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 Политика Украины
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 Рада сегодня рассмотрит проект Госбюджета-2019, передачу Андреевской церкви Константинопольскому патриархату и усиление ответственности за незаконное пересечение границы

Верховная Рада планирует в четверг перейти к рассмотрению в первом чтении законопроекта о Государственном бюджете на 2019 год и принять бюджетную резолюцию.

Об этом говорится в повестке дня заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Согласно повестке дня, рассмотрение блока вопросов государственного бюджета должно начаться в 12:30. Так, сначала ВР собирается принять правительственный законопроект № 9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", а уже после этого предусмотрено рассмотрение в первом чтении проекта закона № 9000 "О Государственном бюджете Украины на 2019 год". На заседании Согласительного совета во вторник Председатель Верховной Рады Андрей Парубий акцентировал внимание на том, что в соответствии с Регламентом, бюджетная резолюция должна быть принята не позднее 20 октября.

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Рассмотрение бюджетных вопросов пленарного четверг должно предшествовать принятие еще восьми законопроектов. Так, начать заседания парламентарии планируют с продолжения рассмотрения во втором чтении проекта Кодекса Украины по процедурам банкротства (№ 8060), к которому накануне они рассмотрели 795 из 1335 поправок.

После этого предусматривается включение в повестку дня и принятие решения по президентскому законопроекту № 9208 "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская".

Далее депутаты собираются рассмотреть в первом чтении четыре депутатских законопроекта №№ 9080, 9080-1, 9080-2 и 9080-3) относительно противоминной деятельности. По данным Министерства обороны, в результате деятельности террористических группировок и агрессии Российской Федерации против Украины около 7 тыс. кв. км освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей загрязнены минами и взрывоопасными остатками войны.

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Также в повестку дня планируют включить законопроект № 9069 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предприятий железнодорожного транспорта, имущество которых расположено в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях и в районе проведения антитеррористической операции", и проект № 9139 "О внесении изменений в Закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" (относительно осуждения и запрета "российского мира" ("русского мира" в Украине).

Следующим Рада планирует принять во втором чтении законопроект № 7017 "О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за незаконное пересечение государственной границы". Документом предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины статьей, которая предусматривает, что пересечение границы данными лицами вне пунктов пропуска или без соответствующих документов либо с документами, содержащими недостоверные сведения, наказывается лишением свободы на срок до 3 лет. В то же время то же деяние, совершенное повторно или группой лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Если же такие действия совершаются с применением оружия, то наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

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Кроме того, после рассмотрения бюджетных законопроектов ВР собирается принять в первом чтении президентский проект № 8265 "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины".

Второе чтение в Раде должен пройти правительственный законопроект № 4591 "Об Учреждении бизнес-омбудсмена".

Источник: https://censor.net.ua/n3091969
 
   
 Топ комментарии
 
Вселенский Патриархат потому так и называется что он Главный,а не Мавзолейное быдло КГБиста.... Рада сьогодні розгляне проект Держбюджету-2019, передачу Андріївської церкви Константинопольському патріархату і посилення відповідальності за незаконний перетин кордону - Цензор.НЕТ 4634
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А не велика ли ценой Андреевская церковь за временно приобретенные пол-процента рейтинга жертвователя?
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Сегодня в Раде всюночная. Пока белый дым с купола не пойдет будут "работать" пилю-пилю большое будет.
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А не велика ли ценой Андреевская церковь за временно приобретенные пол-процента рейтинга жертвователя?
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Товарищ Кирилл Гундяев является кавалером ордена Ярослава Мудрого I степени.
А у прихожанина Московского патриархата Петра Алексеевича ручоночки не поднимаются этот наградной указик отменить...
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Больше Петру Алексеевичу нечем заниматься, как отменять указы Януковоща
Каддафи тоже этим орденом награждён и это никак не мешает ему кормить червей. И Кириллу это тоже никак не помешает.
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Умник, это не "указы януковича", это "Указы Президента Украины" от имени народа Украины.
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Чем меньше зарплаты и пенсии ,тем богаче народ,жить стало лучше,жить стало веселей.
ив.Джугашвили - Сралин... Рада сьогодні розгляне проект Держбюджету-2019, передачу Андріївської церкви Константинопольському патріархату і посилення відповідальності за незаконний перетин кордону - Цензор.НЕТ 6489 Рада сьогодні розгляне проект Держбюджету-2019, передачу Андріївської церкви Константинопольському патріархату і посилення відповідальності за незаконний перетин кордону - Цензор.НЕТ 6489
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По границе не примут, папиросы в Европу сильно дорого будут обходится.
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Вселенский Патриархат потому так и называется что он Главный,а не Мавзолейное быдло КГБиста.... Рада сьогодні розгляне проект Держбюджету-2019, передачу Андріївської церкви Константинопольському патріархату і посилення відповідальності за незаконний перетин кордону - Цензор.НЕТ 4634
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Злые бандеровцы кажуть шо РАБссии Томос Варфоломей не даст.Там много бандитов,проходимцев,Воров,жуликов и террористов КГБистов РАБссии... Рада сьогодні розгляне проект Держбюджету-2019, передачу Андріївської церкви Константинопольському патріархату і посилення відповідальності за незаконний перетин кордону - Цензор.НЕТ 6897Так что РАБссия пролетает что и все СТЕРХплёты РАБссии, мимо Лондона и Парижу Рада сьогодні розгляне проект Держбюджету-2019, передачу Андріївської церкви Константинопольському патріархату і посилення відповідальності за незаконний перетин кордону - Цензор.НЕТ 6897Только Китай праваславный спасёт Мавзолейных Хмырей... Рада сьогодні розгляне проект Держбюджету-2019, передачу Андріївської церкви Константинопольському патріархату і посилення відповідальності за незаконний перетин кордону - Цензор.НЕТ 6897
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Печерський суд ще неоскаржив рішення Константинополя.?
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- Изя, а Гундяй, наверное, под рясой значок чекиста носит.
- Вряд ли, Сёма, об крест же звякать будет.
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Сегодня в Раде всюночная. Пока белый дым с купола не пойдет будут "работать" пилю-пилю большое будет.
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снова все провалят - а бюджет среднепотолочный как расчет на плату за проезд Рада сьогодні розгляне проект Держбюджету-2019, передачу Андріївської церкви Константинопольському патріархату і посилення відповідальності за незаконний перетин кордону - Цензор.НЕТ 3099
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Це гарна ідея. Треба зробити Україну центром православія і перенести Константинопольский патріархат до Києва.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада сегодня рассмотрит проект Госбюджета-2019, передачу Андреевской церкви Константинопольскому патриархату и усиление ответственности за незаконное пересечение границы
 
 
 
 
 
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