 Рада одобрила передачу Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату. ВИДЕО

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, такое решение со второй попытки поддержали 237 народных депутатов.
Отметим, с первой попытки законопроект не удалось принять - "за" было всего 216 нардепов. Спикер Андрей Парубий предложил проголосовать за возвращение к голосованию за законопроект (235 голосов).
Оппоблоковец Нестор Шуфрич в это время пытался перебить Парубия, "штурмовал" президиум и кричал, что у него есть замечания.
Спикер ВР отреагировал на это так: "Черти пускай бесятся, а украинские силы голосуют "за"".
"Использование Андреевской церкви Вселенским патриархатом осуществляется с соблюдением законодательства об охране культурного наследия", - сказано в документе.
Также проект закона предлагает внести изменения в закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях", дополнив его статьей 17-1, согласно которой передача Андреевской церкви в постоянное пользование не влечет за собой исключение ее из перечня объектов недвижимого культурного наследия Национального заповедника "София Киевская".
Согласно законопроекту, договор о передаче в постоянное пользование Андреевской церкви должен содержать такие условия: наименование культового сооружения как объекта государственной собственности, как памятника культурного наследия национального значения, условия и режим использования, сохранения, охраны и содержания в надлежащем состоянии памятника национального значения, доступа к такому памятнику в соответствии с законодательством об охране культурного наследия и т.д.
По мнению автора, передача Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату будет способствовать ускорению получения Томоса – признания Всемирным Православием поместной православной церкви Украины.
"Государство пытается всесторонне оказывать поддержку, в рамках действующего законодательства, этому процессу и создать достойные условия для осуществления своих важнейших представительно-коммуникативных функций экзархами Вселенского патриархата. Полноценное же функционирование этого представительства, среди прочего, требует также обеспечения надлежащим достойным культовым сооружением, в котором посланцы Вселенского патриархата смогут регулярно осуществлять богослужения", - сказано в пояснительной записке.
Непризнанная "Турецкая православная церковь" подала в суд на Варфоломея за отправку экзархов в Украину Вселенский патриарх Варфоломей не имел права приступать к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви, заявили в неканонической "Турецкой православной церкви". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 19.23 | комментариев: 79 "Турецкая православная церковь" потребовала изгнать Варфоломея из Турции "Турецкая православная церковь" потребовала изгнать Варфоломея из Турции Фото: ЕРА Организация под названием "Турецкая православная церковь" (ТПЦ) подала в суд на вселенского патриарха Варфоломея, требуя изгнать его из Турции за действия по предоставлению автокефалии церкви в Украине. Об этом в интервью "РИА Новости" заявила пресс-секретарь ТПЦ Севги Эренерол. По ее словам, у Варфоломея нет полномочий отправлять экзархов в Украину и давать автокефалию ее церкви. Патриарх превысил свои полномочия и вмешался в отношения между странами, утверждает Эренерол. Статус Константинопольского патриарха ограничивается отправлением богослужений для проживающих в Турции греков, поэтому действия Варфоломея являются преступлением как по турецким законам, так и согласно Лозаннскому мирному договору 1923 года, добавила Эренерол. ТПЦ не является канонической, ее не признает ни одна поместная церковь. В 1922 году эту организацию создал в Стамбуле священник Павлос Карахисаридис, также известный как Зеки Эренерол. Сейчас руководителем ТПЦ является его внук Юмит Эренерол. 7 сентября в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Илариона Эдмонтонского из Канады. Синод Вселенского патриархата 11 октября отменил решение 1686 года о передаче украинской церкви в управление Московскому патриархату, а также объявил, что приступает к предоставлению автокефалии украинской церкви. В ближайшее время пройдет объединительный собор украинских православных церквей - Киевского патриархата, Московского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, - на котором изберут предстоятеля единой поместной церкви. Именно он должен получить томос вселенского патриарха об автокефалии УПЦ.https://gordonua.com/news/politics/nepriznannaya-tureckaya-pravoslavnaya-cerkov-podala-v-sud-na-varfolomeya-za-otpravku-ekzarhov-v-ukrainu-433586.html
Вчера была статья и обсуждение этой непонятной церкви.
Неканоническая турецкая православная церковь подала в суд на Варфоломея за якобы превышение полномочий в деле признания УПЦ.
https://censor.net.ua/news/3091735/nekanonicheskaya_turetskaya_pravoslavnaya_tserkov_podala_v_sud_na_varfolomeya_za_yakoby_prevyshenie
Новосозданная структура не получила широкого распространения и кроме небольшого количества православных турок и минимума греков к ней никто не присоединился.
Павел Каракиссаридис после провозглашения себя «Патриархом» принял имя Эфтим I и сменил греческую фамилию на турецкую - Эренерол. В период образования церкви Эфтиму I удалось собрать небольшое число последователей, но позднее число её членов понизилось до минимума. Церковь имеет в собственности три церкви, около пяти общин и несколько сотен верующих. Богослужения совершаются на турецком языке". Кстати, принадлежит эта церковь одной семье Эренеролов. Фактически, семейное предприятие. Это несерьезно.
Так давайте Крым сегодня сдадим в аренду США, он же по документам наш.
Перепишите свою квартиру на порошенка, тогда её точно не отберут аферисты.
Ну мыслят как дети мля, 5-8 лет максимум, и потом удивляются, почему это Украина самая бедная страна Европы.
У нас же к сожалению, всё наоборот.
Я лично далек от религии, мне абсолютно пофиг кому принадлежит та церковь.
Ну если сочли, что её нужно передать-ПЕРЕДАВАЙТЕ, но только оформите нормально, чтоб это не выглядело взяткой. Попросите письмо от того Патриарха, рассмотрите его на сессии и передайте, не мля, надо всё через жопу.
Церковь не подарили безвозвратно, ее отдали в пользование.
Чтоб мне не повторяться
18.10.2018 12:14
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18.10.2018 12:24
Источник: http://incarnatewordsistershouston.org/published-the-full-text-of-the-announcement-of-the-patriarchate-of-constantinople-in-ukraine/
Про ставропигию прочтите в Википедии: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%8F
А вот если церковь обязана исполнять решения своей вышестоящей церкви то пусть и исполняет как хочет: либо отдает свое помещение, либо строит новое, либо просит в государства. !!!
Вам потрібна автокефалія Української православної церкви, чи ні? Якщо ми повертаємось під омофор Вселенського Патріархату, то тут повинно бути його представництво.
Парубию респект. Не знаю, нарушает ли он регламент, постоянно повторно ставя на голосование важные законопроекты, но он это делает ради Украины и против Кацапии и правильно делает.
Проголосовать прощелкали вначале, еще Парубий недоговорил уже включилась голосовалка.
Потом проголосовали за возвращение, потом снова проголосовали.
"Во что превратил планету фигляр ПЖ!"
Спикер ВР отреагировал на это так: "Черти пускай бесятся, а украинские силы голосуют "за".
Об этом 16 октября в эфире телеканала ZIK заявил предстоятель Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий.
По его словам, он беседовал с Филаретом 14 октября, когда на Софийской площади в Киеве проходил молебен за Украину, и общение его "поразило". "Патриарх Филарет обратился ко мне: "Срочно нужно собор собирать". Я говорю: "Ваша святость, собор собирать - устава нет". Он говорит: "А устав у меня есть". [Я говорю:] "У меня тоже есть, но из двух уставов нужно сделать один". [Он говорит:] "Нет, мой устав будет", - рассказал Макарий.
Филарет ставит УАПЦ перед фактом, что название новой церкви уже выбрано, посетовал митрополит. "Вопрос: какой статус церкви, какая модель? Когда я сказал, что может быть митрополия или патриархия, он со злобой ответил, что будет патриархия. А экзархи ничего не говорят", - рассказал он.
По словам главы УАПЦ, в ближайшие две недели созвать объединительный собор невозможно.