 Комиссия Украина-НАТО обсудила ситуацию в оккупированном РФ Крыму и на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
"Государства-члены НАТО выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией в зоне конфликта и нарушениями прав человека в Крыму", - сообщил в беседе с DW чиновник НАТО.
В заседании комиссии на уровне послов в Брюсселе в среду, 17 октября, принял участие также и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш.
В НАТО подчеркнули важность полной имплементации минских договоренностей и заверили в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.
По итогам заседания Вадим Черныш заявил о том, что Киев "максимально упростил порядок пересечения гуманитарных грузов на оккупированные территории, это касается лекарств, должны оперативно и бесперебойно попадать к больным, продовольственных продуктов, строительных материалов и реагентов для очистки воды", передает пресс- служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины. Черныш заверил, что обеспечение питьевой водой населения в неподконтрольных правительству районах Донбасса является "приоритетом" для украинского государства.
Как известно, Венгрия уже год блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО на уровне политиков. В то же время эта комиссия на уровне послов собирается регулярно. В этих заседаниях могут принимать участие и украинские чиновники.
решили усилить содействие оккупации обеспечением лекарствами, продуктами питания и стройматериалами...
это при том что за электроэнергию, воду и пр. и пр. платят украинцы...
я балдю с этого мира - он болен.
может пора самоуничтожиться в ядерном угаре?..