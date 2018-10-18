 Трагедия в оккупированной Керчи: количество жертв возросло до 20 человек - 15 студентов и пятеро взрослых

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об заявил "заместитель главы администрации" оккупированной Керчи Дилявер Мельгазиев.
"Двадцать погибших. Привезли не три человека из техникума, как мы ожидали, а четыре", - сказал Мельгазиев журналистам в четверг в Керчи.
Представитель т.н. администрации вышел к журналистам из здания городского морга, куда в течение ночи прибывали тела жертв трагедии и где продолжается процедура опознания.
Позже он сообщил, что среди погибших в инциденте в Керченском политехническом колледже 15 студентов и пятеро взрослых, на момент трагедии шестерым студентам не исполнилось 18 лет.
"Студентов 15, из них шесть несовершеннолетних. Пять взрослых", - сказал Мельгазиев.
Он добавил, что по предварительным данным, все пять взрослых являются сотрудниками колледжа.
"Предварительно могу сказать, что да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Должности сотрудников, по его словам, будут уточнены позднее.
Ранее сообщалось о 19 погибших в ходе взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже.
Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 19 человек, ранены - 40. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.
Я радуюсь когда читаю о зашкваре очередного сепара, но радоваться смерти детей ???!!!
Це вже не діти, а підлітки, і їхній світогляд останні п'ять років формують вже на інших ідеалах їхніми дорослими...
А враховуючи їхній передпризовний вік, наявність роботи на півострові та амбіції кремля, нескладно передбачити їхній вибір. А він дуже простий:
вам такое в голову не приходило ?
А учитывая как мы просрали свой шанс, за который своими жизнями заплатили более ста человек (Небесная сотня) я не удивляюсь, что они не хотят обратно. И те украинцы, кто не может и не хочет так жить, активно уезжают отсюда. Дальнейшее общение с тобой мне перестало быть интересным.
Одно ясно это очень плохо.
«Ваша великорусская мечта - сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. Это и есть Русизм.»
Шамиль Басаев
Я проти вогнепальної зброї, але держава повинна гарантувати безпеку.
Тут потрібно чітко розслідувати.
"В Крыму всё было. Заказные убийства, бандитские разборки в барах, взрывные устройства под автомобилями в 1990-х.
Терроризма не было.
В 1998-м убили вице-премьера Сафонцева, в 1994-м депутата Эскендера Меметова, во времена Януковича нескольких меров прибрежных поселков. Но никогда не было терроризма в его сегодняшнем понимании в СМИ, когда непонятно почему теракт, но распространяется тотальный страх, так как погибли случайные люди.
Было массовое возвращение крымских татар и нагнетание пророссийскими властями Крыма конфликтов
Но терроризма не было.
А теперь Крым захватила сильная Россия. Отловила и посадила за 4 года оккупации под сотню "террористов"
Провела обыски у тысяч потенциальных "террористов"
Прослушивается и сканируется все: телефоны, соцсети, разговоры на кухнях. Людей сажают за посты в соцсетях украинских времен.
Стукач на стукаче стоит, сидит, лежит и Олегами Крючковыми погоняет. В каждом селе информаторы ФСБ. Джанкой, кажется, вдвое возрос по населению из-за завезенных службистов. В каждой более-менее крупной организации работают гэбисты.
А из Керчи устроили Беслан".
Слышно, что стреляют с калаша.
Взрыв в здании керченского колледжа, убивший девятнадцать и ранивший семьдесят человек, на первый взгляд может показаться следующим ходом в обострении последних дней, связанным с церковными делами.
Уверен, что нет.
Все проще и страшней.
Это ответ на падение внутрироссийского рейтинга Путина после поднятия пенсионного возраста для граждан РФ.
Вспомните "рязанский сахар"-гексоген в подвале жилого дома, взрывы на Каширке, в Буйнакске, Волгодонске и далее везде.
Сие - стандартный протокол действий путинской власти, переплавляющей страх в цифры «доверия».
Ничего нового.
Опять сдули пыль со старой тетрадки...
Герман Антонов
Сюрприз! Что-то пошло не так. Влад Росляков оказался живым и здоровым
Сам записал видеообращение и рассказал, что никакого нападения на колледж не совершал. Он даже учится в другом месте.
«Оперативно была установлена личность молодого человека, пришедшего в колледж непосредственно перед происшествием, который, исходя из видеозаписи, держал в руках ружье. Им оказался студент 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа», - говорится в сообщении Следственного комитета.
Все постят фото совсем другого парня.
видео -- Влад Росляков, которого Россия объявила виновным в убийствах опровергает!
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Реальные люди тут же постят антифэйк на себя и не стесняются. Тут чувака 18-летнего ваще в массовом убийстве обвинили, но он как-то не зассал и сделал опровержение.
так же было с террористом из метро в питере года полтора назад - пришел в полицию пару часов спустя публикации фото.
https://polka.d3.ru/siurpriz-chto-to-poshlo-ne-tak-vlad-rosliakov-okazalsia-zhivym-i-zdorovym-1675307/?sorting=rating
"Обрати внимания!! Это жесть! У нас в городе буквально 2-3 дня назад все были подъняты по тревоге и стаяли полицеские и нацгвардия по всему городу и не только, я делаю ввывод, что спецслужбы знали что будет терракот, но незнали в каком городе, сейчас посмотрел СМИ и они делают акцент на студента с ружьём, с ружьём б.....ь!!!!!! У меня сразу же вознекает куча вопросов, от куда у него опыт взрывотехника, что за такое ружьё, патроны, что столько жертв, от куда такое количества боеприпасов и что за боеприпасы (как минимум на нем должен было быть патронташ ) и ружьё что столько жертв, как он так быстро перемещался по сооружению, жертвы без ног и рук, от этого делаю вывод, как минимум не один, АКа, взрывчатое вещество с поражающим элементами!!!!!!! ( С...а б....ь это реально спецслужбы достигли дна!!!). Г.Пенза"
https://polka.d3.ru/siurpriz-chto-to-poshlo-ne-tak-vlad-rosliakov-okazalsia-zhivym-i-zdorovym-1675307/?sorting=rating
Силовики выясняют, мог ли студент, устроивший бойню в Керчи, быть связан с запрещённым в России «Правым сектором»
Об этом со ссылкой на источники пишет газета «Коммерсантъ». Издание уточняет, что проверяется и возможная связь с украинской организацией УНА-УНСО (она также запрещена в России). По горячим следам оперативно-следственная группа выяснила, что Владислав Росляков вырос не в самой благополучной семье. Его отец-инвалид не жил с матерью, работавшей в онкобольнице санитаркой. Женщину считали членом организации «Свидетели Иеговы», которую Минюст в августе прошлого года внёс в список экстремистских. При этом о самом молодом человеке говорят как о тихоне, который учился на тройки-четвёрки и в полицию попадал пару раз, выпив с друзьями пива, пишет газета.