будет - дородовая психолого-психиатрическая экспертиза