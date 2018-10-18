 Стрельба в оккупированной Керчи: 44 пострадавших остаются в больницах, 12 из них - в реанимации. Несколько человек лишились стоп и голеней

Такие данные озвучила в четверг глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы".
"В реанимации сейчас находятся 12 больных. За ночь состояние 3 тяжело пострадавших стабилизировалось. Пациенты выходят из комы. Решается вопрос об эвакуации в медучреждения других регионов", - говорится в сообщении.
По словам Скворцовой, основная причина смерти – огнестрельные ранения. В стационар попали те, кто получил ранения в результате взрыва в политехническом колледже.
"Мышцы у детей "фаршированы", врачи извлекают шайбы и металлические шарики из различных органов. Несколько человек лишились стоп и голеней", - сказано в сообщении.
Реабилитация пострадавших будет длительной, предупредила глава российского ведомства.
"Специалисты намерены провести посмертную психиатрическую экспертизу студенту, который устроил бойню в учебном заведении и покончившему с собой. Это поможет установить мотивы преступника. В Национальном антитеррористическом комитете (России. - Ред.) говорят, что он увлекался созданием взрывных устройств. Дело расследуется по статье "убийство", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о 20 погибших в ходе взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже.
Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погиб 21 человек, ранены - 44. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.
В общем не совсем понятно что там произошло в Керчи, хочу только отметить очевидную вещь которую в свое время не учла крымская вата: недовольство россиянцев властью и падение рейтинга "лидера нации" на Мокшандии всегда лечат терактами и репрессиями, чтобы вся вата еще туже затянула свои пояса и еще теснее сплотилась вокруг своего палача... теперь и крысчане получили то чего хотели, добро пожаловать в "родную гавань", теперь старые обкатанные методы - ФСБ уже начало применяться и в Крыму...
А крымские ватники, которые в 2014 году рассказывал нам: как хорошо теперь им будет в крымнаше, и что их не будут стрелять и взрывать биндеры... все активней звонят в Украину и заискивающим голосом узнают, как можно быстро восстановить украинский паспорт...
почему-то уверен, что просто резали.. даже не пытаясь спасти людям ноги. Да и квалификации у них давно нет - только бабло стричь
Один паренек, около 18-ти лет, месяц назад купил охотничье ружьё, сматерил пару "отличных" бомб, потом их аккуратно и чётко взорвал, потом пошел и начал убивать.
По итогу 20 трупов и 80 пострадавших. Спецназ отдыхает...
и как можно провести...посмертную... психологическую экспертизу?
Душил котов веревками: Соседи рассказали о детстве «керченского стрелка» Рослякова
Актовый зал с постоянной подобной программой этого техникума.
Секта РПЦ решила интересным методом «укрепить» зыбкую конструкцию Керченского моста ,который предназначен для воровских действий, Всё что стырили с "прикладными деталями",московская секта освящает
Каждый выстрел картечью или пулей (на фото экспансивная - в свободной продаже) приносит ужасные раны...
Пули от АК отдыхают....
У меня дома в арсенале вот такие к примеру..., только калибр 12...
В Ибисе брал...
, которая захлеснула Россию!!! Жертвы военно-патриотического воспитания от шойгинской алкашни, которая учит стрелять, убивать и ненавидеть во имя сохранения политических режимов в России!!! Навряд ли эти детки дождуться пиндосов.... но будут потом убивать себе подбных, как крысы в банках..... Или пойдут в бандиты, в организованную преступность....
- Вова, еті кримчани какіє то не такіє.
- ???
- Ну не любят тєбя.
- Хм. Заболєлі?
- Оні такіє роділісь. Всьо ім мало. І мост ім подарілі, а всьо равно носом крутят
- Наказать?
- А как ісшчо?
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"...При теракте в Керчи погибли 19 человек, ранены около 40..."
державного рівня.
Ну что же, захотели родители этих несчастных подростков пенЗии, как в РФ, а получат пенсии по инвалидности. Надо было более точно формулировать свои желания.
За пенсиями они пошли, тупоумные.
Лучше бы они жизнь выбрали.