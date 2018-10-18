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 Украина не сможет провести совместные с НАТО учения в Азовском море, поскольку для этого требуется согласие РФ, - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает нереалистичным проведение учений кораблей Украины и НАТО в Азовском море.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Сейчас Украина хочет зазвать натовские учения в Азовское море, но туда нельзя будет пройти, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море", - сказал Лавров в интервью RT France, Paris Match и Le Figaro.

"Но они этого хотят, и им в этом активно потакают", - отметил Лавров.

По словам главы МИД РФ, действия НАТО у российских границ носят провокационный характер.

"Накопление вооружений на наших границах, настрой на модернизацию транспортной инфраструктуры в Европе с тем, чтобы американским тяжелым вооружениям, и, наверное, вооружениям других стран НАТО было легче выбирать наши границы - откровенно провокационные учения, не наши с Китаем посреди Сибири, а в Украине, в Грузии и в Черном море", - заявил Лавров.

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Глава российского МИДа также добавил, что размещение американской дивизии на постоянной основе на территории Польши стало бы прямым нарушением Основополагающего акта Россия-НАТО, и РФ будет следить за такими процессами, так как это касается ее безопасности.

"Все учения, которые сейчас проводятся НАТО в Прибалтике, Польше, Румынии, других странах, развертывание контингентов Германии, Канады, Англии и, по-моему, также Франции в Прибалтике, Польше, идея наших польских коллег пригласить американскую дивизию на свою территорию, что будет прямым нарушением Основополагающего акта Россия-НАТО, запрещающего развёртывание существенных боевых сил на постоянной основе на территориях стран-членов НАТО из Восточной и Центральной Европы, - это все очень интересные процессы", - заявил он.

Напомним, Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении в ответ на агрессивные действия РФ. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.

В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создании там корабельно-катерного группировки ВМС ВСУ, развитии соответствующей инфраструктуры, обеспечении подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и другом.

Источник: https://censor.net.ua/n3091986
 
 
 Топ комментарии
 
А она у НАТО спрашивала согласия про захват Крыма ?
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но туда нельзя будет пройти, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблейИсточник: https://censor.net.ua/n3091986
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У нас ще один договір вимагає щоб Крим був український, і нічого... так що перетопчетесь з договором.

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иго-го,а вы боитесь, лошади ботокса
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какое согласие шо воно курить уебок....
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А она у НАТО спрашивала согласия про захват Крыма ?
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армія без погонів,вбиті без імен,спортсмени без прапорів,церква без спілкування з вселенським Патріархом!
ВОІСТИНУ КРАЇНА-ПОМИЛКА!
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но туда нельзя будет пройти, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблейИсточник: https://censor.net.ua/n3091986
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У нас ще один договір вимагає щоб Крим був український, і нічого... так що перетопчетесь з договором.

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"Сейчас Украина хочет зазвать натовские учения в Азовское море, но туда нельзя будет пройти, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море"...
Это какой - такой договор, тот который в Будапеште подписывали?
Источник: https://censor.net.ua/n3091986
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а что по этому поводу думает его дочь , гражданка США ?
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Она скажет: папеньки вы колосально не правы
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даа?
а Украина может вас поставить в известность
а вот разрешите вы или вспучитесь - ваши проблемы
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Тупая Лошадь про договора вспоминает только когда это Рашке в чем то выгодно.
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да кто у вас спрашивать будет? ваше место в стойле.
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Бг-ггг... поздно вить Боржоми... До вторжения в Ураину, америкосы даже во сне огоняли мысль об учениях в Азовском море, шобы не раздраконить кремлядь... А ща всего-навсего бумеранг возвращаццо...ХЕХ...
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Лужа в 15 метров глубиной (местами)...Какое там может бить учение? Но Лавров прав ето совместное море Украини и России и поетому Россия тоже не может там проводить свои учения с союзниками без согласия Украини....Хотя есть ли в России союзники?))))
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А не требовалось ли согласие Украины на аннексию Крыма?
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Ипонутое забирай своих козявок с Украины, Грузии и Молдавии и не будет никаких учений, вооружения и прочих "угрожающих" действий, нормальные страны дальше будут развиватся как и ранше а вы там делайте что хотите в своей резервации....
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А на вход российских кораблей в Азовское море было обоюдное согласие?
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Это хорошее заявление. Значит готовится военно-морская демонстрация в Азовском море. Может кто знает детали?
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А почему бы не провести учения, в Мексиканском заливе.
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Ой, иди в стойло, даже читать не буду ржание твое..
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"РФ будет следить за такими процессами" - унылая лошадь могла ограничиться только этой фразой. Сидеть, следить и сопеть в две дырки.
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ШО-ТА НЕ НА ШУТКУ ХРОМАЯ ЛОШАДЬ РАЗОШЛАСЬ НАПОСЛЕДОК, ПОДИ, ОТ ЙОСЬКИ ПОСЫЛ ПОЛУЧИЛА...ХЕХ...
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надеюсь наш следующий президент будет проводить более жесткую политику
в отношении педерации
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А анексировали и напали на Донбасс по какому договору????
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Интересно будет сравнить это и-и-и-го-го с теми соплями по щекам, которые начнутся после введения второго этапа санкций (по химоружию), которые вступят в действие в ноябре.
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Кто мне скажет ? А сересер развалился или нет? Читаю этого поца и словно газету ПРАВДА открыл за 1980 год Украина не сможет провести совместные с НАТО учения в Азовском море, поскольку для этого требуется согласие РФ, - Лавров - Цензор.НЕТ 4223 Снова - НАТА , нас хотят уничтожить, поработить .... и прочая хуета в духе совковых коммуняк.
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а чего ж это "не сможет"?
вы костьми на мосту ляжете или корабли под мостом потопите?
как мост строить... так разрешение Украины не требовалось...
а как учения у наших берегов...так законы и договора от пыли стряхнул и прочитал
а внимательно ли ты их прочитал... лошара???
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Закипілі гімна в сраці Украина не сможет провести совместные с НАТО учения в Азовском море, поскольку для этого требуется согласие РФ, - Лавров - Цензор.НЕТ 9434
Про все те, що ця кобила наржала треба було думати у 2014-му, якщо не 1991-му. Украина не сможет провести совместные с НАТО учения в Азовском море, поскольку для этого требуется согласие РФ, - Лавров - Цензор.НЕТ 5159
Теперячи, готуйтесь до утиску території до розмірів Садового Кільця навколо Москви. В Росії нема своєї території в РФ. Що наділять інші суб'єкти РФ (як свого часу евреям наділили) там москалям і жити. Украина не сможет провести совместные с НАТО учения в Азовском море, поскольку для этого требуется согласие РФ, - Лавров - Цензор.НЕТ 7894
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...польские партнеры, ... в Украине это , что не правильный перевод речи Лаврова или в МИД россии наконец то научились правильно говорить не на , а в.
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Пєчальную лошадь забули попитати...Нехай сраку собі підітре цим договором...
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То не «пєчальная кобила», а звичайна стара шкапа.
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Формально он прав, непонятно только почему наши власти не хотят разрывать этот договор и сделать Азов международными водами, кроме прибрежной зоны конечно.
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Разорвание договора автоматически делает Азов международными водами?
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МИД Украины уже подготовил официальный ответ:

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Здається Лавров хвилюється, що на рашку наклали мало санкцій ?
Ну то добавлять.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраина не сможет провести совместные с НАТО учения в Азовском море, поскольку для этого требуется согласие РФ, - Лавров
 
 
 
 
 
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