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Все про:ВР (22383) Константинопольский патриархат (54) церковь (918)

 Рада одобрила передачу Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату. ВИДЕО

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом президентский законопроект (№9208) "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская".

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, такое решение со второй попытки поддержали 237 народных депутатов.

Отметим, с первой попытки законопроект не удалось принять - "за" было всего 216 нардепов. Спикер Андрей Парубий предложил проголосовать за возвращение к голосованию за законопроект (235 голосов).

Оппоблоковец Нестор Шуфрич в это время пытался перебить Парубия, "штурмовал" президиум и кричал, что у него есть замечания.  

Спикер ВР отреагировал на это так: "Черти пускай бесятся, а украинские силы голосуют "за"".

...
Законопроект предусматривает, что Андреевская церковь (адрес: г.Киев, Андреевский спуск, 23), которая является объектом культурного наследия и памятником архитектуры и находится государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

"Использование Андреевской церкви Вселенским патриархатом осуществляется с соблюдением законодательства об охране культурного наследия", - сказано в документе.

Также проект закона предлагает внести изменения в закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях", дополнив его статьей 17-1, согласно которой передача Андреевской церкви в постоянное пользование не влечет за собой исключение ее из перечня объектов недвижимого культурного наследия Национального заповедника "София Киевская".

Согласно законопроекту, договор о передаче в постоянное пользование Андреевской церкви должен содержать такие условия: наименование культового сооружения как объекта государственной собственности, как памятника культурного наследия национального значения, условия и режим использования, сохранения, охраны и содержания в надлежащем состоянии памятника национального значения, доступа к такому памятнику в соответствии с законодательством об охране культурного наследия и т.д.

По мнению автора, передача Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату будет способствовать ускорению получения Томоса – признания Всемирным Православием поместной православной церкви Украины.

"Государство пытается всесторонне оказывать поддержку, в рамках действующего законодательства, этому процессу и создать достойные условия для осуществления своих важнейших представительно-коммуникативных функций экзархами Вселенского патриархата. Полноценное же функционирование этого представительства, среди прочего, требует также обеспечения надлежащим достойным культовым сооружением, в котором посланцы Вселенского патриархата смогут регулярно осуществлять богослужения", - сказано в пояснительной записке.

Источник: https://censor.net.ua/n3092002
 
   
 Топ комментарии
 
По ходу Украина сделала еще один шажок в сторону, противоположную "руськаму миру" со всеми его "лаптепрелестями" и московским фюрером...
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Отлично!! Сатанинской московитской церкви все меньше и меньше места в Украине!!
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Андреввскую церковь - Константинополю
Печерскую Лавру - Украине
А России достаточно оставить бубен, с которым Кирилл будет бегать вокруг костра
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Це викликає здивування. Рада одобрила передачу Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату - Цензор.НЕТ 8376


Непризнанная "Турецкая православная церковь" подала в суд на Варфоломея за отправку экзархов в Украину Вселенский патриарх Варфоломей не имел права приступать к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви, заявили в неканонической "Турецкой православной церкви". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 19.23 | комментариев: 79 "Турецкая православная церковь" потребовала изгнать Варфоломея из Турции "Турецкая православная церковь" потребовала изгнать Варфоломея из Турции Фото: ЕРА Организация под названием "Турецкая православная церковь" (ТПЦ) подала в суд на вселенского патриарха Варфоломея, требуя изгнать его из Турции за действия по предоставлению автокефалии церкви в Украине. Об этом в интервью "РИА Новости" заявила пресс-секретарь ТПЦ Севги Эренерол. По ее словам, у Варфоломея нет полномочий отправлять экзархов в Украину и давать автокефалию ее церкви. Патриарх превысил свои полномочия и вмешался в отношения между странами, утверждает Эренерол. Статус Константинопольского патриарха ограничивается отправлением богослужений для проживающих в Турции греков, поэтому действия Варфоломея являются преступлением как по турецким законам, так и согласно Лозаннскому мирному договору 1923 года, добавила Эренерол. ТПЦ не является канонической, ее не признает ни одна поместная церковь. В 1922 году эту организацию создал в Стамбуле священник Павлос Карахисаридис, также известный как Зеки Эренерол. Сейчас руководителем ТПЦ является его внук Юмит Эренерол. 7 сентября в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Илариона Эдмонтонского из Канады. Синод Вселенского патриархата 11 октября отменил решение 1686 года о передаче украинской церкви в управление Московскому патриархату, а также объявил, что приступает к предоставлению автокефалии украинской церкви. В ближайшее время пройдет объединительный собор украинских православных церквей - Киевского патриархата, Московского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, - на котором изберут предстоятеля единой поместной церкви. Именно он должен получить томос вселенского патриарха об автокефалии УПЦ.https://gordonua.com/news/politics/nepriznannaya-tureckaya-pravoslavnaya-cerkov-podala-v-sud-na-varfolomeya-za-otpravku-ekzarhov-v-ukrainu-433586.html
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Там еще вопрос насколько эта церковь соответствует понятию церкви.
Вчера была статья и обсуждение этой непонятной церкви.
Неканоническая турецкая православная церковь подала в суд на Варфоломея за якобы превышение полномочий в деле признания УПЦ.
https://censor.net.ua/news/3091735/nekanonicheskaya_turetskaya_pravoslavnaya_tserkov_podala_v_sud_na_varfolomeya_za_yakoby_prevyshenie
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Над Варфоломеем сгущаются тучи... Но Турецкая православная церковь = не признана ни одной из поместных церквей. " Церковь была образована в 1922 году при поддержке турецкого правительства, которое пыталось создать национальную православную церковь, не связанную с греческим православием и оторвать живущих в Турции греков от связей с Грецией, сделав их патриотами молодой Турецкой республики.
Новосозданная структура не получила широкого распространения и кроме небольшого количества православных турок и минимума греков к ней никто не присоединился.
Павел Каракиссаридис после провозглашения себя «Патриархом» принял имя Эфтим I и сменил греческую фамилию на турецкую - Эренерол. В период образования церкви Эфтиму I удалось собрать небольшое число последователей, но позднее число её членов понизилось до минимума. Церковь имеет в собственности три церкви, около пяти общин и несколько сотен верующих. Богослужения совершаются на турецком языке". Кстати, принадлежит эта церковь одной семье Эренеролов. Фактически, семейное предприятие. Это несерьезно.
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Эрдоган на стороне Турции! И развёрнутая разведывательная сеть эрефии на территории Турции ему не впёрлась! Рада схвалила передачу Андріївської церкви в користування Вселенського патріархату - Цензор.НЕТ 9585
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Там только Звезды Давида не хватает и Семисвечника! Это семейное предприятие, такой себе кооператив. "Церковь имеет в собственности три церкви, около пяти общин и несколько сотен верующих. Богослужения совершаются на турецком языке." Рада схвалила передачу Андріївської церкви в користування Вселенського патріархату - Цензор.НЕТ 5500
Рада схвалила передачу Андріївської церкви в користування Вселенського патріархату - Цензор.НЕТ 8791
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Чем дальше от гебешного паханата Гундяева, там ближе к Богу!
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Там не тільки Шляшко разом з недобитими ригами, ще Жулькина фракція дала меньше половини голосів
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Вам сколько, простите лет ?
Так давайте Крым сегодня сдадим в аренду США, он же по документам наш.
Перепишите свою квартиру на порошенка, тогда её точно не отберут аферисты.
Ну мыслят как дети мля, 5-8 лет максимум, и потом удивляются, почему это Украина самая бедная страна Европы.
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Что опять Вас не устраивает? Когда база была под кацапами, то это было нормально, а американцам нельзя сдать в аренду?

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Алла думать надо, сначала думать а потом делать, и всё начнет получатся.
У нас же к сожалению, всё наоборот.
Я лично далек от религии, мне абсолютно пофиг кому принадлежит та церковь.
Ну если сочли, что её нужно передать-ПЕРЕДАВАЙТЕ, но только оформите нормально, чтоб это не выглядело взяткой. Попросите письмо от того Патриарха, рассмотрите его на сессии и передайте, не мля, надо всё через жопу.
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Вот именно и удивляет, когда некоторым неверующим "абсолютно пофиг", но возбуждение по поводу церкви у них чрезвычайное.
Церковь не подарили безвозвратно, ее отдали в пользование.
Чтоб мне не повторяться


18.10.2018 12:14
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Алла, простите Вы дура ? Невозможно давать имущество в пользование без договора аренды и без желания того кто будет им пользоватья !!!!! Это так трудно понять ? Давайте я Вам передам в пользование своё авто, завтра нарушу ПДД на 100 тыс. и отнесу в ментовку свое решение о том что 3 дня назад передал Вам в пользование авто.
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Не надо истерик, Шура, Вы же вроде бы мужчина.
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18.10.2018 12:24


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Саша, простите, может Вы дурак? Читайте ссылки на документы выше. Согласно решению Синода о восстановлении автокефалии в Украине, мы обязаны предоставить в Киеве церковь (ставропигию) Вселенскому Патриарху (пункт 2, решения об автокефалии). Английский знаете?
Источник: http://incarnatewordsistershouston.org/published-the-full-text-of-the-announcement-of-the-patriarchate-of-constantinople-in-ukraine/
Про ставропигию прочтите в Википедии: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%8F
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Gaussedge, может ВЫ и обязаны,а я не монах, я живу по законам мерским, согласно которых Украина есть независимое государство, и оно (в отличии от церкви) не находится в юрисдикции какого то Патриархата.

А вот если церковь обязана исполнять решения своей вышестоящей церкви то пусть и исполняет как хочет: либо отдает свое помещение, либо строит новое, либо просит в государства. !!!
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Саша, проблема в том, что Вы говорите о государстве, но после переворота в 1917 г. большевики забрали много церквей в пользу государства, в том числе Андреевскую церковь (в 1960 г.), а затем Ющенко отдал ее под службу УАПЦ. УАПЦ не возражает против передачи церкви в качестве ставропигии. Все намного сложнее, чем Вы себе представляете.
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Не там все намного проще, Саша хочет, что бы Вселенский патриарх за ним бегал, предлагал Томос и выпрашивал себе церьковь.
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Если Вы читали мои коменты в подобных темах, то как раз я неоднократно писал горячим но тупым головам, что " Все намного сложнее, чем Вы себе представляете" и верх наивности думать,что рос.попы завтра просто так соберут чемоданы и уедут в рф, оставив имущество и недвижимость на миллиарды долларов. Я не думаю что "УАПЦ не возражает против передачи церкви в качестве ставропигии". Посему не нужно сеять вражду и беззаконие (мирское), где этого можно избежать. В данном конкретном случае,представитель УПЦ (для исполнения решения его вышестоящей церкви) должен был обратится к распорядителю имущества (скорее всего это КМ), для выделения ему в пользование данного объекта архитектуры. А кто там будет править-не дело кабмина.
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Сьогодні у в'язницях сидять 8 тисяч Українців-АТОвців......
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Как же это прекрасно !!! Рада схвалила передачу Андріївської церкви в користування Вселенського патріархату - Цензор.НЕТ 744 Рада схвалила передачу Андріївської церкви в користування Вселенського патріархату - Цензор.НЕТ 744 особенно приятно смотреть на беснующего дегенерата Шуфрича
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А ведь уже подзабыли, что Шнуфрич уже более года не получал по морде лица... Или не доглядели, или преступная халатность.
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Дыцынтрылизация рулит! А у киян спросили? Лично я бы отдал строящуюся СЕЙЧАС ударными темпами рядом с главбудкой Рошен на лыбедской церковь масковского парханата, а не историческую святыню Киева
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Я не проти. Мої друзі теж. Як я розумію святі отці УАПЦ не проти.
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Сейчас за подход(!) к Андреевской церкви дерут 20 грн. Уверен, теперь проход будет бесплатным. Рада схвалила передачу Андріївської церкви в користування Вселенського патріархату - Цензор.НЕТ 9997
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Щось не зрозумів - чого це народне надбання передають у користування іноземній церкві? Мало московських попів нам тут?
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А это они по привычке, привыкли что для решения любого вопроса нужно дать взятку, ну вот пока вопрос на стадии решения они уже церковь подогнали, типичный укр.подход-чтоб лучше думалось.
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Укр.подход? А ты из каких мокшанских ебеней будешь? То есть, чьих? Чей холоп?
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А ти з яких? З хазарських? То вам, хазарам, дійсно українська власність - розмінна монета, не своє ж. Рада схвалила передачу Андріївської церкви в користування Вселенського патріархату - Цензор.НЕТ 6066
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та то кацапський хор Александрова "саша саша саша" його колегі риб годують з доктором Лізою.
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Що Ви не зрозуміли? Що ми повинні, згідно із рішенням Синоду Вселенського Патріархату від 11 жовтня, пункт 2, надати ставропігію (тобто церкву) Вселенському Патріарху у Києві? Джерело: http://incarnatewordsistershouston.org/published-the-full-text-of-the-announcement-of-the-patriarchate-of-constantinople-in-ukraine/

Вам потрібна автокефалія Української православної церкви, чи ні? Якщо ми повертаємось під омофор Вселенського Патріархату, то тут повинно бути його представництво.
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Я вам вже відповів - потрібна їм тут церква? - нехай будують, а українськими церквами нічого розкидатися. Що ще незрозуміло?
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И это Рада так голосует после Евромайдана. Еле 237 голосов наскребли. А кого быдло выберет на следующих выборах? Рыгов и подкацапников будет еще больше. Очень надеюсь, что ошибаюсь.
Парубию респект. Не знаю, нарушает ли он регламент, постоянно повторно ставя на голосование важные законопроекты, но он это делает ради Украины и против Кацапии и правильно делает.
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Там по регламенту.
Проголосовать прощелкали вначале, еще Парубий недоговорил уже включилась голосовалка.
Потом проголосовали за возвращение, потом снова проголосовали.
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похоже что шуфричу давно не были в рыло !!!
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Да ужо, почитай, годика два прошло с тех пор, как по ланитам, очам и сусалам получал милок. Преступная халатность с нашей стороны.
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Молодці Рада! Все йде згідно плану.
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То есть когда надо голосовать эти мудаки могут быстро , а как закон про растаможку евроблях принять и наконец решить этот геморный вопрос и наполнить бюджет , так вот тут без пендаля работать они отказываются.
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Так тут этот вопрос церкви, он им в карман не залазит...
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Мне очень интересно кто конкретно голосовал за это
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Хотелось бы услышать по этому поводу что-то вразумительное - юридическое управление Рады по этому законопроекту сделало заключение, что управление объектами государственной собственности в соответствии с законом является конституционной прерогативой Кабинета Министров Украины (пункт 5 части первой статьи 116 Конституции Украины))и этот вопрос не относится к полномочиям Верховной Рады Украины, определенных Конституцией Украины. Так что это политическая бровада или законодательный акт, который позже может быть признан не действительным? Кто рыбку ловит?
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Кемска волость? Да пусть забирают на здоровье. Рада схвалила передачу Андріївської церкви в користування Вселенського патріархату - Цензор.НЕТ 2674
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Шуфрич уже давно не 3,14зжен. Поэтому ему не дают покоя "лавры" Голохвостова, которого как раз со ступеней Андреевской церкви и вышвырнули.
Рада схвалила передачу Андріївської церкви в користування Вселенського патріархату - Цензор.НЕТ 6337
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Ганьба! Дно достигнуто....
"Во что превратил планету фигляр ПЖ!"
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До 2018 у Пороха були майже все в поразку. Ху-ло виігрував практично в суху по всім напрямкам. А цей рік додав мані надіїї, що все у нас буде добре. Вибори покажуть, порузумнішав народ України, чи так і хоче залишитися в ярмі московії.
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Це точно, цей рік надав надію, що порозумнішав народ та порохла вже скоро не буде Рада схвалила передачу Андріївської церкви в користування Вселенського патріархату - Цензор.НЕТ 487
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Мне ,как атеисту, все попы(да впрочем все любые служители любого культа) видятся простыми паразитами на теле общества.Но в свете войны,развязанной парашей и блогословленной парашинскими попами,считаю просто необходимым изгнание из страны поповской гундяевской мразоты .Пусть проводит в наших церквях свои обряды церковь,лояльная к нашей стране.Это ведь логично,не правда ли?
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Поправлюсь:пусть в наших храмах проводит свои обряды церковь,лояльная к нашей стране.А то текст как то по дебильному написан(с). Рада схвалила передачу Андріївської церкви в користування Вселенського патріархату - Цензор.НЕТ 6268
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Оппоблоковец Нестор Шуфрич в это время пытался перебить Парубия, "штурмовал" президиум и кричал, что у него есть замечания.

Спикер ВР отреагировал на это так: "Черти пускай бесятся, а украинские силы голосуют "за".


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Скоріше хазарьскі чорти голосують за Рада схвалила передачу Андріївської церкви в користування Вселенського патріархату - Цензор.НЕТ 2022
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Отож, українці вже ніяк не дочекаються, коли хазарів попруть.
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На пиар голоса нашлись, а снять неприкосновенность с Вилкула хер, галимое лицемерие...
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Закарпатье мадьярами отдайте, ради дружбы и добрососедства. Гулять так гулять.
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Почитал камменты к этой новости на российских сайтах. Русскомирных плющит и колбасит конкретно! И что интересно - любители духовных скрепов высказываются в духе, что , мол, у нас (у русских) в Украине бандеровцы забрали наш храм. О как!
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Цікаво, чи буде територія Андріівської церкви вважатися турецькими землями? Тут тобі одразу постане й митний склад для свічок, і таємна стежка для контрабанди ладана.
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Подготовке объединительного собора православной церкви Украины может помешать неконструктивная позиция предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета.
Об этом 16 октября в эфире телеканала ZIK заявил предстоятель Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий.
По его словам, он беседовал с Филаретом 14 октября, когда на Софийской площади в Киеве проходил молебен за Украину, и общение его "поразило". "Патриарх Филарет обратился ко мне: "Срочно нужно собор собирать". Я говорю: "Ваша святость, собор собирать - устава нет". Он говорит: "А устав у меня есть". [Я говорю:] "У меня тоже есть, но из двух уставов нужно сделать один". [Он говорит:] "Нет, мой устав будет", - рассказал Макарий.
Филарет ставит УАПЦ перед фактом, что название новой церкви уже выбрано, посетовал митрополит. "Вопрос: какой статус церкви, какая модель? Когда я сказал, что может быть митрополия или патриархия, он со злобой ответил, что будет патриархия. А экзархи ничего не говорят", - рассказал он.
По словам главы УАПЦ, в ближайшие две недели созвать объединительный собор невозможно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада одобрила передачу Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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