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 Политика Украины, За рубежом
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 Комиссия Украина-НАТО обсудила ситуацию в оккупированном РФ Крыму и на Донбассе

Комиссия Украина-НАТО обсудила гуманитарные аспекты конфликта на Донбассе и ситуацию с правами человека в оккупированном Россией Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Государства-члены НАТО выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией в зоне конфликта и нарушениями прав человека в Крыму", - сообщил в беседе с DW чиновник НАТО.

В заседании комиссии на уровне послов в Брюсселе в среду, 17 октября, принял участие также и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш.

В НАТО подчеркнули важность полной имплементации минских договоренностей и заверили в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

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По итогам заседания Вадим Черныш заявил о том, что Киев "максимально упростил порядок пересечения гуманитарных грузов на оккупированные территории, это касается лекарств, должны оперативно и бесперебойно попадать к больным, продовольственных продуктов, строительных материалов и реагентов для очистки воды", передает пресс- служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины. Черныш заверил, что обеспечение питьевой водой населения в неподконтрольных правительству районах Донбасса является "приоритетом" для украинского государства.

Как известно, Венгрия уже год блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО на уровне политиков. В то же время эта комиссия на уровне послов собирается регулярно. В этих заседаниях могут принимать участие и украинские чиновники.

Источник: https://censor.net.ua/n3091962
 
 
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а деньги за приоритетную воду эти граждане кому платят и платят ли вообще.
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ты ещё скажи чтоб они и за свет платили... - тогда не будет никакого смысла захватывать чужие территории.
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афигеть:

решили усилить содействие оккупации обеспечением лекарствами, продуктами питания и стройматериалами...
это при том что за электроэнергию, воду и пр. и пр. платят украинцы...

я балдю с этого мира - он болен.

может пора самоуничтожиться в ядерном угаре?..
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слово "обеспечение" должно быть вычеркнуто из лексикона правительственных чиновников по отношению к "неподконтрольным правительству районам Донбасса". правительство ничего не может обеспечить не обеспечив сперва безопасность.
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