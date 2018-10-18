EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  4373  127
Материалы по теме:
Все про:Порошенко (15611) церковь (918) автокефалия (206) Томос (29)

 Мы еще на шаг приблизились к получению Томоса, - Порошенко о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату

Президент Петр Порошенко прокомментировал передачу Вселенскому патриархату Андреевской церкви.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Андреевская церковь передается Константинопольскому Престолу Святого Андрея в пользование для работы его Представительства", - подчеркнул глава государства.

Читайте также: Константинополь аннексирует территорию УПЦ. Это сравнимо с аннексией Крыма, - архиепископ УПЦ МП Климент (Вечеря)

По его словам, Украина возвращается к активному общению с мировым Православием, а представительство Вселенской Патриархии, которая является Церковью-матерью, будет способствовать укреплению таких связей и поддержке Украины во время возникновения независимой Поместной Православной Церкви.

"Сегодня мы еще на шаг приблизились к цели - получение Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине. Спасибо Верховной Раде, которая поддержала соответствующий мой законопроект", - резюмировал Порошенко.

Мы еще на шаг приблизились к получению Томоса, - Порошенко о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату 01

Источник: https://censor.net.ua/n3092009
 
   
 Топ комментарии
 
Порох как трактор прет к Томосу шаг за шагом..
в Рашке с такой методичностью давят импортные продукты, а Порох давит "рускамир"..
 показать весь комментарий
 
если бы Андреевская церковь приносила лично мальдивской свинье, хоть 3 копейки прибыли, хрен бы он ее кому-нибудь отдал..............
 показать весь комментарий
 
Следуя логике и поступкам жертвователя, следующий шаг приближения может повлечь за собой продажу Украины. Ну, чего уж не сотворишь за временный привес рейтинга в пару процентов Мы еще на шаг приблизились к получению Томоса, - Порошенко о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату - Цензор.НЕТ 7542
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
комментарий отмечен как спам  
 
Шото Пэдро ударился в религию. А чем ещё заняться? Коррупционные схемы налажены и бесперебойно работают. Рошен тоже приносит звонкую монету, как и другие его всякие бизнесы. Осталось только томас для полного счастья...
 показать весь комментарий
 
 
Фиговый лист. Чтоб прикрыть свои предыдущие "перемогы" на складах и в роттердамах....
Этот поц за копейку в церкви пукнет. Или вы сомневаетесь?
 показать весь комментарий
 
 
Следите за руками, этот идиот этак и Закарпатье мадьярами отдаст ради дружбы и добрососедства.
 показать весь комментарий
 
 
Ох и "развонялись"... Ну, передал... и что? Не "продал", не "подарил", а "передал в постоянное пользование"... В Киеве, в подобном "постоянном пользовании", в зданиях, являющихся, по большей части, историческими памятниками - куча посольств... Прогуляйтесь от "Золотых ворот", мимо скверика, вверх (забыл, как улица называется)... Там только их штук пять... (Посольство Индии помню - здание в глубине дворика)... Ими "пользуются", пока существуют дипломатические отношения Украины с этой страной... И никто о "святости" и "культурном наследии" не вопит... Для нахождения такого же "диппредставительства" Вселенского патриарха выделили один из храмов. А насчёт "УАПЦ" - так ведь "на повестке дня" - "объединительный собор"... Потом будет единая "УППЦ", с единым Томосом... И эта церковь будет иметь "диппредставительство" Вселенского патриарха - своего "верхнего смотрящего", при Андреевской церкви. При посещениях им самим или его экзархами Киева, они будут иметь место для соответствующих богослужений... В остальном церковь будет действовать в "обычном, штатном режиме"...
 показать весь комментарий
 
 
вулиця називається Ярославів Вал.
 показать весь комментарий
 
А без взятки никак нельзя было обойтись?
 показать весь комментарий
 
 
Нельзя. Перед выборами каждая сотая-десятая процента на вес золота.
Чем тогда перекрывать провали с Семочками, взрывами складов, Ротердамами, офшорами, мальдивами, драконовскими ценами и тарифами?
Вот и используется томос многострадальный в виде фигового листочка, чтоб прикрыть соевый вселенский срам.
"Париж стоит мессы". А что такое культурная ценность - Андреевская церковь по сравнению с возможностью безнаказанно догрызать остатки страны?
 показать весь комментарий
 
 
Мне кажется, томос и без этого дали бы...просто Петя со своими барыжными привычками "благодарности", а если еще благодарность не за его счет, так вообще...
 показать весь комментарий
 
Tierre "Мне кажется, томос и без этого дали бы."
Это кацапы могут не соблюдать обязательства, а мы должны соблюдать условия, на которых нам предоставили автокефалию. Прочитайте пункт 2 решения Синода от 11 октября 2018 г., тогда поймете, надо выполнять обязательства, или надо обязательно кого-то "нагреть".
 показать весь комментарий
 
Каккая нах*ен взятка, голвой думай. Константинополь куда больше потерял от всего этого в деньгах, чем обретение Андреевской церкви. И он заведомо на это пошёл. Абы шо ляпнуть ху*ню.
 показать весь комментарий
 
 
Плюньте на Томос. Мы с каждым днем все ближе к выборам. Вот что по настоящему важно.
 показать весь комментарий
 
Томос и выборы связаны теснейшим образом. Не приближались бы выборы - кувикало б оно так громко про томос? Да оно бы ратыцей не пошевелило.
 показать весь комментарий
 
 
Кощунство плевать на Томос. И он не помеха выборам.
 показать весь комментарий
 
Всё правильно сделал. Более того, я думаю, это была просьба Варфоломея.
 показать весь комментарий
 
 
Комментаторы перестаньте пороть чушь. Церковь остается в собственности Украины, как она оставалась в ее собственности после разрешения проводить богослужения УАПЦ в Андреевской церкви. А теперь там будут проводить богослужения представители Вселенского патриарха. Согласно решению Синода Вселенского Патриархата о предоставлении автокефалии, мы обязаны (см. пункт 2 решения об автокефалии) предоставить церковь в Киеве в качестве ставропигии (подчинения Вселенскому Патриарху). Вы когда начнете думать головой, а не другим местом? См. решение Синода об автокефалии, пункт 2: http://incarnatewordsistershouston.org/published-the-full-text-of-the-announcement-of-the-patriarchate-of-constantinople-in-ukraine/
 показать весь комментарий
 
 
Они либо головой не думают, либо просто пропагандоны которые заведомо или не ведая убивают Украину.
 показать весь комментарий
 
 
Да тут истерика случилась у ольгинцев с бютовцами и мураевцами, они даже не заметили, что решение приняла ВР, одна пластинка заела, ...липецкая фабрика - слепой траст...
 показать весь комментарий
 
 
Точно, аццкая смесь кремлеботов с нашими недалекими полезными идиотами, опять хотят в объятия росиюшки-московии? Им плевать на страну.
 показать весь комментарий
 
 
Шо то, типа посольского дома с агреманом куме.
-Так.Можно було и Хонку Янукодла запропонувати,але то для профессоров с учёной степенью,а нияк не для служителя церкви
 показать весь комментарий
 
Ну мы же не кацапы, мы должны соблюдать условия договора.
 показать весь комментарий
 
Женився чоловік... прийшов жити до дружини - в приймаки до тещі.
Пройшов деякий час, теща каже зятю:
- Сину, чому ж за маєтком не дбаєш? Он забор повалився - не ремонтуєш...
Криша протікає - нічого не робиш...
- Мамо. А чи воно моє... чи воно мені потрібно... (дбати)
Подумала теща... переписала хату і весь маєток на затя.
пройшов час...
- Сину чому ж забор не ремонтуєш, кришу не чиниш...?
- Мамо, а чи ж воно ваше... воно вам потрібне...?

Передачу Андріївської церкви багато хто тут сприймає наче свою власну.
А чи воно ваше чи воно вам потрібно...?
Головне, щоб дбали і про церкву і про прихожан - а це так і буде.
Андріївська церква передається Константинопольському Престолу Святого Андрія в користування для роботи його Представництва " це буде дбання про прихожан і "сприятиме зміцненню таких зв'язків і підтримки України під час виникнення незалежної Помісної Православної Церкви.
 показать весь комментарий
 
 
Это к сожалению вся суть наших зрадофилов!
 показать весь комментарий
 
ну все...осталась одна только тема...пересажать до выборов полсотни крупных коррупционеров и можно смело воровать еще пять лет...
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы еще на шаг приблизились к получению Томоса, - Порошенко о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату
 
 
 
 
 
 вверх