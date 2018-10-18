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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Крым (20695) МИД (4755) Сирия (2735)

 МИД осудил встречу сирийских чиновников с "властями" Крыма и направил ноту протеста

Министерство иностранных дел Украины осуждает официальные контакты Сирийской Арабской Республики с оккупационной администрацией АР Крым и направило соответствующую ноту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства в четверг.

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"МИД Украины заявляет, что проведение сирийскими официальными лицами переговоров с представителями оккупационной власти Крыма, в том числе, заключения с ними т.н. "Меморандума о сотрудничестве между "Советом министров" Крыма и Кабинетом министров САР в торгово-экономической сфере", является грубым нарушением государственного суверенитета Украины, вмешательством в ее внутренние дела, а также нарушением основополагающих норм и принципов международного права... Соответствующую ноту протеста МИД Украины передано сирийской стороне", - отметили в пресс-службе.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что упомянутые противоправные действия сирийской стороны, которыми "власти Сирии пытаются угодить действующему российскому режиму", наносят непоправимый вред дипломатическим отношениям между Украиной и Сирии.

В МИД напомнили, что в период с 15 по 16 октября в САР, по приглашению министра экономического развития и внешней торговли Сирии, находилась т.н. "официальная делегация" оккупационной власти Крыма вместе с т.н. "главой" Крыма Сергеем Аксеновым.

Источник: https://censor.net.ua/n3092000
 
 
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Да могут вообще создать свой союз - КрыСир.
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Зачем нужно осуждать встречу барина и его прихвостней, хозяина и рабов, Гоблина и прихвостней Хуйла??? Какой печальный смысл реагировать на то что сейчас незыблемо? Лучший и достойный вариант не замечать этот фарс и цирк!
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Да хоть две ноты- фа- мажор и ля- минор. Пока живое чучело в кремле- ложили они на нотную азбуку.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД осудил встречу сирийских чиновников с "властями" Крыма и направил ноту протеста
 
 
 
 
 
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