 Мы еще на шаг приблизились к получению Томоса, - Порошенко о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Андреевская церковь передается Константинопольскому Престолу Святого Андрея в пользование для работы его Представительства", - подчеркнул глава государства.
По его словам, Украина возвращается к активному общению с мировым Православием, а представительство Вселенской Патриархии, которая является Церковью-матерью, будет способствовать укреплению таких связей и поддержке Украины во время возникновения независимой Поместной Православной Церкви.
"Сегодня мы еще на шаг приблизились к цели - получение Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине. Спасибо Верховной Раде, которая поддержала соответствующий мой законопроект", - резюмировал Порошенко.
Этот поц за копейку в церкви пукнет. Или вы сомневаетесь?
Чем тогда перекрывать провали с Семочками, взрывами складов, Ротердамами, офшорами, мальдивами, драконовскими ценами и тарифами?
Вот и используется томос многострадальный в виде фигового листочка, чтоб прикрыть соевый вселенский срам.
"Париж стоит мессы". А что такое культурная ценность - Андреевская церковь по сравнению с возможностью безнаказанно догрызать остатки страны?
Это кацапы могут не соблюдать обязательства, а мы должны соблюдать условия, на которых нам предоставили автокефалию. Прочитайте пункт 2 решения Синода от 11 октября 2018 г., тогда поймете, надо выполнять обязательства, или надо обязательно кого-то "нагреть".
-Так.Можно було и Хонку Янукодла запропонувати,але то для профессоров с учёной степенью,а нияк не для служителя церкви
Пройшов деякий час, теща каже зятю:
- Сину, чому ж за маєтком не дбаєш? Он забор повалився - не ремонтуєш...
Криша протікає - нічого не робиш...
- Мамо. А чи воно моє... чи воно мені потрібно... (дбати)
Подумала теща... переписала хату і весь маєток на затя.
пройшов час...
- Сину чому ж забор не ремонтуєш, кришу не чиниш...?
- Мамо, а чи ж воно ваше... воно вам потрібне...?
Передачу Андріївської церкви багато хто тут сприймає наче свою власну.
А чи воно ваше чи воно вам потрібно...?
Головне, щоб дбали і про церкву і про прихожан - а це так і буде.
Андріївська церква передається Константинопольському Престолу Святого Андрія в користування для роботи його Представництва " це буде дбання про прихожан і "сприятиме зміцненню таких зв'язків і підтримки України під час виникнення незалежної Помісної Православної Церкви.