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 Политика Украины
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 Турчинов провел заседание Национального координационного центра кибербезопасности

Под председательством Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова состоялось заседание Национального координационного центра кибербезопасности.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.

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Во время заседания рассматривался вопрос о состоянии защищенности объектов критической информационной инфраструктуры, защиты информации в информационно-телекоммуникационных системах Центральной избирательной комиссии, а также другие актуальные вопросы кибербезопасности страны.

По словам Турчинова, Украина имеет большой опыт создания надлежащих условий для реализации конституционных прав своих граждан. "Мы провели демократические честные и прозрачные выборы в 2014 году, невзирая на какие-либо внешние попытки повлиять на их ход или дискредитировать демократические институты", - сказал он. "Есть основания, - добавил он, - считать, что российское руководство будет пытаться любой ценой использовать избирательный процесс для реализации планов гибридной агрессии против нашего государства".

"Опыт США, стран Западной Европы свидетельствует, что Кремль будет пытаться повлиять через кибернетическое и информационное пространство на общественно-политические процессы, поэтому информационная и кибербезопасность выборов потребует слаженной и скоординированной работы многих государственных институтов, прежде всего ЦИК, Государственной службы специальной связи и защиты информации соответствующих подразделений Службы безопасности Украины и Национальной полиции", - сказал Секретарь СНБО Украины.

По результатам обсуждения Центральной избирательной комиссии, Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, Службе безопасности Украины, Национальной полиции Украины поручено создать межведомственную рабочую группу для обеспечения надежного и безопасного функционирования Единой информационно-аналитической системы "Выборы" при проведении очередных выборов Президента Украины и народных депутатов Украины в 2019 году.

Силовым структурам, отвечающим за киберзащиту и кибербезопасность, поручено обеспечить своевременное выявление, предупреждение и локализацию возможных киберинцидентов и кибератак на информационные системы и государственные электронные информационные ресурсы ЦИК.

Будет обеспечено проведение обучения по отработке совместных мер по защите от киберугроз и противодействию внешним вмешательствам в работу информационных и информационно-телекоммуникационных систем ЦИК.

Национальной полиции Украины поручено обеспечить надлежащую охрану телекоммуникационного оборудования и телекоммуникационных сетей, необходимых для осуществления обмена данными между центральным узлом и отдельными региональными органами администрирования Государственного реестра избирателей.

Определены задачи по модернизации и обновлению комплексной системы защиты информации Автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Государственный реестр избирателей" и Единой информационно-аналитической системы "Выборы" с применением для защиты передаваемой в системах информации современных средств криптографической защиты информации и тому подобное.

Поручено также оказать методическую и практическую помощь ЦИК по надлежащей защите официальных интернет-сайтов Центральной избирательной комиссии, провести соответствующую подготовку и обучение задействованного в работе системы персонала.

Кроме того, на заседании было принято комплексное решение об усилении киберзащиты объектов критической информационной инфраструктуры, а также создании для нужд Министерства обороны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Национальной полиции Украины, Национального банка Украины, разведывательных органов единой интерактивной базы данных о киберинцидентах.

Источник: https://censor.net.ua/n3092003
 
 
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в общем смысл понятен
если петр алексеевич пролетит на выборах мимо таза
то это была кибер атака кремля
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Турчинов навіть віддалено собі не уявляє в якій дупі ми знаходим сі у питаннях кібербезпеки! По суті кібербезпека в Україні відсутня! Немає головного елементу захисту від кібер-нападів - загального CERT центру який би відслідковував атаки в мережі Інтернет! Той CERT центр який створений на базі Держспезв'язку це іграшковий центр кіберзахисту, який не контролює Інтернет, а незрозумло що контролює взагалі! Найбільші транспортні потоки до міжнародних центрів обміну данними у Франкфурті та Москві йдуть не через державний CERT-UA, а минуючи його і тому державний центр кіберзахисту навіть гадки не має що там в Інтернеті відбувається! Тобто всі структури які створюються в сфері кіберзахисту насправді фейкові, вони не можуть виконувати своєї місії, бо не контролюють потоки інформації! Мало того, головними постачальниками Інтернету в Україну є російські магістральні провайдери, такі як RETN, які виводять український трафік в росію через безліч оптичних кабелів, які прокладені цими операторами через україно-російський кордон і фактично внутрішньо український Інтернет-трафік між областями України ходить через росію і переглядається і блокується технічними засобами російських операторів, які знаходяться під тотальним контролем ФСБ! Не знаю чи розповідали горе-фахівці з кіберзахисту ці подробиці Турчинову, але Турчинов має розуміти що він виглядає як ідіот, коли говорить про кібер-захист в Україні, якого в принципі немає і бути не може, поки транспортними потоками Інтернет в Україні керують російські транспортні компанії!
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«Минулого року Facebook зауважив, що 126 мільйонів людей побачили політичну рекламу та дописи, за які заплатили російські агенти, щоб посіяти розбрат у підготовці до [президентських] виборів США 2016 року. Російські агенти з Агентства інтернет-досліджень витратили близько 100 тисяч доларів на рекламу для поширення дописів», - йдеться в ста
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У Великій Британії - одній з провідних демократій світу - питання із політичними маніпуляціями на платформі Facebook також є досить гострим. По-перше, через скандал навколо політичної консультативної фірми Cambridge Analytica.
Ба більше, напередодні референдуму за вихід країни з ЄС - «Брекзит» - обидві сторони - як та, що виступала за, так і та, що була проти, - дуже активно використовували рекламу у Facebook.
Тож відтепер, за рекомендацією Виборчої комісії, Facebook більше не дозволятиме політичним групам публікувати «темну рекламу» у своїй мережі. Користувачі зможуть бачити, хто саме платив за допис, який вони бачать. Метою заходу є забезпечення прозорості перед місцевими виборами наступного року.тті The Telegraph.

Igor L

Турчинов навіть віддалено собі не уявляє в якій дупі ми знаходим сі у питаннях кібербезпеки!
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Мабуть пастор там молитву прочитав. Цікаво, а воно збирається об'єднуватися у єдину помісну церков, чи так і буде сектантом?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТурчинов провел заседание Национального координационного центра кибербезопасности
 
 
 
 
 
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