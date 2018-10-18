 Враг за сутки осуществил 17 обстрелов, двое украинских воинов получили ранения в ходе боевых действий, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, оккупанты 17 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Во время обстрелов 7 раз было применено вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы позиций украинских сил в районе населенных пунктов Катериновка, Новолуганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Новомихайловка, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Лебединское и Широкино.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Защитников Талаковки противник обстрелял из 120-мм минометов. На позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Новолуганское, Гнутово, Лебединское и Широкино оккупанты осуществляли огневое воздействие из 82-мм минометов.

В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.

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По данным разведки, за прошедшие сутки четверо боевиков российско-оккупационных были ранены.

"С начала текущих суток противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Гнутово и Водяное на мариупольском направлении. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - добавили в пресс-центре ООС.