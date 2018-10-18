 "Украина продолжит экономический рост. Ситуация по легкости ведения бизнеса будет улучшаться", - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время работы V Киевского международного экономического форума.

Как отмечается, мероприятие является одной из крупнейших международных площадок, где обсуждают текущую экономическую ситуацию в Украине, определяют перспективы развития и привлекают инвесторов. В этом году форум представил ряд украинских технологических изобретений и стартапов различных отраслей, представляющих интерес для внутреннего и внешних рынков.

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Открывая собрание, Глава Правительства подчеркнул, что сегодня Украина обладает современными технологиями и имеет широкий спектр сфер, которые имеют потенциал для развития. При этом крупнейший украинский капитал - это люди. Именно поэтому Правительство определило приоритетным инвестирование в образование и подготовку кадров.

Одновременно меняется климат для предпринимательства. Как отметил Глава Правительства, всего за год был изменен большой массив законодательства - от приватизации госсектора, который нуждается в технологиях и может быть перспективным, до налоговуой сферы.

"Мы можем расти больше и иметь лучшие позиции, чем имеем. Но добьемся того, когда вы, кто создает новые рабочие места, вводит инновации, инвестирует, будете чувствовать себя защищенными и успешными. Ваш успех - это успех Украины. И здесь мы единомышленники. Украина продолжит экономический рост. Ситуация по легкости ведения бизнеса будет улучшаться", - сказал Гройсман.

Премьер-министр выразил убеждение в том, что те, кто сегодня будет инвестировать в Украину, будут иметь большие перспективы.

"Мы создали новый украинский бренд - Ukraine NOW. И я хочу сказать - именно сейчас время инвестировать - больше, лучше - чтобы стать лидерами. Пришло время это проявить", - сказал Гройсман.

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