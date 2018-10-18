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 Константинополь аннексирует территорию УПЦ. Это сравнимо с аннексией Крыма, - архиепископ УПЦ МП Климент (Вечеря)

Глава Информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата Климент сравнил предоставление Вселенским патриархатом автокефалии Украине с аннексией РФ Крыма.

Об этом он заявил в интервью изданию "Настоящее время", передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, причина нынешнего конфликта между церквями состоит в том, что Константинополь принял определенные решения "абсолютно единолично".

"Поэтому наша церковь обращается к Константинопольскому патриархату с призывом созвать необходимое совещание, встречу всех поместных православных церквей для того, чтобы обсудить возникшие вопросы", - отметил Климент.

На вопрос, не кажется ли ему, что это шантаж и требование выполнить какие-то шаги, и что причастие предметом шантажа – не соответствует догмам православия, архиепископ заявил, что речь идет об "аннексии территории УПЦ.

"Во-первых, причастие предметом шантажа постоянно делает Константинопольская патриархия. То, что сейчас происходит со стороны Константинополя, – это аннексия территории Украинской православной церкви. То, что делает сегодня Константинопольский патриархат, сравнимо с аннексией Крыма", - сказал Климент.

Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

Источник: https://censor.net.ua/n3092006
 
 
 Топ комментарии
 
у кацапья действительно мозги забродили
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Никто ничего не аннексирует - все делается по согласию двух сторон. Аннексия - одностороний акт агрессии.
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По суті Константинополь визнаючи Україну своєю канонічною територією має пояснити а як тоді розглядати УГКЦ, яка вже визнана Римом і Константинополем як українська церква і є церквою дочкою Константинопольської церкви!!!! Тепер Константинополь створює другу церкву, крім існуючої і визнаної УГКЦ на території України! Згідно канонів церкви Константинополь має приєднати УАПЦ та УПЦ КП до УГКЦ і проголосити УГКЦ материнською церквою для росії та Білорусі!
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УГКЦ не має стосунку до Костянтинополя.
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УГКЦ це православна церква, колишня Галицька митрополія та частина Київської митрополії Константинопольського патріархату, які не пішли під самопроголошеного московського "київського митрополита" а потів московського "патріарха". УГКЦ це частина тієї первісної української православної церкви, яка знайшла спільну мову як з Римом так і з Константинополем! УГКЦ це церква дочка Константинопольської церкви і тому Варволомій не може проголошувати Томос ще одній церкві в Україні поки існує УГКЦ!
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В 1620 году Иерусалимский патриарх Феофан III восстановил православную иерархию на часть литовской митрополии и посвятив в Киеве Иова Борецкого в митрополита Киевского и всея Руси с титулом «Экзарх Константинопольского трона».В составе Киевской митрополии в 1632 году учреждена Оршанская, Мстиславская и Могилевская епископия, находившаяся на территории Великого княжества Литовского.
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Фактично всі лаври, монастирі та храми Русі-України перейшли в УГКЦ після Берестейської унії, тому проголошення іншої православної церкви на території України це було порушення канонів християнської церкви і призвело до релігійної війни в Україні, коли під прапорами новозаснованої православної церкви Москва влаштовувала криваву різню з уніатами, які були такими самими православними християнами! Надання сьогодні Томосу ще одній православній церкві в Україні, крім УГКЦ це буде повторення колишнього розбрату, який закінчився Коліївщиною, Гонтою, уманьською різнею та переляком самих москалів, які заварили всю цю кашу і підняли козаків на бунт проти Польщі. Потім самі ж росіяни і арештували всю бунтівну козацьку старшину, яким обіцяли Незалежність і видали полякам на страту.
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УГКЦ называется греко-католической, потому что сохранила греческий обряд и догмат при римском подчинении (см. Берестейська унія). Никакой "спільной мови" с Константинополем она не искала, и в принципе такого быть не могло.
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УГКЦ не знаходиться в підпорядкуванні Риму, УГКЦ знаходиться тільки у сопричасті з Римом, але обирає власного архієпископа-Патріарха, який є Головою церкви!
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Это не тема для фантазий. Хотите знать ситуацию - гугл + википедия в помощь. Нет - не стОит делиться своими фантазиями с миром.
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Ви дивовижно необізнані і намагаєтесь тут комусь щось доводити! Беріть гугль і читайте, тільки не російську вікіпедію, щоб не виглядати ідіотом! УГКЦ не є підпорядкованою Риму, УГКЦ сама обирає свого керівника - архієпископа, який по суті є українським православним патріархом, але не носить цей титул щоб не дратувати Рим. Але всі священники та віряни кличуть Святослава саме Патріархом, бо він і є український Патріарх!
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йуляприйдепарядакнаведе-йуляприйдепарядакнаведе-йуляприйдепарядакнаведе.....
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Ти вже з радника міжзоряного флоту перекваліфікувався на експерта з релігієзнавства ? Константинополь аннексирует территорию УПЦ. Это сравнимо с аннексией Крыма, - архиепископ УПЦ МП Климент (Вечеря) - Цензор.НЕТ 181
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Игорёк - философ, т.е. мозги очень широкого профиля.
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В кадило вместо ладана траву заправил
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А на россии - уголовка за непризнание Крыма российским. Поможет батюшку? "Аннексия Крыма", его слова.
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у кацапья действительно мозги забродили
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Найдите хоть одного кацапа, со следами от мозга, в верхнем отростке, которой они едят, только вата, что бы округлую форму имела. Не было там мозгов, отродясь!
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"Во-первых, причастие предметом шантажа постоянно делает Константинопольская патриархия. То, что сейчас происходит со стороны Константинополя, - это аннексия территории Украинской православной церкви. То, что делает сегодня Константинопольский патриархат, сравнимо с аннексией Крыма", - сказал Климент. Источник: https://censor.net.ua/n3092006
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Це вже повна втрата розуму з боку цього Климента. Є територія України, а є церква. Ці поняття не тотожні.
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Никто ничего не аннексирует - все делается по согласию двух сторон. Аннексия - одностороний акт агрессии.
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У москалів все з примусу, підкупу, залякуванням ( гвалтування ), що таке взаємна згода, полюбовно вони не розуміють. З ними так ніхто не хоче, гидують... Константинополь аннексирует территорию УПЦ. Это сравнимо с аннексией Крыма, - архиепископ УПЦ МП Климент (Вечеря) - Цензор.НЕТ 7544
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тільки дібіли ходять рузьгє правозлавним попам іспавєдацца і пєрста посмоктать...
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Помимо этого они еще им несут копеечку, что уж совсем не укладывается в здравый смысл
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Не знаю, что из этого получится, но пердаки у кацаПсин горят очень ярко....
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а какая такая аннексия..?. вы ж верещите что законно вернулись в свою гавань
и если такое офигительное сравнение...значит и мы... как бы.. вернулись к истокам
т.е. сам себе выкрутил мозг и прокусил ядовитый язык...
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он просто забыл посоветоваться с кураторами из Москвы перед тем, как это ляпнуть
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Оно дурное и поэтому ничего умного сказать и не могло...
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"Так может вы, святой отец, партийный ?" ©
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В маацковском партипаханте, безпартейные не работают! Пытался когда то в семинар поступить, 1-е требование!!! Хамсамольский билет, не канает!!!
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на дворе 21-век
когда мы уже прекратим уподобляться мокшанам?
сколько можно трендякать про религию?
Украина светское государство
или это единственная наша перемога за правление петра алексеича ?
в нормальногом государстве этот Клим уже ехал бы в мацкву в плацкартном вагоне
за разжигание межнациональной ненависти
псы. ... ну конечно помимо того что он договорился украинским туристам собирать яблоки в польше
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Тхир, вопро больше касается, хуйла! Выносят штаб квартиры фесебе, вместе с кегебистами - типа хуйлов с Дрездена! А хуйло и гундя со своими офицерами, в религии такие же спецы, как и я в акушерстве! Нет, я чуть побольше знаю в акушерстве, чем эти рогатенькие в религии...
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Заинтриговал, кому? Кто, об этом ещё не знает?
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Ну, вот и дождались! Мокшане практически официально признали захват Крысма аннексией, а не "волей народа, высказанной на референдуме". А Константинополь освобождает Украину от аннексии оной Мокшанской сектой. Как сказал лошадиный классик - дебилыблять.
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Слова фсбшника в рясе не удивляют. Глава Информационно-просветительского отдела - политрук. От таких пророссийских гнид надо избавляться быстро и жёстко.
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Роися возвращает Крым (восстанавливатете статус кво). Обсуждаем всем Миром принадлежность Крыма. Всем Миром посылаем Роисю.
Только тогда:

Обсуждаем всем Миром принадлежность Бога. Всем Миром посылаем Роисю.

Не уверен, шо этот поп сам понимает, шо говорит. Константинополь аннексирует территорию УПЦ. Это сравнимо с аннексией Крыма, - архиепископ УПЦ МП Климент (Вечеря) - Цензор.НЕТ 7552
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Это стихийно возникшая самооборона Киева.
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и ждет батюшку Клемента, дорога дальняя на Север Крайний, где ягеля поля бескрайние, оленей не крещеных стада безсчета, пожрать с лопаты да в лес за хворостом, а вечерком в уеденении присесеть на бутыль голым задом, и помолиться перед ликом "Святага Путена", за "рускамир" среди якутов..
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Если коротко,то ответ Клименту(ворошиловубля)-"...опе слово не давали" Константинополь аннексирует территорию УПЦ. Это сравнимо с аннексией Крыма, - архиепископ УПЦ МП Климент (Вечеря) - Цензор.НЕТ 1440
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у этого попа морда хоть собак бей...от трудов праведных.
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Надо же как живут они по законам, а мы, типа, нарушили.
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Ха ! А почему я за согласен с такой аннексией ? ))) Кацапы как поганые котята насрали и хотят размазать свое же дерьмо по всему миру. - Хер вам !
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Бггг.... Как-то офицер РПЦ-ФСБ рассиянского патриархата против генеральной линии коммандования попер... Прийдется погоны и партбилет на стол полжить
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Парашному попу и невдомёк, что если пойти дальше по пути его оторванного от мозгов языка, то выйдет, что Иисус Христос в своё время аннексировал сам Константинополь. Константинополь аннексирует территорию УПЦ. Это сравнимо с аннексией Крыма, - архиепископ УПЦ МП Климент (Вечеря) - Цензор.НЕТ 9356
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HELP !
Кто знает что точно, будет:
1) УПЦ Киевского патриархата?
2) УАПЦ Константинопольского патриархата?

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Феерический идиот........... если кем и аннексированы храмы в Украине, то только вашим паханатом. С Лавры когда на выход Пакуйте вещи.
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Та Шо ж так кацапня переймається за наше будущіє? Константинополь аннексирует территорию УПЦ. Это сравнимо с аннексией Крыма, - архиепископ УПЦ МП Климент (Вечеря) - Цензор.НЕТ 7848 Мабуть точно кацапсячій секті на хвоста наступили... Константинополь аннексирует территорию УПЦ. Это сравнимо с аннексией Крыма, - архиепископ УПЦ МП Климент (Вечеря) - Цензор.НЕТ 3206
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Отец Климент ! Вы считаете что россия аннексировала Крым ? Так что же Вы молчали до сих пор ??? Где Ваше обращение к путину .? Или в своем глазу бревна не видно ?..
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У батюшки звание, пардон - чин не позволяет нарушать субординацию. А вообще к сцарювове можно обращаться только через специальную молитву.
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Словоблудие и подлость, вот истинное лицо московских попов. Веры там в Бога нет, а Гундяева-пахана есть. МП уже давно превратилась в бандитскую Малину" по отжатию и контрабанде.
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А его не смушает, что до этого УПЦ была фактически аннексирована РПЦ?
Двойные стандарты как в политике, так и в религии.
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А что только парашостан может аннексировать территории вежливыми человечками, пример Крыма. Бумеранг возвращается, кацапи кушайте но не обляпайтесь. Метрополию киевскую вы незаконно аннексировались в 16 веке, вот она возвращается, так же будет и возвращен Крым когда прийдет время
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Навигадували релігії та течії, а тепер не можуть ніяк бабло поділити. а перші християне, до речі, сповідували шабат і молились як іудеї. потім зявились кілька течій. а потім римляне вибрали ту течію яка їм була більше корисна (версія апостола Павла, який мав конфлікт з іншими послідовниками Христа), і створили сучасне християнсьтво, яке потім розкололось на десятки течій. релігя це політика. а віра це особиста справа кожної людини.
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Во как заблеяли казламордые сектанты - ещё недавно об аннексии Крыма и речи не шло. Так и Мокшанию признают оккупантом. Но, если серьёзно, то автокефальная УПЦ лишает украденной истории мокшан и возвращает правонаследие Киевской Руси в Украину - на родину. Вот почему занервничали фсбшные попы и политиканы мокшанские.
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А чому ж ви попи -кегебісти не кричали , що анексія Криму незаконна? А тепер це підтверджуєте. Масковська церква є також винувата в подіях на Донбасі. Попи навіть стріляли.
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Пусть этот митрополит УПЦ МП Климент пояснит, как такой же митрополит УПЦ МП Лазарь намедни вручал высшие церковные ордена Константинову и Аксенову??? А потом уже рассуждает об аннексии
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наверное символично, что Евстратий Зоря, а этот Климент да еще Вечеря ))
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собака кремлевского патриархата по кличке вечеря лает, а караван Украинской Православной Церкви идет
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Недоучка і недоумок Климент!От що ти мелеш?Ти ж сука продажна перший вскочив би у віз Помісної Церкви,якби твій Онуфрій не був би останньою курвою і прийняв участь у обєднавчому соборі! Ти мавпа Онуфрія,а той мавпа Кирила,ну а Кирило мавпа Путіна.От зібралася компанія!Ви суки через кілька років будете говорити зовсім інше і прогинатися вже перед Помісною Церквою,коли на ваших храмах держава вивішає таблички "РОСІЙСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА"! Хочу бачити скільки тоді вірян і спонсорів до вас прийде.Ви недоумки зрадники України і вас треба судити за зраду по всім Законам України! Вас Матір-Церква в особі Варфоломія,як Вселенського патріарха зве до себе і все вам прощає,а ви її лупцюєте ногами.Недоноски!
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Он шо, не согласен, что Крым русский!!!??? Константинополь аннексирует территорию УПЦ. Это сравнимо с аннексией Крыма, - архиепископ УПЦ МП Климент (Вечеря) - Цензор.НЕТ 8965
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Скасування "Синодального листа" 1686 року про передачу у тимчасове управління Київської митрополії московії передбачає втрату контролю московією над усіма переданими їй раніше єпархіями. До 1686 року ці Київська митрополія керувала єпархіями на території сучасної України, Бєларусі та московії аж до Дону. Зайвий привід нагадати москалям де є вони, а де є Україна.
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Аж так підгоріло, що поп мацковскага сатаната пробовкнувся, що євойная мацква Крим таки анексувала.
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ааа!!! людиии!!! пааамааагитеее!!! награбленного лишают!!! аннексированное аннексируют!
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тобто гудяйський прихвостень признає анексію Крима? ай-яй-яй, а якщо кірілка йому анафему зафеесбешить?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонстантинополь аннексирует территорию УПЦ. Это сравнимо с аннексией Крыма, - архиепископ УПЦ МП Климент (Вечеря)
 
 
 
 
 
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