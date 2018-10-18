 ВР одобрила введение уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы

За соответствующее решение проголосовали 243 нардепа, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Законом дополнен Уголовный кодекс Украины новой статьей 332 2 "Незаконное пересечение государственной границы", которая предусматривает уголовную ответственность за пересечение государственной границы Украины лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

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Согласно Закону, "то же деяние, совершенное повторно или группой лиц, предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет".

Законом предусмотрена уголовная ответственность за вышеуказанные правонарушения с применением оружия в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

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