 "Украина продолжит экономический рост. Ситуация по легкости ведения бизнеса будет улучшаться", - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время работы V Киевского международного экономического форума.
Как отмечается, мероприятие является одной из крупнейших международных площадок, где обсуждают текущую экономическую ситуацию в Украине, определяют перспективы развития и привлекают инвесторов. В этом году форум представил ряд украинских технологических изобретений и стартапов различных отраслей, представляющих интерес для внутреннего и внешних рынков.
Открывая собрание, Глава Правительства подчеркнул, что сегодня Украина обладает современными технологиями и имеет широкий спектр сфер, которые имеют потенциал для развития. При этом крупнейший украинский капитал - это люди. Именно поэтому Правительство определило приоритетным инвестирование в образование и подготовку кадров.
Одновременно меняется климат для предпринимательства. Как отметил Глава Правительства, всего за год был изменен большой массив законодательства - от приватизации госсектора, который нуждается в технологиях и может быть перспективным, до налоговуой сферы.
"Мы можем расти больше и иметь лучшие позиции, чем имеем. Но добьемся того, когда вы, кто создает новые рабочие места, вводит инновации, инвестирует, будете чувствовать себя защищенными и успешными. Ваш успех - это успех Украины. И здесь мы единомышленники. Украина продолжит экономический рост. Ситуация по легкости ведения бизнеса будет улучшаться", - сказал Гройсман.
Премьер-министр выразил убеждение в том, что те, кто сегодня будет инвестировать в Украину, будут иметь большие перспективы.
"Мы создали новый украинский бренд - Ukraine NOW. И я хочу сказать - именно сейчас время инвестировать - больше, лучше - чтобы стать лидерами. Пришло время это проявить", - сказал Гройсман.
И так настроение ни к черту!
если увеличить цену на газ для населения еще в два раза
по темпам экономического роста Украина обгонит США
чтобы мы делали без гройсмана парашенки
Начнет, как только "потужних рехворматоров" ссаными тряпками погонит.
Уровень ВВП в Украине на душу населения - самый низкий в странах Европы. Небольшое отставание обеспечило 134 место в мире и худшее среди европейских государств. А в этом году, согласно прогнозу Фонда, отставание увеличится.
- Украина - самая бедная страна в Европе
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радуйтесь порохоботы, ведь в этом и есть ваша заслуга
теперь вы живете в самой нещей стране
с 2019 года в минимальную потребительскую корзину будут входить еще клей и ласты.
Почему это не мы, гройсман?
А я знаю. Одна из причин этого - премьер- профессионал , с незаконченным средним образованием .
Который почему- то , все знают прчему , приезжает лично в одесский порт. Который позорил лично вместе с насировым юлю марушевскую , когда она возглавляла таможню в Одессе .
Хоть бы извинился перед кристально честной марушевской, интеллигент базарный.
Только некому.
а поскольку дебилов среди инвесторов не наблюдается, получат они "от мертвого осла уши", а не инвестиции и поэтому будут дальше клянчить у МВФ, обрекая наш народ на долговую кабалу
-"час інвестувати" настане тоді, коли ви свої власні кошти вкладете в інвестиції в Україну, а не триматимете їх у своїх елітних замках, котеджах, секретних бункерах і в офшорах..
- А "вангування" про "одужання" економіки, про "час для інвестицій" чуємо вже 8 років поспіль.... , але бачимо трудову еміграцію і дефіцит місць на цвинтарях...
-Пане Гройсман, з вас не вийшов ні толковий прем'єр, н і успішний "пророк"... - як і з цього ординського «експерДа»:
-заДУМКА «експерДів» з ординських Вимиратів
Краткая история краха доллара
https://youtu.be/wIiPAUkDDNk