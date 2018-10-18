 126,4 тонн гуманитарного груза от Красного Креста проследовало на оккупированную территорию Донбасса, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 7 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста", - сказано в сообщении.
В Госпогранслужбе отметили, что в общем был оформлен груз массой 126,4 тонны.
Афигеть.
За счёт быдла с не оккупированных территорий идёт оплата электроэнергии, воды и т.п.
Пенсии - гарантированно.
Медикаменты, стройматериалы и продукты питания обеспечивает гейРопа.
Оружие на испытание даёт паРаша.
Чем плохо?
Харьков, Одесса, Закарпатье - присоединяйтесь!