 Минобразования пересмотрит школьную программу по истории Украины

Об этом говорится в приказе Министерства образования и науки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Образовать рабочую группу по доработке программ по истории Украины для 5-9 классов и 10-11 классов учреждений общего среднего образования ... Рабочей группе до 1 ноября 2018 г. доработать программы по истории Украины для 5-9 классов и 10-11 классов заведений общего среднего образования", - говорится в документе.
Доработанные программы будут вынесены на общественное обсуждение до 8 ноября.
Работу над изменениями в программе по истории Украины будет проводить рабочая группа в составе 25 человек, в которую вошли как учителя общеобразовательных учебных заведений, так и ученые в области истории Украины.
А ПІЗНІШЕ ВЖЕ ПІД ЧАС КРИВАВОЇ В'ЯЗНИЦІ НАРОДІВ СРСР. ТОДІ ТЕЖ БУЛА ТОТАЛЬНА ПРОГРРАМА КРЕМЛІВСЬКИХ КОММУНОФАШИСТІВ ЦИХ ЗАГАРБНИКІВ - ОККУПАНТІВ ДЕРЖАВИ УНР, ПРОГРАМА "ДРУЖБИ НАРОДIВ" В СРСР. І ПОТУЖНА ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА КОММУНОФАШИСТІВ СРСР В СПРАВІ СТВОРЕННЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИХ СІМЕЙ, ТАКИХ СОБІ РАБІВ ЛЮМПЕНІВ БЕЗ РОДУ І ПЛЕМЕНІ. НЕ КАЖУЧИ ВЖЕ ПРО ЄТНІЧНИХ МОСКАЛІВ - КАЦАПІВ ЯКИХ МАСОВО МІЛЬЙОНАМИ ЗАСЕЛЯЛИ В ПОНЕВОЛЕНУ УКРАЇНУ ( УНР) КРЕМЛІВСЬКІ ОКУПАНТИ КОММУНОФАШИСТИ ЗАМІСТЬ МІЛЬЙОНІВ ЗНИЩЕНИХ І ЗАКАТОВАНИХ ТА ЗАМОРДОВАНИХ ГОЛОДОМ УКРАЇНЦІВ.
А ТЕПЕР ВОНИ ЦЯ ТАКА ЖАХЛИВА ПОМІСТЬ ВОНИ В ОСНОВНОМУ КРИВАВІ БАНДИТСЬКІ ЗГРАЇ З БОЙОВИКІВ -СЕПАРАТІСТІВ, КОЛАБОРАЦІОНІСТІВ - ТЕРОРИСТІВ, РІЗНИХ ПРОДАЖНИХ ХОЛУІВ У КРЕМЛІВСЬКИХ ФАШИСТІВ ТА ЯНЫЧАР ОПРИЧНИКІВ З 5 КОЛОНИ КРИВАВОГО МАНІЯКА )(УЙЛА В УКРАЇНІ, ЯКI ПЛАНУАЮТЬ ВТІЛИТИ КРЕМЛІВСЬКИЙ ПЛАН РЕВАНШ ЩОБИ ЗНИЩИТИ УКРАЇНУ- РУСЬ..
1. Искажением фактов в угоду правителям своей страны.
2. Освещением выгодных фактов и замалчиванием неприятных.
Поэтому все историки в той или иной мере фальсификаторы.
Вот если бы мы могли знакомиться с голыми фактами и самостоятельно делать выводы об историческом развитии, это было бы изучением истории.
Смешно уже, у каждого поколения своя история.
МОН рекомендувало новий підручник із історії, де українські націоналісти - "найперші прислужники Гітлера"
http://vgolos.com.ua/news/mon-rekomenduvalo-novyj-pidruchnyk-z-istoriyi-de-ukrayinski-natsionalisty-najpershi-prysluzhnyky-gitlera_854325.html
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Рам'я в рам'я, мов хвиль прибій,вкраїнський вояк без вагання йде:
за славний рід, за нарід свій, за землю, віру й все йому святе.
Лунає спів - свободи клич, на вітрі лопотить вже стяг,
ідуть стрільці палкі, тверді, ідуть стрільці на бій, на змаг.
Їх тисячі - добірні всі, - мета їх - вільна Україна -Вітчина!
Іде в похід українського народу цвіт - Дивізія «Галичина».
Палає гнів огнем в серцях, на поле бою думка бистро мчить;
ворожа кров окропить шлях, - хто жити хоче, мусить побідить.
У ряд ставай за рідний край, солодша смерть ніж брязк кайдан!
Хай гине гад - московський кат - комуна - вольности обман!
І наче грім, як хмаролім, проб'є луна - ввесь Кремль до дна:
іде в похід на дикий схід Дивізія «Галичина».
Марш дивізії «Галичина»!- Богдан Стефанишин.
ЛЮТА СМЕРТЬ МОСКАЛЮ ЗАГАРБНИКУ!
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СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА !