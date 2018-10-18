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 Минобразования пересмотрит школьную программу по истории Украины

Министерство образования и науки создали рабочую группу по доработке программ по истории Украины для 5-9 классов и 10-11 классов. Доработаны программы в ноябре будут вынесены на общественное обсуждение.

Об этом говорится в приказе Министерства образования и науки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Образовать рабочую группу по доработке программ по истории Украины для 5-9 классов и 10-11 классов учреждений общего среднего образования ... Рабочей группе до 1 ноября 2018 г. доработать программы по истории Украины для 5-9 классов и 10-11 классов заведений общего среднего образования", - говорится в документе.

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Доработанные программы будут вынесены на общественное обсуждение до 8 ноября.

Работу над изменениями в программе по истории Украины будет проводить рабочая группа в составе 25 человек, в которую вошли как учителя общеобразовательных учебных заведений, так и ученые в области истории Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3091998
 
   
 Топ комментарии
 
Исторические факты, в принципе, установлены ( с различной степенью достоверности). Фальсифицирование истории, в том числи при преподавании в учебных заведениях, осуществляется двумя путями:
1. Искажением фактов в угоду правителям своей страны.
2. Освещением выгодных фактов и замалчиванием неприятных.
Поэтому все историки в той или иной мере фальсификаторы.
Вот если бы мы могли знакомиться с голыми фактами и самостоятельно делать выводы об историческом развитии, это было бы изучением истории.
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Да отмените её вообще, один хрен каждых лет 10 она переписывается.
Смешно уже, у каждого поколения своя история.
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Цікаво, скільки тут коментарів залишать диванні історики-самоуки?
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Моя знакомая учительица из средней школы рассказывала, как к ним призжали поляки обмениваться опытом. Они с удивленим узнали, что историю наши дети изучают до настояшеего врмени, потому что у них и во всй Европе изучают только до Ввторой Мировой войны. Потому что то, что происхоит сегодня это еще не история, только наши потомки оценят эти события.
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ІСТОРІЯ УКРАЇНИ - РУСІ !!! ПІСЛЯ ОКУПАЦІЇ МОСКОВІЄЮ- ОРДОЮ ГЕТЬМАНСЬКОЇ УКРАЇНИ У 1687 РОЦІ I ЗГІДНО КОЛОМОЦЬКИХ СТАТЕЙ ЦІЄЇ ЛИЧАКОВОІ МОСКОВІЇ - ОРДИ, ЯКI СУВОРО ЗАБОВ'ЯЗУВАЛИ УКРАЇНСЬКГО ГЕТЬМАНА І СТАРШИНУ ПІКЛУВАТИСЯ ПРО РІЗКЕ ЗБІЛЬШЕННЯ ШЛЮБІВ МІЖ ЛИЧАКОВИМИ МОСКОВІТАМИ МОНГОЛОЇДНИМИ УГРОФІННАМИ - МОСКАЛЯМИ І УКРАЇНСЬКИМИ СЛОВ'ЯНАМИ - РУСИЧАМИ. І ТІЛЬКИ ТОМУ ЩО ПОТІМ ЇХ НАЩАДКИ МЕТИСИ - ПОЛУКРОВКИ БУДУТЬ БЕЗВІДМОВНО СЛУЖИТИ ПРОКЛЯТИМ МОСКОВСЬКИМ ОККУПАНТАМ І ЇХНIМ ОРДИНСЬКИМ ІНТЕРЕСАМ.
А ПІЗНІШЕ ВЖЕ ПІД ЧАС КРИВАВОЇ В'ЯЗНИЦІ НАРОДІВ СРСР. ТОДІ ТЕЖ БУЛА ТОТАЛЬНА ПРОГРРАМА КРЕМЛІВСЬКИХ КОММУНОФАШИСТІВ ЦИХ ЗАГАРБНИКІВ - ОККУПАНТІВ ДЕРЖАВИ УНР, ПРОГРАМА "ДРУЖБИ НАРОДIВ" В СРСР. І ПОТУЖНА ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА КОММУНОФАШИСТІВ СРСР В СПРАВІ СТВОРЕННЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИХ СІМЕЙ, ТАКИХ СОБІ РАБІВ ЛЮМПЕНІВ БЕЗ РОДУ І ПЛЕМЕНІ. НЕ КАЖУЧИ ВЖЕ ПРО ЄТНІЧНИХ МОСКАЛІВ - КАЦАПІВ ЯКИХ МАСОВО МІЛЬЙОНАМИ ЗАСЕЛЯЛИ В ПОНЕВОЛЕНУ УКРАЇНУ ( УНР) КРЕМЛІВСЬКІ ОКУПАНТИ КОММУНОФАШИСТИ ЗАМІСТЬ МІЛЬЙОНІВ ЗНИЩЕНИХ І ЗАКАТОВАНИХ ТА ЗАМОРДОВАНИХ ГОЛОДОМ УКРАЇНЦІВ.
А ТЕПЕР ВОНИ ЦЯ ТАКА ЖАХЛИВА ПОМІСТЬ ВОНИ В ОСНОВНОМУ КРИВАВІ БАНДИТСЬКІ ЗГРАЇ З БОЙОВИКІВ -СЕПАРАТІСТІВ, КОЛАБОРАЦІОНІСТІВ - ТЕРОРИСТІВ, РІЗНИХ ПРОДАЖНИХ ХОЛУІВ У КРЕМЛІВСЬКИХ ФАШИСТІВ ТА ЯНЫЧАР ОПРИЧНИКІВ З 5 КОЛОНИ КРИВАВОГО МАНІЯКА )(УЙЛА В УКРАЇНІ, ЯКI ПЛАНУАЮТЬ ВТІЛИТИ КРЕМЛІВСЬКИЙ ПЛАН РЕВАНШ ЩОБИ ЗНИЩИТИ УКРАЇНУ- РУСЬ..
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Не усрись, "критикан"... Мы не стремимся "быть святее Папы римского...". Это вы всё время вопите: "Россия - родина слонов!", "Москва - третий Рим!" и тому подобную ахинею, и целые монографии пишете, производя себя чуть-ли не от "гипербореев", "бывших прародителями античных культур...".
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Ну, если ваши "великороссы" "ведутся" даже на высказывания из украинской юмористической передачи о "великих "украх", выкопавших Чёрное море...", то я не удивляюсь... Недоумков у вас хватало всегда в преогромном количестве... А о "киммерийцах" жителях "Таврики" - Крыма и Северного Причерноморья, не украинцы сказали, а эллины... Геродот, в том числе... Только "киммерийцы" не "голливудские", а вполне реальные, предки "тавров" и "меотов"...
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Так вот почему поляки, как и "рассеяне", "включают дурака", когда им начинают говорить об АК на территории Посяння, "Батальонах хлопских", участии польской полиции времён оккупации в геноциде евреев и об операции "Висла"... (Они всё это ещё "...не успели оценить и осмыслить..."). А когда же они "осмысливать" начнут, что из-за собственного "гонора", они "Жечь Посполитую" "профукали" и государственность дважды теряли?... Как при Понятовском, в 18 веке, так и в 1939-м...
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Исторические факты, в принципе, установлены ( с различной степенью достоверности). Фальсифицирование истории, в том числи при преподавании в учебных заведениях, осуществляется двумя путями:
1. Искажением фактов в угоду правителям своей страны.
2. Освещением выгодных фактов и замалчиванием неприятных.
Поэтому все историки в той или иной мере фальсификаторы.
Вот если бы мы могли знакомиться с голыми фактами и самостоятельно делать выводы об историческом развитии, это было бы изучением истории.
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А кто-то не дает осміслить факті самостоятельно?
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Вы наверно плохо представляете себе систему образования. Так как знакомится с голыми фактами на данном этапе развития современной техники стало намного легче. ну и с 5 по 8 класс не особо дети воспринимают голые факты, а тем более оценить их. Ну, а в 9-11 классах можно спокойно учиться по голым фактам. Вот здесь задача учителя подсказать где пропаганда, а где история.
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Да отмените её вообще, один хрен каждых лет 10 она переписывается.
Смешно уже, у каждого поколения своя история.
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І хто заважав це зробити раніше? 5-й рік при владі, 5-й рік діти навчаються по кальках з совєтьских підручників! І досі деякі "українські" автори пишуть про українських націоналістів-колаборантів націстської Німеччини...Діти 7-8 класів нічого навіть не чули ні про Холодний Яр, ні про ОУН-УПА, ні про ГУЛАГи, ні про розстріляне Відродження...Це ж абсурд, що країна під час війни не займається національно-патріотичним вихованням дітей і молоді! Все це невипадково бо сьогодні при владі є кремлівські колаборанти і агенти фсб
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какие советские учебники? историю Украины не учат по советским учебникам, даже кальки не делали, потому что не было в ссср истории Украины.. Я вот лично считаю самым лучшим учебником Истории Украины О.Субтельного.
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Так, Субтельний супер. А десь в Субтельного є щось подібне? Це ж кальки з радянських міфів, що спотворюють нашу українську історію!

МОН рекомендувало новий підручник із історії, де українські націоналісти - "найперші прислужники Гітлера"
http://vgolos.com.ua/news/mon-rekomenduvalo-novyj-pidruchnyk-z-istoriyi-de-ukrayinski-natsionalisty-najpershi-prysluzhnyky-gitlera_854325.html
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_____________ДИВІЗІЯ «ГАЛИЧИНА» !________________

Рам'я в рам'я, мов хвиль прибій,вкраїнський вояк без вагання йде:
за славний рід, за нарід свій, за землю, віру й все йому святе.
Лунає спів - свободи клич, на вітрі лопотить вже стяг,
ідуть стрільці палкі, тверді, ідуть стрільці на бій, на змаг.
Їх тисячі - добірні всі, - мета їх - вільна Україна -Вітчина!
Іде в похід українського народу цвіт - Дивізія «Галичина».
Палає гнів огнем в серцях, на поле бою думка бистро мчить;
ворожа кров окропить шлях, - хто жити хоче, мусить побідить.
У ряд ставай за рідний край, солодша смерть ніж брязк кайдан!
Хай гине гад - московський кат - комуна - вольности обман!
І наче грім, як хмаролім, проб'є луна - ввесь Кремль до дна:
іде в похід на дикий схід Дивізія «Галичина».
Марш дивізії «Галичина»!- Богдан Стефанишин.
ЛЮТА СМЕРТЬ МОСКАЛЮ ЗАГАРБНИКУ!
.
СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
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Западногерманский суд провел детальное расследование и ни в одном случае не нашел доказательств для подтверждения кровавых преступлений, которые приписывались дивизии «Галичина», «Нахтигалю» и Герою Украины генералу Роману Шухевичу, главному командиру УПА, который погиб в неравном бою с кровавыми карателями НКВД кремлёвских оккупантов 5 марта 1950. Следователи установили, что «большинство членов «Нахтигаля» хотя и знали об ужасных убийствах, осуществленных оккупантами коммуно - фашистами энкаведистами, а среди замученных были и члены семей украинских солдат, как правило, соблюдали образцовую дисциплину». На суде работала специальная следственная комиссия, которая выслушала 232 свидетеля и признала, что обвинения в адрес формирования «Нахтигаль» и командира Шухевича совершенно лишены оснований. 26 сентября 1960 года земельный суд Бонна закрыл дело, признав сфабрикованными проклятыми коммуно - фашистами кровавого ссср предоставленные доказательства. Учитывая изложенное выше, подсудимых освободили от наказания, установленного Верховным судом коммунно - фашистской ГДР. После объединения Германии в 1990 году кремлёвскими коммунофашистами обратно было обжаловано решение в земельном суде Берлина, который 24 сентября 1993 года признал решения ВС ГДР нелегитимным и преступным. Следовательно, судебные органы Германии дважды признали несостоятельными надуманные обвинения против украинского героя Романа Шухевича, воинов дивизии «Галичина» и батальона «Нахтигаль».
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Изложение истории советского периода нужно разделить на две части: ленинско-сталинский, и хрущёвско-брежневский. Это были совершенно разные периоды. При Сталине империя не вылезала из голода, террора и войн. Хрущёв же начал массированное жилищное строительство, появилась сравнительная свобода слова, сталинский период получил заслуженное осуждение. Леонид Ильич вообще был либерал - люди получили по 6 соток, и страна впервые перестала жить "от голода до голода". Опять же - массированное жилищное строительство, насыщение рынка бытовой электроникой и т.д. Хрущёв и Брежнев были украинцы, это важно помнить; потому их правление было лишено массовых бедствий, характерных для периода когда правил уголовник Джугашвили-Сталин.
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