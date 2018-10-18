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 Политика Украины
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Все про:ВР (22383) граница (3102) уголовная ответственность (354) уголовный_кодекс (200)

 ВР одобрила введение уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы

Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за незаконное пересечение государственной границы" (№ 7017).

За соответствующее решение проголосовали 243 нардепа, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Законом дополнен Уголовный кодекс Украины новой статьей 332 "Незаконное пересечение государственной границы", которая предусматривает уголовную ответственность за пересечение государственной границы Украины лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

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Согласно Закону, "то же деяние, совершенное повторно или группой лиц, предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет".

Законом предусмотрена уголовная ответственность за вышеуказанные правонарушения с применением оружия в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3092008
 
   
 Топ комментарии
 
надо различать - уголовное и административное нарушение.

Формулировка в принятом законе такая размытая, что при желании погранцы могут докопаться ДО ЛЮБОГО, в том числе каждого из нас - привяжутся к какой-то точке в паспорте и скажут что у вас "документы содержат недостоверные сведения".
А зачем? да чтобы ДОИТЬ!
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Це порушення Конституції України, яка проголошує свободу пересування громадян України і проголошує що жодному громадянину України не може бути відмовлено або перешкоджено у поверненні в Україну. Жодних обмежень на повернення в Україну громадян України Конституція України не накладає! Тому кримінальна відповідальність за перетинання кордону України це порушення конституційних прав громадян України, про що бариги не подумали! Цей закон буде відмінено за наступного Президента, як антиконституційний, а всі хто приймав цей закон будуть відповідати перед судом!
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Одобряю! Давно надо было принять такой закон.
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Це чергова туфта , імітація бурхливої діяльності !!! Будь який незаконний перетин кордону , це апріорі злочин!!)))
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надо различать - уголовное и административное нарушение.

Формулировка в принятом законе такая размытая, что при желании погранцы могут докопаться ДО ЛЮБОГО, в том числе каждого из нас - привяжутся к какой-то точке в паспорте и скажут что у вас "документы содержат недостоверные сведения".
А зачем? да чтобы ДОИТЬ!
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Це порушення Конституції України, яка проголошує свободу пересування громадян України і проголошує що жодному громадянину України не може бути відмовлено або перешкоджено у поверненні в Україну. Жодних обмежень на повернення в Україну громадян України Конституція України не накладає! Тому кримінальна відповідальність за перетинання кордону України це порушення конституційних прав громадян України, про що бариги не подумали! Цей закон буде відмінено за наступного Президента, як антиконституційний, а всі хто приймав цей закон будуть відповідати перед судом!
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Действующая статья:
Статья 332. Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины
1. Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями или содействие их совершению советами, указаниями, предоставлением средств или устранением препятствий -
наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
2. Те же действия, совершенные способом, опасным для жизни или здоровья лица, которое незаконно переправляли через государственную границу Украины, или совершенные в отношении нескольких лиц, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием служебного положения, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
3. Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или совершенные из корыстных побуждений, -
наказываются лишением свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Подробнее: http://kodeksy.com.ua/ka/ugolovnyj_kodeks_ukraini/statja-332.htm
И что изменилось, что такой кипиш?
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А раньше типа можно было?

Наверно да - под чужим паспортом - хоть на Мальдивы!...
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Раніше кордон не було демарковано, тому завжди можна було сказати, мовляв, "заблуділсА". Утім, я сумніваюся, що зараз кордон зі всіма сусідами належним чином демарковано. З кацапією треба особливий вид демаркації: з 10-ти метровими бетонними мурами, каналом з піраньями та крокодилами. Того, хто зміг би перетнути такий кордон можна було б ще й нагороджувати
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А собсно надо ли было одобрять то, что в подавляющем большинстве стран считается криминалом?
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приведите примеры.

Я могу привести пример: наш гражданин не успел вовремя вклеить фото, когда был вынужден из-за обстрелов Луганска бежать в Рашку. Только не надо этих соплей - типа надо было бежать в Украину: бежали кто куда мог, и пересекать линию фронта во время войны - удовольствие сомнительное. Потому многие бежали в Рашу.

Теперь если они хотят вернуться, то должны сесть в тюрьму на 3 года, и все потому что страна в 14 году была слишком слаба, чтобы их защитить?

А сколько наших трудовых мигрантов в Европе могут попасть с документами? И невклеенные фотки, и проблемы с регистрацией - о, тут широкое поле для наших правоохранителей, чтобы взяток побольше взять.

Двигаемся в сторону Рашки - принимать невыполнимые законы, чтобы доить своих граждан?
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статистику плиз - где проблемы с документами при пересечении границы - УГОЛОВНОЕ преступление?
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В топике речь идет о незаконном пересечении границы, а не о технических проблемах тех, кто ее пересек в свое время на законных основаниях
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статистику плиз - где проблемы с документами при пересечении границы - УГОЛОВНОЕ преступление?

Да работающий в Украине пенсионер пенсию оформлял (сам с тер. днры)так там целое дело - а выговорите статистику!
Зайдите в любое гос учереждение - глаза откроются...
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то есть все наши граждане, кто по разным причинам, например, задержался в Раше и просрочил вклейку фотки в паспорте, должны сесть в тюрьму на 3 года?

Нардепы, я смотрю, только о народе и думают.
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Кацпье теперь если поедет в крым то не выедет с россии. Сразу попадут в международный розыск
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Ещё забыли утвердить луну как спутник земли ))
Семочко может себя чувствовать в полнейшей безопасности с такими шустрыми нардепами.
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Одобряю! Давно надо было принять такой закон.
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А шож они не сказали в какую сторону уголовное преступление? Из или в?
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Может, и типа сталкеров-туристов в Чернобыльской зоне теперь посадят? Вот этих точно бы не мешало, прутся туда со всего мира, кому не лень.
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Молодцы, я надеялся, что этот законопроект примут.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВР одобрила введение уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы
 
 
 
 
 
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