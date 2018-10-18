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 Политика Украины
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 Гройсман поручил скоординировать восстановительные работы в населенных пунктах, пострадавших от взрывов на военных складах под Ичней

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил скоординировать работы по восстановлению инфраструктуры в населенных пунктах на Черниговщине, пострадавших от взрывов на военном складе под Ичней.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава правительства написал на своей странице в Twitter.

"Подписал поручение относительно координации деятельности для восстановления инфраструктуры в населенных пунктах на Черниговщине, пострадавших в результате взрывов на военных складах, обеспечения социально-бытовых потребностей граждан, имущество которых было разрушено или повреждено", - написал он.

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Гройсман поручил скоординировать восстановительные работы в населенных пунктах, пострадавших от взрывов на военных складах под Ичней 01

Напомним, 9 октября 2018 года на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").

Источник: https://censor.net.ua/n3091980
 
 
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подписало оно...
За счет главнокомандующего, муженка и полдурака? Себя не забудь, юное "дарование"!
П.С. людей жалко. С такими "керманычами" !
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Люди уже давно за свои жалкие копейки отремонтировали, а эти полудурки до сих пор праратся.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман поручил скоординировать восстановительные работы в населенных пунктах, пострадавших от взрывов на военных складах под Ичней
 
 
 
 
 
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