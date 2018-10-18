EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  942  9
Все про:авиакатастрофа (1011) Винницкая область (469) США (14262)

 В авиакатастрофе украинского Су-27 погиб пилот США Сет Неринг, - "Голос Америки". ФОТО

В результате аварии украинского самолета Су-27 в ходе учений "Чистое небо" погиб американский подполковник пилот Сет Неринг по прозвищу "Джетро".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Голос Америки" об этом сообщают  американские СМИ.

Сообщается, что в инциденте также погиб украинский полковник Иван Петренко.

Неринг был пилотом 194-й боевой эскадрильи Калифорнийского воздушной национальной гвардии.

В авиакатастрофе украинского Су-27 погиб пилот США Сет Неринг, - Голос Америки 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Об опасности перед крушением Су-27 не сообщалось, недопонимания между пилотами не было, - СМИ

Напомним, 16 октября около 17:00 недалеко от поселка Уланов Хмельницкого района Винницкой области упал военный истребитель Су-27УБ. Оба пилота - командир экипажа полковник Петренко Иван Николаевич, начальник авиации воздушного командования "Восток" Воздушных сил ВСУ, и военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США - погибли.

Истребитель с бортовым номером 70 принадлежал 831-й бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области.

Военная прокуратура Винницкого гарнизона открыла уголовное производство по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Источник: https://censor.net.ua/n3091957
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Бесконечно жаль обоих, оба бойцы - рыдают родные по обе стороны океана...
 показать весь комментарий
 
 
Полковник и подполковник на одном истребителе... ничесе.
 показать весь комментарий
 
Это расследование американцы не дадут пете замолчать.
Не удивлюсь если или ГСМ сын пашика поставляли, или ремонт самолёты делали на Богдане.
 показать весь комментарий
 
То есть в том, что у нас за три десятка лет не обновлялся парк истребителей и на сегодняшний момент, кроме отремонтированной рухляди, нет ничего- виноват Петя?
Тем более, ещё не известно, что там произошло.
 показать весь комментарий
 
 
Очень, очень жаль.... Как и нашего полковника..... В авиакатастрофе украинского Су-27 погиб пилот США Сет Неринг, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 2589 Какое приятное, волевое лицо..... Царство Небесное и вечная память.... Больно терять своих лучших и лучших друзей..... В авиакатастрофе украинского Су-27 погиб пилот США Сет Неринг, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 2589
 показать весь комментарий
 
 
Я так понимаю, что Сет Неринг сидел за штурвалом СУ-27... Жаль парней. Будет уроком для остальных. Нельзя управлять "чужим" истребителем, если ты не проходил обучение.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ авиакатастрофе украинского Су-27 погиб пилот США Сет Неринг, - "Голос Америки". ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх