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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Грузия (3460) Саакашвили (2656)

 Грузинская прокуратура заявила, что Саакашвили санкционировал подготовку покушения на бизнесмена Патаркацишвили

Прокуратура Грузии заявила 17 октября, что в 2007 году несколько чиновников департамента конституционной безопасности министерства внутренних дел страны готовили покушение на бизнесмена Бадри Патаркацишвили.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба грузинского ведомства.

"Подтверждено, что подготовка убийства была санкционирована тогдашним президентом Грузии Михаилом Саакашвили, поскольку Патаркацишвили являлтся его политическим оппонентом и врагом правительства", – говорится в сообщении.

В распоряжении следствия есть аудио разговоров, где подозреваемые обсуждают возможные методы убийства Патаркацишвили, а именно – "отравление веществами, которые вызывают естественную смерть".

Отмечается, что злоумышленники отслеживали перемещения Патаркацишвили, изучали личности его охранников и людей из его окружения. Трем бывшим чиновникам прокуратура Грузии предъявила обвинения.

Также читайте: Суд в Грузии приговорил Саакашвили к 6 годам тюрьмы

Патаркацишвили умер 12 февраля 2008 года в Лондоне от сердечного приступа.

В 2008 году на президентских выборах в Грузии набрал 7,1% голосов и занял третье место. Владел медиагруппой "Имеди". Cаакашвили был президентом Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года. Получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его.

Президент Украины Петр Порошенко издал соответствующий указ из-за ложных данных, которые политик указал при получении украинского паспорта, в частности, не упомянул, что в Грузии против него открыты уголовные дела.

В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017 года. Сейчас политик живет в Нидерландах. 

Источник: https://censor.net.ua/n3091955
 
 
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Отдает откровенной чухней. Прежде всего Бадри был заклятым врагом кремля. Следуя логике прокурорких сака соратник кремля....
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Наверно записи наш клоун луцик дал.
Ему это как 2 пальца.....
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Блин, не знают, как кацапам глубже в жопу залезть, уроды...
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Йому надали дозвіл на проживання, бо у нього дружина Сандра Рулофс.
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Так, а кто он без паспорта? Так не бывает или бывает? Вообще конечно это все очень грустно, походу дела можно убивать, предавать и ничего не будет...
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Не хвилюйтеся за нього, бо йому там непогано.
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Вот и переживаю, такое гавно в Нидерландах... небось по вечерам басни рассказывает потягивая винишко.
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Хорошо шо ты в Украине есть, и можешь вмиг отличить говно тчательно замаскированое под пармезан...такой талант
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У мене там в Ротердамі є знайомі. Вони розповідають, що зараз стало там лайна дуже багато. Тому він серед своїх людей🤔
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Михо известный и уважаемый мировым сообществом президент Грузии.
А ты шо такое, что тявкаешь? А Моська порохнявая?
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Именно поэтому он был на похоронах Маккейна держась за ручку Петра Алексеевича.
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Бизнесмены в совковой Грузии? В самой бандитской и воровской стране СНД? Вы ничего не путаете? Бизнесмены Может Саакашвили хотел посадить Вора в законе?
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Подленький президент Украины в Эпоху МНС.Мелочный
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А в Грузии оказывается есть свой Семочко
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГрузинская прокуратура заявила, что Саакашвили санкционировал подготовку покушения на бизнесмена Патаркацишвили
 
 
 
 
 
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