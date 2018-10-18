 ВР одобрила введение уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы

За соответствующее решение проголосовали 243 нардепа, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Законом дополнен Уголовный кодекс Украины новой статьей 332 2 "Незаконное пересечение государственной границы", которая предусматривает уголовную ответственность за пересечение государственной границы Украины лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Согласно Закону, "то же деяние, совершенное повторно или группой лиц, предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет".
Законом предусмотрена уголовная ответственность за вышеуказанные правонарушения с применением оружия в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
Формулировка в принятом законе такая размытая, что при желании погранцы могут докопаться ДО ЛЮБОГО, в том числе каждого из нас - привяжутся к какой-то точке в паспорте и скажут что у вас "документы содержат недостоверные сведения".
А зачем? да чтобы ДОИТЬ!
Статья 332. Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины
1. Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями или содействие их совершению советами, указаниями, предоставлением средств или устранением препятствий -
наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
2. Те же действия, совершенные способом, опасным для жизни или здоровья лица, которое незаконно переправляли через государственную границу Украины, или совершенные в отношении нескольких лиц, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием служебного положения, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
3. Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или совершенные из корыстных побуждений, -
наказываются лишением свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Подробнее: http://kodeksy.com.ua/ka/ugolovnyj_kodeks_ukraini/statja-332.htm
И что изменилось, что такой кипиш?
Наверно да - под чужим паспортом - хоть на Мальдивы!...
Я могу привести пример: наш гражданин не успел вовремя вклеить фото, когда был вынужден из-за обстрелов Луганска бежать в Рашку. Только не надо этих соплей - типа надо было бежать в Украину: бежали кто куда мог, и пересекать линию фронта во время войны - удовольствие сомнительное. Потому многие бежали в Рашу.
Теперь если они хотят вернуться, то должны сесть в тюрьму на 3 года, и все потому что страна в 14 году была слишком слаба, чтобы их защитить?
А сколько наших трудовых мигрантов в Европе могут попасть с документами? И невклеенные фотки, и проблемы с регистрацией - о, тут широкое поле для наших правоохранителей, чтобы взяток побольше взять.
Двигаемся в сторону Рашки - принимать невыполнимые законы, чтобы доить своих граждан?
Да работающий в Украине пенсионер пенсию оформлял (сам с тер. днры)так там целое дело - а выговорите статистику!
Зайдите в любое гос учереждение - глаза откроются...
Нардепы, я смотрю, только о народе и думают.
Семочко может себя чувствовать в полнейшей безопасности с такими шустрыми нардепами.