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 126,4 тонн гуманитарного груза от Красного Креста проследовало на оккупированную территорию Донбасса, - Госпогранслужба

Гуманитарный груз от МККК направился на временно оккупированную территорию Донбасса через КПВВ "Новотроицкое".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 7 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Красный крест и ООН отправили в ОРДЛО 5 фур гумпомощи с медикаментами и стройматериалами, - Госпогранслужба

В Госпогранслужбе отметили, что в общем был оформлен груз массой 126,4 тонны.

Источник: https://censor.net.ua/n3091975
 
 
 Топ комментарии
 
Полноценно орать "Путин спаси" и стрелять в солдат ВСУ, может только сытая, здоровая и одетая обезьяна. Спасибо Красному Кресту.
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Ще тим проституткам і допомогу возять. Хай їх ахметов годує,той що привів в країну війну і путіна!
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Населению буй что обломится,сепарня сожрет.
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Полноценно орать "Путин спаси" и стрелять в солдат ВСУ, может только сытая, здоровая и одетая обезьяна. Спасибо Красному Кресту.
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не все однозначно как ты думаешь, мне как то не жарко и не холодно от поставок Красного Креста.
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Скоро треба буде в Україну допомогу червоного хреста возити з нашим бандитом порошенком!
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Реально, могли бы их подавленной санкционкой кормить.
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Нахріна... У них там все добре - у них рюзьгє мір, маладиє рєспублікі і нема бендер і правого сєктора... а і рюзьгє мова, тобіш язик...
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сепаров кормит россия а красный крест население. ну поехала помощь красного креста и что с этого?
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А населенню не хєр було кликати пуйла на допомогу. А тепер хай землю жруть! Тварі сепарські.
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вы уверены что большинство орали? Я нет. Если про реальных сепаров, то они находятся в Киеве и туда же удачно перенесли свое влияние. А что хочешь от простого народа? Меня лично беспокоит вот такая ситуация в столице, а красный крест захотел и послал помощь, от этого меня не коробит и с твоего кармана не копейки.
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Населению буй что обломится,сепарня сожрет.
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Кто ее делить будет?Бандеровцы или сепарня?
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Ще тим проституткам і допомогу возять. Хай їх ахметов годує,той що привів в країну війну і путіна!
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Какого буя Украина допускает подкормку сепаров и оккупантов?
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Сотрудники Красного креста не бояться проклятий кормильцев которым они подрывают скрепы о кормлении всей Украины??!!
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А не является это спонсированием терроризма?..

Афигеть.
За счёт быдла с не оккупированных территорий идёт оплата электроэнергии, воды и т.п.
Пенсии - гарантированно.
Медикаменты, стройматериалы и продукты питания обеспечивает гейРопа.
Оружие на испытание даёт паРаша.

Чем плохо?
Харьков, Одесса, Закарпатье - присоединяйтесь!
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Цензор.НЕТНовостиОбщество126,4 тонн гуманитарного груза от Красного Креста проследовало на оккупированную территорию Донбасса, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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