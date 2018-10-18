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 "Империи не вечны, тирана уронят", - Кольченко написал письмо Сенцову

Украинский политзаключенный Александр Кольченко написал письмо поддержки своему другу Олегу Сенцову после того, как тот был вынужден прекратить голодовку.

Об этом сообщила Укринформу член Уральской правозащитной группы Татьяна Щур, передав текст письма, передает Цензор.НЕТ.

В письме Кольченко призывает Сенцова не отчаиваться и помнить, что империи не вечны.

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"Привет, Олег! Мне очень жаль, что заявленная тобой цель так и не достигнута, даже частично. Мне уже в конце недельного голодания казалось, что все наши старания тщетны, хотя я где-то в глубине души надеялся, что я ошибаюсь. Весь период твоей голодовки старался по мере возможности отслеживать новости о тебе; очень переживаю за тебя. Очень тяжело смириться с мыслью о том, что находясь здесь, ты как крупица – бессилен, не в силах ни на что повлиять. Мне очень тяжело представить ту степень, в которой ты чувствуешь себя уставшим и разочарованным. Не отчаивайся и помни, что империи не вечны, тирана уронят. С каждым днём уверенность в этом всё отчётливее. Выздоравливай скорее! Береги себя", - говорится в письме Кольченко, подписанном 11 октября.

Щур уточнила, что "письмо уже у Олега".

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Напомним, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В августе 2015 г российский суд признал Кольченко виновным якобы в подготовке терактов в Крыму.

31 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.

Источник: https://censor.net.ua/n3091976
 
 
 Топ комментарии
 
Не нужно питать иллюзий по поводу уронов тиранов - уроняли уже, и не раз. Да только через некоторое время всё начиналось по-новой. Стоит только рашке немного оправиться и всё начинается опять. Вон, в 90-х последний куй без соли доедали, америка окорочками своими кормила, шоб не подохли, убогие, жалела их, а что вышло? Немного жирком обросли на высокой цене на углеводороды и вяличие моментально поползло вверх. Не, рашка только и существует на войнах, захватах, отжимах, обмане и тирании. Не будет этих составных - она исчезнет.
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Швидше б. Хочеться, щоб ви всі, якомога раніше повернулись додому, в Україну. Бережи вас Господь, хлопці
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Поки ху..ла уронят,ви там загнетесь. Рашисти ніколи не виберуть нормального преза,бо вони самі бидломаса!
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И придет еще более тиран. Это грустно, но не похоже чтобы эти 86% орков выбрали себе либерального президента. Или вообще выбрали.
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Тогда Крым придется вернуть. Выплатить многомиллиардные репарации. Провести дефашизацию. И т.д.
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Признать сбитие боинга, самолета с поляками.
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Провести ядерное разоружение. Чтобы ядерной опасности в мире стало меньше и не было желание снова захватить Крым, пригрозив применить ядерное оружие.
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А ще авіакатастрофа 4 жовтня 2001 року літака Ту-154 над Чорним Морем...
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из Новоой газеты: "... Но идея у «Майдана» верная. Валить всю ответственность за происшедшее на Украину можно только в том случае, если она скрыла от хозяев полигона(в Крыму), то есть от России, что собирается стрелять из С-200.
Но даже если предположить такое коварство со стороны братского Министерства обороны, возникает вопрос: почему обманутая российская сторона в течение всей прошедшей недели не высказала своего возмущения. ..."
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действительно - почему то о нём скромно умалчивают - паРашкинские генералы сбили самолёт с пассажирами - 80 чел погибло - гейропа жуёт сопли - боится пукнуть на паРашу...
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Не нужно питать иллюзий по поводу уронов тиранов - уроняли уже, и не раз. Да только через некоторое время всё начиналось по-новой. Стоит только рашке немного оправиться и всё начинается опять. Вон, в 90-х последний куй без соли доедали, америка окорочками своими кормила, шоб не подохли, убогие, жалела их, а что вышло? Немного жирком обросли на высокой цене на углеводороды и вяличие моментально поползло вверх. Не, рашка только и существует на войнах, захватах, отжимах, обмане и тирании. Не будет этих составных - она исчезнет.
 показать весь комментарий
 
 
Швидше б. Хочеться, щоб ви всі, якомога раніше повернулись додому, в Україну. Бережи вас Господь, хлопці
 показать весь комментарий
 
 
Поки ху..ла уронят,ви там загнетесь. Рашисти ніколи не виберуть нормального преза,бо вони самі бидломаса!
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Арест людей, непричастных к терроризму, родил Рослякова в Керчи. Всё закономерно.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Империи не вечны, тирана уронят", - Кольченко написал письмо Сенцову
 
 
 
 
 
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