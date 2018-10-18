 Трагедия в оккупированной Керчи: количество жертв возросло до 20 человек - 15 студентов и пятеро взрослых

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об заявил "заместитель главы администрации" оккупированной Керчи Дилявер Мельгазиев.

"Двадцать погибших. Привезли не три человека из техникума, как мы ожидали, а четыре", - сказал Мельгазиев журналистам в четверг в Керчи.

Представитель т.н. администрации вышел к журналистам из здания городского морга, куда в течение ночи прибывали тела жертв трагедии и где продолжается процедура опознания.

Позже он сообщил, что среди погибших в инциденте в Керченском политехническом колледже 15 студентов и пятеро взрослых, на момент трагедии шестерым студентам не исполнилось 18 лет.

"Студентов 15, из них шесть несовершеннолетних. Пять взрослых", - сказал Мельгазиев.

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Он добавил, что по предварительным данным, все пять взрослых являются сотрудниками колледжа.

"Предварительно могу сказать, что да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Должности сотрудников, по его словам, будут уточнены позднее.

Ранее сообщалось о 19 погибших в ходе взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже.

Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 19 человек, ранены - 40. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.