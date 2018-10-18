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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (16623) Киевводоканал (91) водоснабжение (413)

 "Киевводоканал" просит жителей столицы запастись водой: 18 и 19 октября будет отключено водоснабжение по ряду адресов. СПИСОК

18 и 19 октября "Киевводоканал" отключит водоснабжение на ряде улиц столицы в связи с проведением ремонтных работ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевводоканала".

"Для надежной работы систем водоснабжения Киевводоканал проводит ремонтные работы, в связи с чем будет отключено водоснабжение", - сказано сообщении.

Так, водоснабжение будет отключено по следующим адресам:

18 октября с 18.00 до 10.00 19 октября - ул. Гоголевская, 36, 37/2, 38, 31/2, 39, 39А, 40, 41, 41А,, 42, 43А, 47, 48, 49, 50/51; ул. Стрельцов, 14, 14А, 14Б, 21, 25, 26А, 30А, 30Б / 28А, 31, 32, 33, 33А, 34, 36, 38, 40/1, 40/146, 42, 43, 44, 45, 45А, 46А, 47, 47А, 49, 49А, 53, 55, 57, 59/65, 59А;  ул. Винниченко, 20;

19 октября с 18.00 до 8.00 20 октября - ул. Андрющенко, 2/4, 4, 4А. 4Б, 4В, 4Д, 17, 17/19; ул. Исаакяна 2, 4, 6, 18;  пр. Победы, 16, 18/1

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Киевводоканал" из-за аварии отключил холодную воду на ряде улиц столицы. СПИСОК

В "Киевводоканале" напомнили жителям столицы о необходимости заранее запастись водой.

Источник: https://censor.net.ua/n3091967
 
 
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Это известный соевый бот - не обращайте внимания - он все время властям жопу вылизывает.
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Ничего-ничего. Устроим Педалику выборы. "Киевводоканал" просит жителей столицы запастись водой: 18 и 19 октября будет отключено водоснабжение по ряду адресов - Цензор.НЕТ 964
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клячко расчитывает, что ему порошенкин пидрахуй поможет
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И что? Ну выберем самого чесного, умного и просто Ангела. А к нему (его родственникам) чуткое предложение на допустим 1 000 000 зеленых всего за одну подпись. И что?
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Ха! О чем вы? Я именно указываю на рабское, покорное отношение к власти и к социуму в целом. Пацан ждет выборов чтобы завалить кличка(о). И выбрать другого такого же. И это все на что оно способно ( как и вы , наверное).
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А на что способно ты? Только конкретно.
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Угу. Пидрахуем. И одному у второму. "Киевводоканал" просит жителей столицы запастись водой: 18 и 19 октября будет отключено водоснабжение по ряду адресов - Цензор.НЕТ 4679
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Виталика и выберем , так как это первый мер Киева , который меняет старые трубы на новые по всему городу ! Молодец!!
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Это известный соевый бот - не обращайте внимания - он все время властям жопу вылизывает.
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водоканал такой вежливый... просит людей запастись, переживает за киевлян...
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости"Киевводоканал" просит жителей столицы запастись водой: 18 и 19 октября будет отключено водоснабжение по ряду адресов. СПИСОК
 
 
 
 
 
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