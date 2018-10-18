 Украина не сможет провести совместные с НАТО учения в Азовском море, поскольку для этого требуется согласие РФ, - Лавров

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Сейчас Украина хочет зазвать натовские учения в Азовское море, но туда нельзя будет пройти, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море", - сказал Лавров в интервью RT France, Paris Match и Le Figaro.

"Но они этого хотят, и им в этом активно потакают", - отметил Лавров.

По словам главы МИД РФ, действия НАТО у российских границ носят провокационный характер.

"Накопление вооружений на наших границах, настрой на модернизацию транспортной инфраструктуры в Европе с тем, чтобы американским тяжелым вооружениям, и, наверное, вооружениям других стран НАТО было легче выбирать наши границы - откровенно провокационные учения, не наши с Китаем посреди Сибири, а в Украине, в Грузии и в Черном море", - заявил Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Европарламенте на днях обсудят действия РФ в Азовском море, - Климкин

Глава российского МИДа также добавил, что размещение американской дивизии на постоянной основе на территории Польши стало бы прямым нарушением Основополагающего акта Россия-НАТО, и РФ будет следить за такими процессами, так как это касается ее безопасности.

"Все учения, которые сейчас проводятся НАТО в Прибалтике, Польше, Румынии, других странах, развертывание контингентов Германии, Канады, Англии и, по-моему, также Франции в Прибалтике, Польше, идея наших польских коллег пригласить американскую дивизию на свою территорию, что будет прямым нарушением Основополагающего акта Россия-НАТО, запрещающего развёртывание существенных боевых сил на постоянной основе на территориях стран-членов НАТО из Восточной и Центральной Европы, - это все очень интересные процессы", - заявил он.

Напомним, Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении в ответ на агрессивные действия РФ. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.

В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создании там корабельно-катерного группировки ВМС ВСУ, развитии соответствующей инфраструктуры, обеспечении подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и другом.