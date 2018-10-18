 Гройсман поручил провести совещание об обоснованности новых ставок на пользование вагонами "Укрзализныци"

"Я думаю, возможно, даже завтра встретиться и в этом вопросе разобраться", - сказал премьер на заседании Кабинета министров в среду в ответ на жалобу депутата Григория Заболотного о резком повышении "Укрзализныцей" стоимости перевозок аграрной продукции, пишет Интерфакс-Украина.

В.Гройсман выступил за привлечение к обсуждению представителей профильных комитетов Рады.

Премьер также попросил Антимонопольный комитет (АМКУ) вмешаться в ситуацию, чтобы проверить обоснованность устанавливаемых "Укрзализныцей" ставок.

"Я готов полностью вас поддерживать: и организационно, и публично", – подчеркнул он, добавив, что ожидает также позиции АМКУ по вопросу повышения цен на нефтепродукты.

В.Гройсман напомнил, что после дерегуляции вагонной составляющей все могут сдавать вагоны в аренду, определяя стоимость услуги рыночно. Однако премьер признал, что обеспокоен очередным повышением цен "Укрзализныци".

Как сообщалось, "Укрзализныця" 12 октября сообщила о решении повысить ставки на пользование вагонами в среднем на 41%. Они вступят в силу через 30 дней после официальной публикации в газете "Урядовый курьер".

Предыдущее повышение ставок "Укрзализныця" осуществила 28 июля этого года.

По состоянию на 1 сентября 2018 года в рабочем парке "Укрзализныци" насчитывалась 61 тысяча грузовых вагонов, из которых почти 28 тыс. полувагонов, 10,3 тыс. зерновозов, почти 3 тыс. фитинговых платформ.

"Укрзализныця" заключило договор с ГП "Прозорро.Продажи" и в рамках "пилотного" проекта с ноября начнет сдавать в аренду товарные вагоны через электронную систему ProZorro.