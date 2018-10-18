 126,4 тонн гуманитарного груза от Красного Креста проследовало на оккупированную территорию Донбасса, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 7 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста", - сказано в сообщении.

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В Госпогранслужбе отметили, что в общем был оформлен груз массой 126,4 тонны.