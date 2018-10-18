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 Общество, За рубежом
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 "Россия, прощай", - гражданка РФ Мотузная, подозреваемая в экстремизме из-за мемов в соцсетях, сбежала в Украину

Против жительницы Барнаула ранее возбудили дело об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок (мемов) с Иисусом Христом в соцсети "Вконтакте".

Фигурантка уголовного дела об экстремизме за мемы в соцсетях Мария Мотузная уехала из России в Украину. Об этом сообщает "Эхо Москвы", передает Цензор.НЕТ.

В Твиттере девушка опровергла сообщения о том, что она намерена просить политическое убежище на Украине.

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Россия, прощай, - гражданка РФ Мотузная, подозреваемая в экстремизме из-за мемов в соцсетях, сбежала в Украину 01
Россия, прощай, - гражданка РФ Мотузная, подозреваемая в экстремизме из-за мемов в соцсетях, сбежала в Украину 02

Летом 2018 года следователи из Барнаула нашли в архиве страницы Мотузной во "ВКонтакте" за 2015 год несколько мемов с изображением Христа. Против девушки завели уголовные дела по статьям об экстремизме и оскорблении чувств верующих. По мнению Мотузной, настоящая причина ее преследования – общественная деятельность: она неоднократно публиковала в соцсетях анонсы оппозиционных митингов, в частности – акций Алексея Навального. 9 октября суд в Барнауле вернул дело Мотузной в прокуратуру. Мотузная вину не признала. В суде она рассказала, что оперативники обманом заставили её дать признательные показания. Защита отмечала, что стороне обвинения так и не удалось установить, что Мотузная хотела своими действиями нанести ущерб конституционному строю. Девушка предположила, что после возврата дела в прокуратуру оно будет прекращено. 

Источник: https://censor.net.ua/n3091973
 
   
 Топ комментарии
 
В Лондон отсюда быстро. Там шпили длиннее. Вот нафиг нам эти якобы (якобы!) беженцы из эрэфии? Нож в спину получить при очередном шухере?
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В Твиттере девушка опровергла сообщения о том, что она намерена просить политическое убежище на Украине. Источник: https://censor.net.ua/n3091973

Модератор, ты из какой страны? "Россия, прощай", - гражданка РФ Мотузная, подозреваемая в экстремизме из-за мемов в соцсетях, сбежала в Украину - Цензор.НЕТ 8167
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Щоб далі їхати кошти потрібні чималеньки. То ж не факт що в Європу поїде. Мож просто пересидіти збирається, а мож ще запросить.
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Звісно, її .... поки що.

І вони запросто можуть стати нашими (не особисто твої чи мої). З нашої влади станеться.
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напрасно она єто сделала
филиал фсб (У) сдаст ее ху#лу или ликвидирует
- Луценко Это не прецедент, мы экстрадируем в Россию 100 человек в год
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100 екстрадицій в рік в Рашу. Це все, що треба знати про шпигуна Лоліту і його підніжок луценок. Мене живим ці мерзотники до кордону не довезуть, обіцяю "Росіє, прощавай", - громадянка РФ Мотузна, підозрювана в екстремізмі через меми в соцмережах, втекла в Україну - Цензор.НЕТ 4832
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Мало нам свої перевертнів, так давай з країни-ворога набирати.
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Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов предложил Македонии вступить в Евразийский союз в качестве альтернативы ЕС и НАТО. Об этом сообщает черногорское агентство RTCG.

«Российский посол отметил, что для Македонии лучше вступить в Евразийский союз как в «гуманитарную и демократическую организацию», чем в НАТО, которое является «ложной концепцией из прошлого века»», - говорится в сообщении.

"Росіє, прощавай", - громадянка РФ Мотузна, підозрювана в екстремізмі через меми в соцмережах, втекла в Україну - Цензор.НЕТ 1095
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А спросите ее чей Крым сперва и уже потом делайте выводы
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Она ответит, что украинский. Но это не значит, что она нам нужна.
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Между прочим, ВКонтакте определяет Керчь как украинский город. И, тем не менее, их заблочили. "Росіє, прощавай", - громадянка РФ Мотузна, підозрювана в екстремізмі через меми в соцмережах, втекла в Україну - Цензор.НЕТ 6432
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Плюс ще одна особина Русского Міра. Через тиждень буде воювати за русскій язык.
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А куди ж тут подівались тутешні штатні атєїсти?
Коли мова про Українську незалежну церкву, про Томос, вони тут як тут, з розповідями, про «страхіття» релігіі, а коли такий же атєїст втікає з Росіїї до України рятуючись від переслідувань, ці «атеїсти» кудись позникали?
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Никакой радости от прибытия в Украину подобных личностей не испытываю. "Росіє, прощавай", - громадянка РФ Мотузна, підозрювана в екстремізмі через меми в соцмережах, втекла в Україну - Цензор.НЕТ 7140
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Россия, прощай", - гражданка РФ Мотузная, подозреваемая в экстремизме из-за мемов в соцсетях, сбежала в Украину
 
 
 
 
 
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