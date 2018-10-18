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 Политика Украины
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Все про:тарифы (1535) Укрзализныця (1468) Гройсман (4357) Омелян (545) Кистион (40)

 Гройсман поручил провести совещание об обоснованности новых ставок на пользование вагонами "Укрзализныци"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил вице-премьеру Владимиру Кистиону и министру инфраструктуры Владимиру Омеляну провести совещание по вопросу обоснованности новых ставок на пользование вагонами ПАО "Укрзализныця".

"Я думаю, возможно, даже завтра встретиться и в этом вопросе разобраться", - сказал премьер на заседании Кабинета министров в среду в ответ на жалобу депутата Григория Заболотного о резком повышении "Укрзализныцей" стоимости перевозок аграрной продукции, пишет Интерфакс-Украина.

В.Гройсман выступил за привлечение к обсуждению представителей профильных комитетов Рады.

Премьер также попросил Антимонопольный комитет (АМКУ) вмешаться в ситуацию, чтобы проверить обоснованность устанавливаемых "Укрзализныцей" ставок.

"Я готов полностью вас поддерживать: и организационно, и публично", – подчеркнул он, добавив, что ожидает также позиции АМКУ по вопросу повышения цен на нефтепродукты.

В.Гройсман напомнил, что после дерегуляции вагонной составляющей все могут сдавать вагоны в аренду, определяя стоимость услуги рыночно. Однако премьер признал, что обеспокоен очередным повышением цен "Укрзализныци".

Как сообщалось, "Укрзализныця" 12 октября сообщила о решении повысить ставки на пользование вагонами в среднем на 41%. Они вступят в силу через 30 дней после официальной публикации в газете "Урядовый курьер".

Предыдущее повышение ставок "Укрзализныця" осуществила 28 июля этого года.

По состоянию на 1 сентября 2018 года в рабочем парке "Укрзализныци" насчитывалась 61 тысяча грузовых вагонов, из которых почти 28 тыс. полувагонов, 10,3 тыс. зерновозов, почти 3 тыс. фитинговых платформ.

"Укрзализныця" заключило договор с ГП "Прозорро.Продажи" и в рамках "пилотного" проекта с ноября начнет сдавать в аренду товарные вагоны через электронную систему ProZorro.

Источник: https://censor.net.ua/n3091982
 
 
 Топ комментарии
 
а его панамская Украина - и так в порядке Гройсман поручил провести совещание об обоснованности новых ставок на пользование вагонами "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 2350
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счас пойдет и врубит - без его труснякового величества ну никак Гройсман поручил провести совещание об обоснованности новых ставок на пользование вагонами "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 662
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это кто "козаче"??? гнойсман что ли? Гройсман доручив провести нараду про обґрунтованість нових ставок на користування вагонами "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 5809
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це добре, адже скоро вибори - а там треба багато грошей - як зроблять послаблення), то бізнес)) дасть)))) гроші! Гройсман поручил провести совещание об обоснованности новых ставок на пользование вагонами "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 7565
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Такі ж собі чмирі. За 70% згідно соцопитування. І відсоток росте.
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а де я написав, що будуть голосувати за госю?! Гройсман доручив провести нараду щодо обґрунтованості нових ставок на користування вагонами "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 163
він, шо не може збирати гроші для дяді)))? Гройсман доручив провести нараду щодо обґрунтованості нових ставок на користування вагонами "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 163 Гройсман доручив провести нараду щодо обґрунтованості нових ставок на користування вагонами "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 163 Гройсман доручив провести нараду щодо обґрунтованості нових ставок на користування вагонами "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 163
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а то жрем много а ходим мало - непорядок Гройсман поручил провести совещание об обоснованности новых ставок на пользование вагонами "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 8483 Гройсман поручил провести совещание об обоснованности новых ставок на пользование вагонами "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 9729
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А шо, он сможет? Не смешите мои тапочки
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счас пойдет и врубит - без его труснякового величества ну никак
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Гройсман поручил провести совещание об обоснованности новых ставок на пользование вагонами "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 1478
думай козаче, думай думай як неньку Україну з барни витягнути))
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а его панамская Украина - и так в порядке Гройсман поручил провести совещание об обоснованности новых ставок на пользование вагонами "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 2350
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у вiнницькому куренi усi такi)
потомкi яничарiв))
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И шо он может провести, кроме схемки? Сижу почти месяц в Германии - каждая секунда увеличает ненависть с быдло-соевским, люто. Немцы проклятые реально на глазах для людей и без рехворм строят, создают, заботятся каждый день о человеке и стране.Мозги, интеллект, образованность, честность, рабоспособность. И на этом форме - Гнося поручил... Дебил на его фоне выглядит Энштейном. Вехи за месяцок-другой -выкинули на оффшорки себе % с облигаций , вхерячив курс по пути и курсовые разницы туда же. Мощно перднули об очередной победе - от тарифов на газ половина от половины промышленности зимой не станет, а население от цифр не просто прозреет, оденет сам саван и поползет на кладбище. Да на одну рожу на фото видишь - все понятно. Ненавижу.
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Гной радеет об Украине )) Не смешите. Во первых дурак. Во вторых он на благое просто не заточен.
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"Выпьем,закусим...О делах нашим скорбных покалякаем"...(с)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман поручил провести совещание об обоснованности новых ставок на пользование вагонами "Укрзализныци"
 
 
 
 
 
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