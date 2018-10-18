 Минобразования пересмотрит школьную программу по истории Украины

Об этом говорится в приказе Министерства образования и науки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Образовать рабочую группу по доработке программ по истории Украины для 5-9 классов и 10-11 классов учреждений общего среднего образования ... Рабочей группе до 1 ноября 2018 г. доработать программы по истории Украины для 5-9 классов и 10-11 классов заведений общего среднего образования", - говорится в документе.

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Доработанные программы будут вынесены на общественное обсуждение до 8 ноября.

Работу над изменениями в программе по истории Украины будет проводить рабочая группа в составе 25 человек, в которую вошли как учителя общеобразовательных учебных заведений, так и ученые в области истории Украины.