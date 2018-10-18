 Рада одобрила передачу Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату. ВИДЕО

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, такое решение со второй попытки поддержали 237 народных депутатов.

Отметим, с первой попытки законопроект не удалось принять - "за" было всего 216 нардепов. Спикер Андрей Парубий предложил проголосовать за возвращение к голосованию за законопроект (235 голосов).

Оппоблоковец Нестор Шуфрич в это время пытался перебить Парубия, "штурмовал" президиум и кричал, что у него есть замечания.

Спикер ВР отреагировал на это так: "Черти пускай бесятся, а украинские силы голосуют "за"".

...

Законопроект предусматривает, что Андреевская церковь (адрес: г.Киев, Андреевский спуск, 23), которая является объектом культурного наследия и памятником архитектуры и находится государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

"Использование Андреевской церкви Вселенским патриархатом осуществляется с соблюдением законодательства об охране культурного наследия", - сказано в документе.

Также проект закона предлагает внести изменения в закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях", дополнив его статьей 17-1, согласно которой передача Андреевской церкви в постоянное пользование не влечет за собой исключение ее из перечня объектов недвижимого культурного наследия Национального заповедника "София Киевская".

Согласно законопроекту, договор о передаче в постоянное пользование Андреевской церкви должен содержать такие условия: наименование культового сооружения как объекта государственной собственности, как памятника культурного наследия национального значения, условия и режим использования, сохранения, охраны и содержания в надлежащем состоянии памятника национального значения, доступа к такому памятнику в соответствии с законодательством об охране культурного наследия и т.д.

По мнению автора, передача Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату будет способствовать ускорению получения Томоса – признания Всемирным Православием поместной православной церкви Украины.

"Государство пытается всесторонне оказывать поддержку, в рамках действующего законодательства, этому процессу и создать достойные условия для осуществления своих важнейших представительно-коммуникативных функций экзархами Вселенского патриархата. Полноценное же функционирование этого представительства, среди прочего, требует также обеспечения надлежащим достойным культовым сооружением, в котором посланцы Вселенского патриархата смогут регулярно осуществлять богослужения", - сказано в пояснительной записке.