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 Происшествия, За рубежом
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 Канада решительно осуждает "коварный акт насилия, направленный против молодежи" в оккупированной Керчи, - Фриланд

Канада выразила соболезнование родственникам погибших во время стрельбы в политехническом колледже Керчи во временно оккупированном Крыму.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Канада выражает глубокие соболезнование родственникам и друзьям около 20 подростков и десятков раненых во время массовой стрельбы и взрыва в политехническом колледже города Керчь, и надеется на скорое и полное выздоровление пострадавших", - сказала Фриланд.

Она добавила, что Канада решительно осуждает этот "коварный акт насилия, направленный против молодежи".

При этом Фриланд отметила, что Канада продолжает осуждать и незаконную оккупацию Крыма Россией.

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"Канада остается солидарной и решительной и в своей поддержке народа Крыма, испытывающего страшные страдания с 2014 года. Мы еще раз подтверждаем наше осуждение незаконной оккупации и вторжения России в Крым", - отметила глава МИД Канады.

Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 19 человек, ранены - 40. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.

Источник: https://censor.net.ua/n3091961
 
   
 Топ комментарии
 
в звериной среде насилие неизбежно ... сколько уже можно выражать свои осуждения ...
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Путинский зоопарк методично через зомбоящик получает ежедневную порцию озверина в таких дозах, что там скоро рванет не "по-децки". Как только сдохнет главбес, начнется резня.
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в звериной среде насилие неизбежно ... сколько уже можно выражать свои осуждения ...
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"підступний акт насильства, спрямований проти молоді" - Канада что-то знает конкретно.
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Путинский зоопарк методично через зомбоящик получает ежедневную порцию озверина в таких дозах, что там скоро рванет не "по-децки". Как только сдохнет главбес, начнется резня.
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Сам он никогда не сдохнет. Будут подготавливаться и выпускаться всё новые релизы. Канада рішуче засуджує "підступний акт насильства, спрямований проти молоді" в окупованій Керчі, - Фріланд - Цензор.НЕТ 9111
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интересно эти живые студенты примут урок или и дальше будут петь -и путин такой молодой...
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Мне интересно сколько еще таких придурков ходит у кого легально лежит дробовик и патроны.
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они сделают "нужные" (для пу и Ко) выводы. кацапы легко поддаются дрессировке, украинцы - плохо. возможно, в этом и состоит главное отличие.... Канада рішуче засуджує "підступний акт насильства, спрямований проти молоді" в окупованій Керчі, - Фріланд - Цензор.НЕТ 2881
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Вероятность того что "рашисты" вероятность того что сами это и сделали для того чтобы поднять бунт против нас либо "Омерыканьци" и выдать похвалу хуйтину за мол найденного виновника (бомжа какого-либо) очень высока.
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Адепт русскага мира покрошил студентов.
Это все что нужно знать.

ПС "посмертное" видео фейковое.
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і що? з тієї рішучості...Адольф Іванович печі топив євреями і весь цивілізований світ тих часів мовчав у ганчірку...
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