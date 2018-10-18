 Турчинов провел заседание Национального координационного центра кибербезопасности

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.

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Во время заседания рассматривался вопрос о состоянии защищенности объектов критической информационной инфраструктуры, защиты информации в информационно-телекоммуникационных системах Центральной избирательной комиссии, а также другие актуальные вопросы кибербезопасности страны.



По словам Турчинова, Украина имеет большой опыт создания надлежащих условий для реализации конституционных прав своих граждан. "Мы провели демократические честные и прозрачные выборы в 2014 году, невзирая на какие-либо внешние попытки повлиять на их ход или дискредитировать демократические институты", - сказал он. "Есть основания, - добавил он, - считать, что российское руководство будет пытаться любой ценой использовать избирательный процесс для реализации планов гибридной агрессии против нашего государства".



"Опыт США, стран Западной Европы свидетельствует, что Кремль будет пытаться повлиять через кибернетическое и информационное пространство на общественно-политические процессы, поэтому информационная и кибербезопасность выборов потребует слаженной и скоординированной работы многих государственных институтов, прежде всего ЦИК, Государственной службы специальной связи и защиты информации соответствующих подразделений Службы безопасности Украины и Национальной полиции", - сказал Секретарь СНБО Украины.



По результатам обсуждения Центральной избирательной комиссии, Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, Службе безопасности Украины, Национальной полиции Украины поручено создать межведомственную рабочую группу для обеспечения надежного и безопасного функционирования Единой информационно-аналитической системы "Выборы" при проведении очередных выборов Президента Украины и народных депутатов Украины в 2019 году.



Силовым структурам, отвечающим за киберзащиту и кибербезопасность, поручено обеспечить своевременное выявление, предупреждение и локализацию возможных киберинцидентов и кибератак на информационные системы и государственные электронные информационные ресурсы ЦИК.



Будет обеспечено проведение обучения по отработке совместных мер по защите от киберугроз и противодействию внешним вмешательствам в работу информационных и информационно-телекоммуникационных систем ЦИК.



Национальной полиции Украины поручено обеспечить надлежащую охрану телекоммуникационного оборудования и телекоммуникационных сетей, необходимых для осуществления обмена данными между центральным узлом и отдельными региональными органами администрирования Государственного реестра избирателей.



Определены задачи по модернизации и обновлению комплексной системы защиты информации Автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Государственный реестр избирателей" и Единой информационно-аналитической системы "Выборы" с применением для защиты передаваемой в системах информации современных средств криптографической защиты информации и тому подобное.



Поручено также оказать методическую и практическую помощь ЦИК по надлежащей защите официальных интернет-сайтов Центральной избирательной комиссии, провести соответствующую подготовку и обучение задействованного в работе системы персонала.



Кроме того, на заседании было принято комплексное решение об усилении киберзащиты объектов критической информационной инфраструктуры, а также создании для нужд Министерства обороны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Национальной полиции Украины, Национального банка Украины, разведывательных органов единой интерактивной базы данных о киберинцидентах.