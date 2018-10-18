 С воином 72-й ОМБр Андреем Корной, погибшим на Донбассе, простились в Хороле. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Вчера, 17 октября, в городе Хорол Полтавской области состоялась церемония прощания с Андреем Николаевичем Корной, 1991 года рождения, старшиной 8-й роты 3-го батальона 72-й отдельной механизированной бригады, который погиб 12 октября около 19.45 в районе поселка Зайцево Донецкой области в результате смертельных ранений, полученных в результате взрыва гранаты (по данным Полтавского ОВК).

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Андрей Корна родился 30.07.1991 года в Хороле. В 2008 году окончил Хорольскую гимназию №2. Затем учился в Полтавском университете экономики и торговли. С июля 2014 по декабрь 2016 гг. проходил службу в составе батальона "Азов" и в составе батальона спецназначения "Полтава". 28 декабря 2016 г. заключил контракт о прохождении военной службы в 72-й ОМБр ВСУ. Был награжден отличием президента Украины "Учаснику АТО", отличием Министерства обороны Украины "За зразкову службу", Почетным нагрудным знаком начальника Генерального штаба "За взірцевість у військовій службі", медалью "За оборону Авдіївки", Почетным знаком отличия командира 72-й ОМБ "За оборону шахти Бутівка".

У него остались родители.

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Украинский воин Андрей Корна

В Хороле простились с украинским воином.

































Фото: np.pl.ua.