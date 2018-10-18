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 Стрельба в оккупированной Керчи: 44 пострадавших остаются в больницах, 12 из них - в реанимации. Несколько человек лишились стоп и голеней

44 пострадавших в результате взрыва и стрельбы в оккупированной Керчи остаются в больницах.

Такие данные озвучила в четверг глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы".

"В реанимации сейчас находятся 12 больных. За ночь состояние 3 тяжело пострадавших стабилизировалось. Пациенты выходят из комы. Решается вопрос об эвакуации в медучреждения других регионов", - говорится в сообщении.

По словам Скворцовой, основная причина смерти – огнестрельные ранения. В стационар попали те, кто получил ранения в результате взрыва в политехническом колледже.

"Мышцы у детей "фаршированы", врачи извлекают шайбы и металлические шарики из различных органов. Несколько человек лишились стоп и голеней", - сказано в сообщении.

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Реабилитация пострадавших будет длительной, предупредила глава российского ведомства.

"Специалисты намерены провести посмертную психиатрическую экспертизу студенту, который устроил бойню в учебном заведении и покончившему с собой. Это поможет установить мотивы преступника. В Национальном антитеррористическом комитете (России. - Ред.) говорят, что он увлекался созданием взрывных устройств. Дело расследуется по статье "убийство", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 20 погибших в ходе взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже.

Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погиб 21 человек, ранены - 44. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.

Источник: https://censor.net.ua/n3092004
 
 
 Топ комментарии
 
Сегодня в оккупированной Керчи в ПТУ убили 19 человек и еще 49 ранили... все свалили на выходца из ДНР ученика этого же ПТУ... однако тяжело поверить что какой то сопливый путлер-югент в одиночку сумел собрать две бомбы (одна не взорвалась) не имея опыта снарядить их дистанционным управлением, грамотно начинить шрапнелью, потом за несколько минут из охотничьего ружья убить и покалечить почти семьдесят человек... Сразу же возникает вопрос, а где школьник мог достать килограмм тротила, в режимной Керчи в которой после строительства моста - под каждым кустом сидит ФСБшник вынюхивающий всех кто интересуется взрывчаткой?.. чёйто сразу вспоминается "рязанский сахар"...
В общем не совсем понятно что там произошло в Керчи, хочу только отметить очевидную вещь которую в свое время не учла крымская вата: недовольство россиянцев властью и падение рейтинга "лидера нации" на Мокшандии всегда лечат терактами и репрессиями, чтобы вся вата еще туже затянула свои пояса и еще теснее сплотилась вокруг своего палача... теперь и крысчане получили то чего хотели, добро пожаловать в "родную гавань", теперь старые обкатанные методы - ФСБ уже начало применяться и в Крыму...
А крымские ватники, которые в 2014 году рассказывал нам: как хорошо теперь им будет в крымнаше, и что их не будут стрелять и взрывать биндеры... все активней звонят в Украину и заискивающим голосом узнают, как можно быстро восстановить украинский паспорт...
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Нет надо писать не так...
Один паренек, около 18-ти лет, месяц назад купил охотничье ружьё, сматерил пару "отличных" бомб, потом их аккуратно и чётко взорвал, потом пошел и начал убивать.
По итогу 20 трупов и 80 пострадавших. Спецназ отдыхает...
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всего два фото, на одном «стрелок» с ружьем спускается по лестнице, никакого рюкзака за спиной не видно, потом его же фото якобы в библиотеке, сумка или рюкзак сфотканы отдельно, под головой аккуратная лужица, поза неестественная, директриса вдруг уезжает по-делам и аккурат за 10 минут до событий, по мобилке говорит,- точно как в Беслане, человек в «шоковом состоянии» вдруг вспоминает про Беслан…подчеркивает что внутри какие-то люди с автоматами, внутри она не была, значит кто-то уже ей об этом доложил на улице, короче там столько ляпов, и это видно не спецу, думаю скоро услышим правду как Хуеплеткин ради поднятия рейтинга готов детей расстреливать, ну что ж, не впервой…
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а вы сомневаетесь в существовании Брейвика?
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Сегодня в оккупированной Керчи в ПТУ убили 19 человек и еще 49 ранили... все свалили на выходца из ДНР ученика этого же ПТУ... однако тяжело поверить что какой то сопливый путлер-югент в одиночку сумел собрать две бомбы (одна не взорвалась) не имея опыта снарядить их дистанционным управлением, грамотно начинить шрапнелью, потом за несколько минут из охотничьего ружья убить и покалечить почти семьдесят человек... Сразу же возникает вопрос, а где школьник мог достать килограмм тротила, в режимной Керчи в которой после строительства моста - под каждым кустом сидит ФСБшник вынюхивающий всех кто интересуется взрывчаткой?.. чёйто сразу вспоминается "рязанский сахар"...
В общем не совсем понятно что там произошло в Керчи, хочу только отметить очевидную вещь которую в свое время не учла крымская вата: недовольство россиянцев властью и падение рейтинга "лидера нации" на Мокшандии всегда лечат терактами и репрессиями, чтобы вся вата еще туже затянула свои пояса и еще теснее сплотилась вокруг своего палача... теперь и крысчане получили то чего хотели, добро пожаловать в "родную гавань", теперь старые обкатанные методы - ФСБ уже начало применяться и в Крыму...
А крымские ватники, которые в 2014 году рассказывал нам: как хорошо теперь им будет в крымнаше, и что их не будут стрелять и взрывать биндеры... все активней звонят в Украину и заискивающим голосом узнают, как можно быстро восстановить украинский паспорт...
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Несколько человек лишились стоп и голеней", - сказано в сообщении ///

почему-то уверен, что просто резали.. даже не пытаясь спасти людям ноги. Да и квалификации у них давно нет - только бабло стричь
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Нет надо писать не так...
Один паренек, около 18-ти лет, месяц назад купил охотничье ружьё, сматерил пару "отличных" бомб, потом их аккуратно и чётко взорвал, потом пошел и начал убивать.
По итогу 20 трупов и 80 пострадавших. Спецназ отдыхает...
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Ты знаешь ,что тот ,кого фсб выдаёт за убийцу и который якобы покончил с собой , жив ?
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интересно, что некая Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения, которую сегодня внесли в списки погибших - вчера давала интерью пропагандонам раша24
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Вадик просто терминатор, оказывается сегодня выяснилось что ходил на кружок по стрельбе и мог сделать 100 метких выстрелов с перезарядкой помповой пукалки в течении 5 минут, также полюблял баловаться с рязанским сахарком и как говорила директор пту - был очень способный и спокойный мальчик, остальное он сам рассказывает на ютубе после того как застрелился, практически прямая трансляция из ада.
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Ходят слухи, что Кеннеди убил тоже он
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Ли Освальд був шизофренік. Діагноз поставлений радянськими лікарями коли він проживав в СРСР.
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Терминатор?
и как можно провести...посмертную... психологическую экспертизу?
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Зібрати опитування, аналіз сірої речовини в черепній коробці
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прямо на ютубе, не веришь? я вчера сам наблюдал открытие астрального канала из поднебесной.
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всего два фото, на одном «стрелок» с ружьем спускается по лестнице, никакого рюкзака за спиной не видно, потом его же фото якобы в библиотеке, сумка или рюкзак сфотканы отдельно, под головой аккуратная лужица, поза неестественная, директриса вдруг уезжает по-делам и аккурат за 10 минут до событий, по мобилке говорит,- точно как в Беслане, человек в «шоковом состоянии» вдруг вспоминает про Беслан…подчеркивает что внутри какие-то люди с автоматами, внутри она не была, значит кто-то уже ей об этом доложил на улице, короче там столько ляпов, и это видно не спецу, думаю скоро услышим правду как Хуеплеткин ради поднятия рейтинга готов детей расстреливать, ну что ж, не впервой…
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Взагалі коли провести незалежне професійне розслідування, то можна отримати багато цікавих матеріалів. Кажуть, що директор "розмовляла" по вимкненому телефону і чомусь не реагувала на те що її знімали на відео.
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Від коктейля Молотову ноги не відриває.
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Секта РПЦ решила интересным методом «укрепить» зыбкую конструкцию Керченского моста ,который предназначен для воровских действий, Всё что стырили с "прикладными деталями",московская секта освящает
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12 калибр дробовика страшная вещь...
Каждый выстрел картечью или пулей (на фото экспансивная - в свободной продаже) приносит ужасные раны...
Пули от АК отдыхают....
Стрельба в оккупированной Керчи: 44 пострадавших остаются в больницах, 12 из них - в реанимации. Несколько человек лишились стоп и голеней - Цензор.НЕТ 8567
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Моцкаль Олекса - гильзы там пластиковые..., но суть одна...

У меня дома в арсенале вот такие к примеру..., только калибр 12...

В Ибисе брал...
Стрельба в оккупированной Керчи: 44 пострадавших остаются в больницах, 12 из них - в реанимации. Несколько человек лишились стоп и голеней - Цензор.НЕТ 5779
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Колір пластиковий гільз не має абсолютно ніякого значення. Значення мають написи на цих гільзах...
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Цвет означает убойность,синие -средние по убойности ,красные - мощные,жёлтые -слабые Ну где то так
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Колір абсолютно нічого не означає... Абсолютно.
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На фото чотири різних по навісці та розміру дробу боєприпаси. Останній справа взагалі не дроб, а куля. І всі споряджені в гільзу без кольору...
Стрілянина в окупованій Керчі: 44 постраждалих залишаються в лікарнях, 12 із них - у реанімації. Кілька людей втратили стопи і гомілки - Цензор.НЕТ 6233
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Не так страшны для крымчан оказались биндерафцы, как родненькие кацапские ура-патриоты.
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Ну, хто сказав - "Хотіли, як краще, а вийшло, як завжди."
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Якщо розпалювати масовий психоз, то подібне буде виникати ще не раз.
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И убийца, и убитые - это все жертвы волны украинофобии, америкофобии и западофобии
, которая захлеснула Россию!!! Жертвы военно-патриотического воспитания от шойгинской алкашни, которая учит стрелять, убивать и ненавидеть во имя сохранения политических режимов в России!!! Навряд ли эти детки дождуться пиндосов.... но будут потом убивать себе подбных, как крысы в банках..... Или пойдут в бандиты, в организованную преступность....
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Погибли дети, гражданские от рук придурка и не надо злорадствовать. Будьте УКРАИНЦАМИ!
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В Харькове мужичёк недавно тоже пошёл всех пострелять.Так что такое может случится где угодно
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Те, що версій безліч і зашумлено фейками - то такий стиль у кацапів. Вони як щось таке зроблять, тут же піднімають хвилю з безліччу "фактів" і брехні. Це завжди вкидається гамузом і в величезній кількості. Мета проста - за тим мерехтінням спалахів і туману сховати цілі, замовників і виконавців. Навіть коли виконавці добре відомі - закидати роботою по самі вуха слідчих, щоб вони тільки і те і робили, що розгрібали ті гівна. І контр метод тут простий, як граблі - презумпція винуватості кацапа. Крапка.
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не злорадствуйте и помолчите. И в Украине такое возможно. Полно зброи и больных на голову.
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Вова зустрівсь з Дімою.
- Вова, еті кримчани какіє то не такіє.
- ???
- Ну не любят тєбя.
- Хм. Заболєлі?
- Оні такіє роділісь. Всьо ім мало. І мост ім подарілі, а всьо равно носом крутят
- Наказать?
- А как ісшчо?
__________________________________
"...При теракте в Керчи погибли 19 человек, ранены около 40..."
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Интересно где скоро рванёт на Московии?...чё то на уме Петрозаводск
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Краще би цей "талановитий" молодий чоловік пішов би на місцеву прокуратуру або на офіс якої небудь політичної партії.
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Якої партії? В Росії нема ніяких партій
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Це все голови одного і того ж дракона. Хоч одна з цих партій критикує дії влади? Пропонує альтернативого лідера? Хіба, що створюють уявність опозиції для проформи
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Це не має суттєвого значення. Якби у них були партії західного зразка, то все одно вони були би ворожими по відношенню до України. Яка різниція демократія, олігархія чи монархія - ворог є ворог.
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За звичай такі йдуть по шляху найменшого спротиву.
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Коновалы, вместо лечения и реабилитации сразу ампутируют раненые конечности, *уки!
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"Несколько человек лишились стоп и голеней"

Ну что же, захотели родители этих несчастных подростков пенЗии, как в РФ, а получат пенсии по инвалидности. Надо было более точно формулировать свои желания.
За пенсиями они пошли, тупоумные.
Лучше бы они жизнь выбрали.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСтрельба в оккупированной Керчи: 44 пострадавших остаются в больницах, 12 из них - в реанимации. Несколько человек лишились стоп и голеней
 
 
 
 
 
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