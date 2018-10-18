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 6 несовершеннолетних, самому младшему 15 лет: обнародован поименный список погибших в оккупированной Керчи

Российские оккупационные власти в Крыму опубликовали официальный список погибших в результате массового убийства в Керченском политехническом колледже.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: "Это украинские граждане. И когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило - это трагедия", - Порошенко о событиях в Керчи

  • Степаненко Сергей Александрович 2003 года рождения
  • Карымов Роман Валерьевич 1997 года рождения
  • Устенко Людмила Александровна 1953 года рождения
  • Перепелкин Егор Андреевич 1999 года рождения
  • Журавлева Анна Александровна 1998 года рождения
  • Вердибоженко Владислав Евгеньевич 2003 года рождения
  • Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения
  • Лысенко Руслан Валерьевич 2000 года рождения
  • Джураев Руден Ришатович 2001 года рождения
  • Лазарев Владислав Витальевич 1999 года рождения
  • Лавринович Алексей Витальевич 1999 года рождения
  • Флоренский Никита Данилович 2002 года рождения
  • Пипенко Данил Игоревич 2002 года рождения
  • Чегерест Дарья Александровна 2002 года рождения
  • Моисеенко Александр Владимирович 1972 года рождения
  • Бакланова Анастасия Вячеславовна 1991 года рождения
  • Бакланова Светлана Юрьевна 1961 года рождения
  • Кудрявцева Лариса Борисовна 1956 года рождения
  • Болдина Ксения Александровна 2000 года рождения.

Среди погибших студентов - 15 человек, из них несовершеннолетних - 6 человек, взрослых - 5 человек.

Ранее сообщалось о 20 погибших в ходе взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже.

Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 19 человек, ранены - 40. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.

Источник: https://censor.net.ua/n3091972
 
 
 Топ комментарии
 
с приходом русского мира всегда приходит война, теракты, смерть и насилие...
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с приходом русского мира всегда приходит война, теракты, смерть и насилие...
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Массовые захоронения РАБссиян обнаружены в Колпино,под Питером,на острове Русский и в Псковской и Новгородской областях.....,даты странные о гибели...май месяц....
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Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения - в вечернем выпуске "60 минут" давала интервью (https://www.youtube.com/watch?v=RtN5TuRejns) 12 минута ,а тут в списке погибших
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Видно не так интервью дала..шо то не понравилось... и пополнила список..Тероррист вон тоже самозастрелился... из охотничьего ружья ...которое осталось в руках трупа...и куда он себе стрельнул тоже не понятно...Хотя у нас тоже бывает самоубийцы по нескольку раз себе в голову стреляют сломанными пальцами на курок нажимая..
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Более половины с украинскими или татарскими фамилиями, это нужно понимать.
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Ясно что Крысы Кремля избавляются от крымских татар и украинцев в Крыму....военная база нужна для стада баранов переехавших туда Хмырей....
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Фрау Меркель,мы готовы применить ядерное оружие в Крыму в случае сопротивления...
март.2014 года.Плешивый Педофил...
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Вежливые человечки пришли,вот и результат.
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Радиоактивный пепел говоришь? Ну ну....
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Цветы к русскому посольству нести? Или москвичи к Украинскому понесут?
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Цветы к кацапскому посольству нести может и ненужно но, вот призвать кремлядь к ответу за гибель украинских детей в оккупации нужно
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Там де "рюзьге мір" - там кров і смерть. Не потрібно забувати, що Крим - українська земля і загинули українські громадяни
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Расдача паспортов в Ю.Осетии и Абхазии началась задолго до 2008 года...,тут в Украине кашу типа начали варить на Северодонецкой сходке-ШАБАШЕ в ноябре 2004 года... бандюков РАБссии и ДАУНБасса с Крымом
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Кто ещё верит в то, что 18 летний пацан в одиночку уложил почти 20 человек? Есть такие?
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Як мінімум, що оперативно приїхали "високопрофесійні" специ і швидко ліквідували усіх схожих на терориста... "как положено".
А дивлячись на фото з місця події, можу ще парочку підкинути.
Але нафіга це все нам, українцям? У нас є за кого перейматися і без кацапських розбірок
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Ну и не "переймайся". Никто ж не заставляет тебя это делать.
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а что там невероятного? Что ему могло помешать? Меня радует, что жерт так мало.
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12 калибр, картечь, короткий ствол, толпа, хорошо что не больше
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Дроб 0000 в такому випадку буде ефективніше. В навісці 40 грам 53 свинцевих кульки діаметром 5мм. З безконтейнерним патроном розліт починається вже за 10-15 метрів. Можна навіть не цілитись, просто натискати на спусковий гачок...
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Вадик-терминатор может, я в этом уверен, он вчера открыл астрал из ада, его проповедь на ютубе мне понравилась.
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умалишенному нужно было мост взорвать, а не сверстников не в чем не повинных убивать, тогда бы был героем.....а так …...
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похоже у него и небыло мысли становится героем, он вроде как был верным путинцем.
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Это наши дети , у каждого из из них украинское свидетельство о рождении, дети которые до 2014 года жили в мирной ,свободной Украине без страха ходили в школы и садики . Простите нас! За то что не смогли вырвать вас из рук кровавого русского мира.
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Спецназ РАБссии работал......
Блогер Таня Сеид-Бурхан.Блогер из Крыма всё вчера разложила по полочкам....
Я лично Тане верю....,а ваше мнение до фонарного столба...
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Как говорится много вопросов у керченских матросов!!!
Один вопрос и второй вопрос
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Послесловие ко второму вопросу...
Керченский стрелок «покончил с собой выстрелом из ружья в подбородок». И тут же видим фото убитого с чистым подбородком и целым лицом, но с дырками в боку...
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Или вооот это докувидео https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=hG-A5iqQ1Cw
На 24 секунде очередь и крики детей АВТОМАТЫ стреляют!!!
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Пацан никого не убивал,туфта это всё ФСБэшная
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Загиблі з українськими і кримсько-татарськими прізвищами.
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Это ничего не значит .
В госДуре тоже сидят кацапы с украинскими фамилиями , но по сути они козломордые.
В зРаде украинские фамилии , а сколько упырей которые тайно и явно работают на раБсию ?
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Керчь. 20 чел. убиты , 50 ранено.Блядь! Мокшандийцы! Вы действительно идиоты и считаете что это сделал один упоротый , неопытный стрелок? ФСБ форева! Бей своих что бы чужие боялись! Эпоха правления карлика-недоноска продолжается.Картина маслом....
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У такой дуры и такой гениальный воспитанник...
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Посмотрев телевизор где новости и другие передачи просто полицейские сводки..
Посмотрев их легко зазомбироваться сделать тоже .
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Ну просили камней с неба , вот жрите не обляпайтесь . Только дебил , зная что в Мордоре регулярно проходят теракты захочет там жить .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия6 несовершеннолетних, самому младшему 15 лет: обнародован поименный список погибших в оккупированной Керчи
 
 
 
 
 
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