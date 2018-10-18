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 Политика Украины, Экономика
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Все про:инвестиции (843) Кабмин (10690) Гройсман (4357)

 "Украина продолжит экономический рост. Ситуация по легкости ведения бизнеса будет улучшаться", - Гройсман

Украина именно сейчас становится той перспективной площадкой для инвестиций, которая позволит инвесторам и собственно государству становиться лидерами и мощными игроками разных рынков.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время работы V Киевского международного экономического форума.

Как отмечается, мероприятие является одной из крупнейших международных площадок, где обсуждают текущую экономическую ситуацию в Украине, определяют перспективы развития и привлекают инвесторов. В этом году форум представил ряд украинских технологических изобретений и стартапов различных отраслей, представляющих интерес для внутреннего и внешних рынков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман убеждает инвесторов компании, основанной экс-министром финансов Яресько, вкладывать деньги в Украину

Открывая собрание, Глава Правительства подчеркнул, что сегодня Украина обладает современными технологиями и имеет широкий спектр сфер, которые имеют потенциал для развития. При этом крупнейший украинский капитал - это люди. Именно поэтому Правительство определило приоритетным инвестирование в образование и подготовку кадров.

Одновременно меняется климат для предпринимательства. Как отметил Глава Правительства, всего за год был изменен большой массив законодательства - от приватизации госсектора, который нуждается в технологиях и может быть перспективным, до налоговуой сферы.

"Мы можем расти больше и иметь лучшие позиции, чем имеем. Но добьемся того, когда вы, кто создает новые рабочие места, вводит инновации, инвестирует, будете чувствовать себя защищенными и успешными. Ваш успех - это успех Украины. И здесь мы единомышленники. Украина продолжит экономический рост. Ситуация по легкости ведения бизнеса будет улучшаться", - сказал Гройсман.

Премьер-министр выразил убеждение в том, что те, кто сегодня будет инвестировать в Украину, будут иметь большие перспективы.

"Мы создали новый украинский бренд - Ukraine NOW. И я хочу сказать - именно сейчас время инвестировать - больше, лучше - чтобы стать лидерами. Пришло время это проявить", - сказал Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инфраструктура, энергетика и приватизация, - крупнейший международный инвестор утвердил стратегию на ближайшие 5 лет работы в Украине

Источник: https://censor.net.ua/n3091999
 
   
 Топ комментарии
 
умоляю, хватит на сегодня винницкого "гения"!
И так настроение ни к черту!
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Смотрим на платёжки за коммунальные услуги ,в холодильник.И на Е-декларациям этих корупционеров ублюдочных
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"...Ситуация по легкости ведения бизнеса будет улучшаться"... куда уже дальше улучшаться и так ваши хари в экран не влазят.
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умоляю, хватит на сегодня винницкого "гения"!
И так настроение ни к черту!
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Выходит, что сейчас любой сенатор его адекватнее...)))
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Футбольная команда проиграла с разгромным счетом, и тренер в интервью заявил: "Следующий матч мы сыграем еще лучше".
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Смотрим на платёжки за коммунальные услуги ,в холодильник.И на Е-декларациям этих корупционеров ублюдочных
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О! BOXER. Це не ти писав в 2012 році з Юзівки?
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Столиця бандитського краю на Дамбасі.
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Украина продолжит экономический рост....как он надоел этот балабол. Жить с каждым не то что годом , а с каждым месяцем все хуже , и конкретно хуже. А этот вешает лапшу на уши постоянно. Откуда он взялся , такой пустопорожний?
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Він казав: Я вам покажу як державою керувати треба... От він і показує, а ви не хочете дивитись.... "Украина продолжит экономический рост. Ситуация по легкости ведения бизнеса будет улучшаться", - Гройсман - Цензор.НЕТ 2984
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так и будет....как только подсрачниками прогоним шоколадную кодлу
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если увеличить цену на газ для населения еще в два раза
по темпам экономического роста Украина обгонит США
чтобы мы делали без гройсмана парашенки
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Продолжит?
Начнет, как только "потужних рехворматоров" ссаными тряпками погонит.
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не знаю о чем говорит этот рошеновский аферист, факты свидетельствуют об обратном
Уровень ВВП в Украине на душу населения - самый низкий в странах Европы. Небольшое отставание обеспечило 134 место в мире и худшее среди европейских государств. А в этом году, согласно прогнозу Фонда, отставание увеличится.

- Украина - самая бедная страна в Европе

----------

радуйтесь порохоботы, ведь в этом и есть ваша заслуга
теперь вы живете в самой нещей стране
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У Гройсмана постоянно идет борьба просто хорошего с ещё лучшим.
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Это ВИННИЦКОЕ ЧМО говорит о своем родном винницком базаре?
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***
с 2019 года в минимальную потребительскую корзину будут входить еще клей и ласты.

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Страной , лучшей по ведению бизнеса и его защищённости в ЕС признана Эстония.
Почему это не мы, гройсман?
А я знаю. Одна из причин этого - премьер- профессионал , с незаконченным средним образованием .
Который почему- то , все знают прчему , приезжает лично в одесский порт. Который позорил лично вместе с насировым юлю марушевскую , когда она возглавляла таможню в Одессе .
Хоть бы извинился перед кристально честной марушевской, интеллигент базарный.
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......самая бедная страна в европе ((((( что может она уже сделать ???? это всеравно , что я ПОБЕДЮ ахметова в конкупенции ((((( выдохну и помолчу ((((
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Ага , ага почти верю . Правда смущает меня один момент , в ноябре 15-го , когда контракт с ВСУ подписывал , я закрыл свой ФОП , точнее думал , что закрыл , по тому что уже 3 года налоговая меня тупо закрывать не хочет . Каждый раз они придумывают какую то хрень , крайний раз к примеру я им должен был принести выписки движения по счетам за 16 и 17 год , все мои объяснения , что в это время я воевал им как то глубоко по фиг.
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"Мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі." Л.Подерв"янський
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Вам не кажется, что мы с Гройсманом живемв разных Украинах?
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Эт на каких базарах, ситуация с ведением бизнеса улучшится?
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Как только все инициативные свалят - так сразу бизнес будет вести легко!
Только некому.
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инвестировать в Украину с коррумпированной сверху донизу мафией может только дебил

а поскольку дебилов среди инвесторов не наблюдается, получат они "от мертвого осла уши", а не инвестиции и поэтому будут дальше клянчить у МВФ, обрекая наш народ на долговую кабалу
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Он наверно под действием галлюциногенов великий базарный экогномист почти проффесор
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"Честь имею рекомендовать себя- Свирид Петрович Голохвастов,собственною персоной"...(с)
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-"час інвестувати" настане тоді, коли банда розкрадачів інвестицій, бюджетних коштів і іноземних кредитів - відійде в минуле..
-"час інвестувати" настане тоді, коли ви свої власні кошти вкладете в інвестиції в Україну, а не триматимете їх у своїх елітних замках, котеджах, секретних бункерах і в офшорах..

- А "вангування" про "одужання" економіки, про "час для інвестицій" чуємо вже 8 років поспіль.... , але бачимо трудову еміграцію і дефіцит місць на цвинтарях...
-Пане Гройсман, з вас не вийшов ні толковий прем'єр, н і успішний "пророк"... - як і з цього ординського «експерДа»:

-заДУМКА «експерДів» з ординських Вимиратів
Краткая история краха доллара
https://youtu.be/wIiPAUkDDNk
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Украина продолжит экономический рост. Ситуация по легкости ведения бизнеса будет улучшаться", - Гройсман
 
 
 
 
 
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