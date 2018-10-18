 Константинополь аннексирует территорию УПЦ. Это сравнимо с аннексией Крыма, - архиепископ УПЦ МП Климент (Вечеря)

Об этом он заявил в интервью изданию "Настоящее время", передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, причина нынешнего конфликта между церквями состоит в том, что Константинополь принял определенные решения "абсолютно единолично".

"Поэтому наша церковь обращается к Константинопольскому патриархату с призывом созвать необходимое совещание, встречу всех поместных православных церквей для того, чтобы обсудить возникшие вопросы", - отметил Климент.

На вопрос, не кажется ли ему, что это шантаж и требование выполнить какие-то шаги, и что причастие предметом шантажа – не соответствует догмам православия, архиепископ заявил, что речь идет об "аннексии территории УПЦ.

"Во-первых, причастие предметом шантажа постоянно делает Константинопольская патриархия. То, что сейчас происходит со стороны Константинополя, – это аннексия территории Украинской православной церкви. То, что делает сегодня Константинопольский патриархат, сравнимо с аннексией Крыма", - сказал Климент.

Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.