 Грузинская прокуратура заявила, что Саакашвили санкционировал подготовку покушения на бизнесмена Патаркацишвили

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба грузинского ведомства.

"Подтверждено, что подготовка убийства была санкционирована тогдашним президентом Грузии Михаилом Саакашвили, поскольку Патаркацишвили являлтся его политическим оппонентом и врагом правительства", – говорится в сообщении.

В распоряжении следствия есть аудио разговоров, где подозреваемые обсуждают возможные методы убийства Патаркацишвили, а именно – "отравление веществами, которые вызывают естественную смерть".

Отмечается, что злоумышленники отслеживали перемещения Патаркацишвили, изучали личности его охранников и людей из его окружения. Трем бывшим чиновникам прокуратура Грузии предъявила обвинения.

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Патаркацишвили умер 12 февраля 2008 года в Лондоне от сердечного приступа.

В 2008 году на президентских выборах в Грузии набрал 7,1% голосов и занял третье место. Владел медиагруппой "Имеди". Cаакашвили был президентом Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года. Получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его.

Президент Украины Петр Порошенко издал соответствующий указ из-за ложных данных, которые политик указал при получении украинского паспорта, в частности, не упомянул, что в Грузии против него открыты уголовные дела.

В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017 года. Сейчас политик живет в Нидерландах.