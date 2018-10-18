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 Трагедия в оккупированной Керчи: количество жертв возросло до 20 человек - 15 студентов и пятеро взрослых

До 20 человек увеличилось число погибших в ходе инцидента в Керченском политехническом колледже.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об заявил "заместитель главы администрации" оккупированной Керчи Дилявер Мельгазиев.

"Двадцать погибших. Привезли не три человека из техникума, как мы ожидали, а четыре", - сказал Мельгазиев журналистам в четверг в Керчи.

Представитель т.н. администрации вышел к журналистам из здания городского морга, куда в течение ночи прибывали тела жертв трагедии и где продолжается процедура опознания.

Позже он сообщил, что среди погибших в инциденте в Керченском политехническом колледже 15 студентов и пятеро взрослых, на момент трагедии шестерым студентам не исполнилось 18 лет.

"Студентов 15, из них шесть несовершеннолетних. Пять взрослых", - сказал Мельгазиев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрельба в оккупированной Керчи: пятеро пострадавших в коме, всего пострадавших - 68

Он добавил, что по предварительным данным, все пять взрослых являются сотрудниками колледжа.

"Предварительно могу сказать, что да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Должности сотрудников, по его словам, будут уточнены позднее.

Ранее сообщалось о 19 погибших в ходе взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже.

Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 19 человек, ранены - 40. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.

Источник: https://censor.net.ua/n3091959
 
   
 Топ комментарии
 
Родителям погибших детей большой привет! Погнались за халявой, а получили горе. У моей знакомой в Крыму, поддержавшей аннексию, за четыре года вымерла вся семья, в том числе и она. Причины разные, но итог один А сколько было надежд и эмоций! Ждали заоблачных незаслуженных пенсий, наплыва 100 млн. бохатых турыстов и колбасы по 2-20, а пришла с косой. Это только начало. Крымский зомбированный молодняк вот-вот оперится и поедет стрелять детей в Сирии и украинцев. По-этому никакого сочувствия не питаю.
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Я не разделяю злорадства некоторых "людей". Это дети,наши дети, которые находятся в оккупации, которые не захватывали Крым, не воевали на Донбассе. С детьми не воюем. А убил их ушлепок - любитель Хуйла и "русского мира".
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ВОоможно эта ненависть еще и от того, что на днях я говорил с человеком из Керчи, который рассказывал о настроениях в городе - они предельно антиукраинские и милитаристские. Они же сами власти т РФ и крымчане создают эту жуткую реальность своей тупостью, покорностью, неадекватностью, культом насилия и войны. Нигде в РФ восмилетние дети не ходя в школу в военной форме, а там ходят! ВОт поэтому нельзя их жалеть, а надо готовится чтобы эту заразу не привели сюда в Украину.
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Ответь, сколько процентов ходило на референдум ?
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Душу й тіло ми положим за нашу свободу. Сюда "пропасть" тоже входит
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Только пропадают и умирают от взрывов и выстрелов исключительно рядовые люди и их дети, как в кацапии так и у нас....разный смысл видим в словах "Душу й тіло ми положим"
Я радуюсь когда читаю о зашкваре очередного сепара, но радоваться смерти детей ???!!!
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Радості нема... але і скорботи теж...
Це вже не діти, а підлітки, і їхній світогляд останні п'ять років формують вже на інших ідеалах їхніми дорослими...

А враховуючи їхній передпризовний вік, наявність роботи на півострові та амбіції кремля, нескладно передбачити їхній вибір. А він дуже простий:
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Не надо прогнозировать их выбор,они его уже не сделают. А могли бы стать СЕНЦОВЫМИ,
вам такое в голову не приходило ?
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Приходило, дуже смішне припущення. Але візьміть кількість "сенцових" на кількість населення півострова і ви отримаєте вірогідність того, що з тих 20-ти могло вийти...
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Лично вам нравится когда вас усредняют ? Души человеческие не подчиняются расчётам, вероятностям и процентным вычислениям.
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а на референдум ты ходило ? Если "да", то вся ответственность на тебе.
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У нас в Одессе был свой "референдум" 02.05.14...жаль только, что погибли нормальные парни вместо тебя, дебил номерной.
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судя по тому , что ты так и не ответил - значит ходил. Так вот, за всё, что сейчас происходит на оккупированных россией Украинских территориях, несут ответственность как оккупанты, так и те, кто способствовал этой оккупации... все те, кто кричал "крымнаш", кто сжигал украинские паспорта, кто ходил на псевдо-референдумы.
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Номерной, деды современных немцев зиговали Гитлеру и считали себя высшей рассой...давай и их ты убъёшь. Дети и их родители это разные люди.
А учитывая как мы просрали свой шанс, за который своими жизнями заплатили более ста человек (Небесная сотня) я не удивляюсь, что они не хотят обратно. И те украинцы, кто не может и не хочет так жить, активно уезжают отсюда. Дальнейшее общение с тобой мне перестало быть интересным.
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нытик, а зачем мне убивать тех, кто давно уже умер ? Логика твоя абсурдна. А на заявления, что кто-то уезжает, могу возразить - многие сейчас воюют на донбассе и не собираются никуда уезжать. Но, тебя это не касается. Можешь уё...уезжать.
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А, извините, цветы к Российскому посольству нести? Или Москвичи, к Украинскому понесут?
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Сделать точный вывод из события не зная все трудно.
Одно ясно это очень плохо.
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Російська влада і українська теж, будуть стригти купони на цій трагедії.
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Там где русский мир там всегда война, гибель людей, репрессии, насилие, нищета. Человеческая жизнь в России никогда ничего не стоила. Десятки миллионов погибли в революцию, при репрессиях, в голодомор, во Вторую мировую войну, в бесконечных войнах. Поэтому очень нужно было хорошо думать всем тем, кто позвал Русский мирр на Донбасс, в Крым. Трагедия в оккупированной Керчи на их совести.
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Взагалі ми є свідками розповсюдженню "русізму". "Русізм" був завжди в Російській імперії і потім перейшов в СРСР. Але після розвалу СРСР "русізм" показав своє хиже обличчя у самих агресивних формах.
«Ваша великорусская мечта - сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. Это и есть Русизм.»

Шамиль Басаев
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детская психика такая непредсказуемая(( тут кто-то за свободную продажу оружия голосует--что ни день,то происшествия--то дядя с ножом и веревкой за детьми бегает,то дэпов взрывают,то дворы,полицейских отстреливают--ужос,представить страшно,если каждый соплежуй свободно сможет его купить(((
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той що хотів уже має зброю. Але в Україні нема культури користуванням зброєю.
Я проти вогнепальної зброї, але держава повинна гарантувати безпеку.
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На фото "глист" - а стріляв, як Рембо.
Тут потрібно чітко розслідувати.
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Чтобы нажимать на курок , не обязательно нужны бицепсы Шварцнеггера . .
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Что за бред? Какие нах 7 кг ? Нах чистить ствол? Пачка патронов 50 шт, есть пачки поменьше 20,10 шт. Пачка 10 шт чуть больше пачки сигарет
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Пачка патронов 10 шт чуть больше пачки сигарет
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На кацапии прям истерика . Потому что тут не получается привязать теракт к Украине .! Вот и включили свою буйную фантазию , типа- он был не сам , его кто то надоумил , дали денег , оружие и т.д. В итоге виноватым всё равно окажется "киевский режим" , Зорян или Шкиряк ,, а может и Ярош , со своей визиткой .Вот увидите . .
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С коротким стволом в толпу с небольшого расстояния картечью могло быть больше жертв спасло что разбежались, с 70-100 метров уже не попадет
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Хатсан Эскорт от 7 тыс. грн. Большая пачка обычных патронов от 450 грн.
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Вслед за русским миром завсегда приходит Беслан
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Для сравнения, как проходят обыски в оккупированном Крыму: - Сверху: в доме керченского террориста который убил -19 человек - проходит обыск. - Снизу: в доме у безоружного крымского татарина, который читал религиозную литературу - проходит обыск. Смотри не перепутай!!!Трагедія в окупованій Керчі: кількість жертв зросла до 20 осіб - 15 студентів і п'ятеро дорослих - Цензор.НЕТ 3569
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В ютубе и твиттере много видео, на которых четко слышно, что стреляют с калаша. Даже есть видео того самого террориста, который говорит, что это не он стрелял и вообще он учится в другом месте. Много всяких нестыковок. Например, директор говорящая по выключенному телефону. Пошерстите твиттер - там очень много интересного...
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Видео которые я смотрел везде слышен 12 калибр
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Где РФ, там и терроризм

"В Крыму всё было. Заказные убийства, бандитские разборки в барах, взрывные устройства под автомобилями в 1990-х.

Терроризма не было.
В 1998-м убили вице-премьера Сафонцева, в 1994-м депутата Эскендера Меметова, во времена Януковича нескольких меров прибрежных поселков. Но никогда не было терроризма в его сегодняшнем понимании в СМИ, когда непонятно почему теракт, но распространяется тотальный страх, так как погибли случайные люди.
Было массовое возвращение крымских татар и нагнетание пророссийскими властями Крыма конфликтов
Но терроризма не было.
А теперь Крым захватила сильная Россия. Отловила и посадила за 4 года оккупации под сотню "террористов"
Провела обыски у тысяч потенциальных "террористов"
Прослушивается и сканируется все: телефоны, соцсети, разговоры на кухнях. Людей сажают за посты в соцсетях украинских времен.
Стукач на стукаче стоит, сидит, лежит и Олегами Крючковыми погоняет. В каждом селе информаторы ФСБ. Джанкой, кажется, вдвое возрос по населению из-за завезенных службистов. В каждой более-менее крупной организации работают гэбисты.
А из Керчи устроили Беслан".
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Насчёт "3-4 разрядки - чистить ствол"- "бредятина" ... Это же не стрельба "дымарём" - пироксилиновые пороха дают мало нагара. (когда, после Чернобыля, из магазинов исчезла свинцовая дробь и готовые патроны, охотники, особенно в сельской местности, массово стали переходить на латунные гильзы. Так под капсюль "Центробой" подсыпали дымный порох - чтобы осечек не было. И то нагара в стволах было немного). Люди на осенних перелётах до сотни патронов за вечер расстреливали - и хоть бы что... И стреляли не только из "переломлок", но и из гладкоствольного "Браунинга" и МЦ-21-12, где автоматическое перезаряжание, а не ручное... И все образцы современных многозарядных охотничьих ружей (включая и "помповики") имеют функцию ручной досылки патронов через "окно" ствольной коробки. И это происходит даже быстрее, чем удаление стреляных гильз и досылка патронов в "переломку"... Так что насчёт "длительной перезарядки" - тоже "бредятина"
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7 жовтня 2018"Рязанский сахар" в Крыму...

Взрыв в здании керченского колледжа, убивший девятнадцать и ранивший семьдесят человек, на первый взгляд может показаться следующим ходом в обострении последних дней, связанным с церковными делами.
Уверен, что нет.
Все проще и страшней.
Это ответ на падение внутрироссийского рейтинга Путина после поднятия пенсионного возраста для граждан РФ.
Вспомните "рязанский сахар"-гексоген в подвале жилого дома, взрывы на Каширке, в Буйнакске, Волгодонске и далее везде.
Сие - стандартный протокол действий путинской власти, переплавляющей страх в цифры «доверия».
Ничего нового.
Опять сдули пыль со старой тетрадки...

Герман Антонов
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К вопросу о мишкиных-чепигах ака бошировых-петровых:

Сюрприз! Что-то пошло не так. Влад Росляков оказался живым и здоровым

Сам записал видеообращение и рассказал, что никакого нападения на колледж не совершал. Он даже учится в другом месте.
«Оперативно была установлена личность молодого человека, пришедшего в колледж непосредственно перед происшествием, который, исходя из видеозаписи, держал в руках ружье. Им оказался студент 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа», - говорится в сообщении Следственного комитета.
Все постят фото совсем другого парня.

видео -- Влад Росляков, которого Россия объявила виновным в убийствах опровергает!
* * *

Реальные люди тут же постят антифэйк на себя и не стесняются. Тут чувака 18-летнего ваще в массовом убийстве обвинили, но он как-то не зассал и сделал опровержение.
так же было с террористом из метро в питере года полтора назад - пришел в полицию пару часов спустя публикации фото.

https://polka.d3.ru/siurpriz-chto-to-poshlo-ne-tak-vlad-rosliakov-okazalsia-zhivym-i-zdorovym-1675307/?sorting=rating
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чим більше кацапів буде в Криму, тим частіше будуть ставатися такі трагедії. Рідним загиблих співчуття.
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на ютубе комент (орфография и пунктуация сохранены):
"Обрати внимания!! Это жесть! У нас в городе буквально 2-3 дня назад все были подъняты по тревоге и стаяли полицеские и нацгвардия по всему городу и не только, я делаю ввывод, что спецслужбы знали что будет терракот, но незнали в каком городе, сейчас посмотрел СМИ и они делают акцент на студента с ружьём, с ружьём б.....ь!!!!!! У меня сразу же вознекает куча вопросов, от куда у него опыт взрывотехника, что за такое ружьё, патроны, что столько жертв, от куда такое количества боеприпасов и что за боеприпасы (как минимум на нем должен было быть патронташ ) и ружьё что столько жертв, как он так быстро перемещался по сооружению, жертвы без ног и рук, от этого делаю вывод, как минимум не один, АКа, взрывчатое вещество с поражающим элементами!!!!!!! ( С...а б....ь это реально спецслужбы достигли дна!!!). Г.Пенза"

https://polka.d3.ru/siurpriz-chto-to-poshlo-ne-tak-vlad-rosliakov-okazalsia-zhivym-i-zdorovym-1675307/?sorting=rating
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С такого ружья с хорошим патроном с 3 метров можно двери выносить
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07:19, 18 октября 2018
Силовики выясняют, мог ли студент, устроивший бойню в Керчи, быть связан с запрещённым в России «Правым сектором»
Об этом со ссылкой на источники пишет газета «Коммерсантъ». Издание уточняет, что проверяется и возможная связь с украинской организацией УНА-УНСО (она также запрещена в России). По горячим следам оперативно-следственная группа выяснила, что Владислав Росляков вырос не в самой благополучной семье. Его отец-инвалид не жил с матерью, работавшей в онкобольнице санитаркой. Женщину считали членом организации «Свидетели Иеговы», которую Минюст в августе прошлого года внёс в список экстремистских. При этом о самом молодом человеке говорят как о тихоне, который учился на тройки-четвёрки и в полицию попадал пару раз, выпив с друзьями пива, пишет газета.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрагедия в оккупированной Керчи: количество жертв возросло до 20 человек - 15 студентов и пятеро взрослых
 
 
 
 
 
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