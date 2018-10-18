 Очищено 28 из 80 участков разминирования в районе военного арсенала вблизи Ични, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.



"По состоянию на 19:00 17 октября, авиация ГСЧС находится в готовности. Пожарно-спасательными подразделениями продолжена работа по обеспечению бесперебойной заправки водой пожарных танков и наполнению пожарного водоема", - говорится в сообщении.

"С начала работ для тушения очагов пожара на технической территории арсенала подразделениями ГСЧС подано более 3,2 тыс. тонн воды, в том числе за сутки от пожарного поезда на тушение подано - 180 тонн; заправка водой пожарных танков Минобороны - 324 тонны", - говорится в сообщении.

Также сказано, что в соответствии с утвержденным премьер-министром Украины планом пиротехническими подразделениями ГСЧС продолжается очистка прилегающей к арсеналу территории.

"Очищено 28 из 80 участков разминирования (за сутки - 3 участка). Изъято 3 тыс. 641 взрывоопасный предмет (за сутки - 1 тыс. 352), отработано 265 сообщений населения об обнаружении боеприпасов (за сутки - 5). На месте происшествия работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оперативная группа ГСЧС", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 октября на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").