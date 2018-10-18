 Арестованный во Франции аферист Малиновский, ранее в Москве за взятку в $12 млн предлагал чиновникам ФГИ приватизировать Одесский припортовый завод

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал пользователь Фейсбука Dan Pasko.

Он отметил: "С героем этой истории Митей Малиновским я познакомился 1 сентября 1988 года на школьной линейке. На первом звонке первого класса одесской школы #119 он стоял справа от меня и я помню его коричневый советский портфельчик. В школе у него все получалось, он хорошо учился, был умным парнем. Его семья жила в двух кварталах от школы в шикарной, по советским меркам, квартире и я часто бывал у него в гостях. Его родители жили вместе, были крайне интеллигентными людьми, его мама делала самый вкусный паштет. Они очень любили Митю и были образцовыми родителями, он был их единственным ребёнком. В школе он не был изгоем, я хорошо помню его дни рождения, на которые собирались одноклассники у него дома.

Больше всего Митя мне запомнился тем, что с самого детства у него были глобальные идеи и планы. Примерно в 4 классе он мне показал бумажку на которой был расписан план похищения Майкла Джексона ради получения выкупа. Похитить его Митя планировал на подводной лодке, а выкуп потратить на ученых, которые разработают космический корабль с ядерным оружием, который позволит доминировать на всей планете. Т.к. этот план очень напоминал сюжеты популярных в то время мультиков про черепашек ниндзя не думаю, что Митю можно было в чем-то упрекнуть. Меня скорее восхитила глобальность этого плана.

В юности единственное, что я помню - это стремление Мити продемонстрировать окружающим собственный достаток. Но разве этим не пронизано все наше общество с девяностых годов по наше время?

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Со временем до меня начали доходить слухи об аферах Малиновского. Их жертвами или невольными соучастниками становились наши одноклассники, но главное - они поражали своей масштабностью и изощренностью. Запомнилась история его мнимой смерти. Семья нашего общего одноклассника лишилась своей недвижимости в следствии аферы Мити и довела дело до уголовного преследования и суда. Митя был арестован и сидел в СИЗО. Там он поломал сам себе конечность и был переведён в больницу от куда сбежал. На следующее заседание суда адвокат принёс урну, попросил у судьи слово, поставил урну на стол и сказал: "Дмитрий Малиновский героически погиб в АТО защищая родину. Вот его прах. Предлагаю почтить память героя минутой молчания". Дело было закрыто.

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После этого псевдо-мертвый герой АТО отправился в Москву, арендовал там целый этаж гостиницы, куда на частном самолёте привёз каких-то сотрудников украинского Фонда Госимущества где они устраивали вечеринки с проститутками. На эти вечеринки он приглашал российских чиновников и предпринимателей, которых знакомил с сотрудниками ФГИ и предлагал им организовать продажу ОПЗ за небольшую взятку в 12 миллионов долларов. На эту взятку, полученную от оккупантов, герой АТО и купил виллу, Ролс-Ройс и произведения Дали.

Про что эта история? Для меня эта история про полное непонимание сути денег. Когда люди не понимают, что деньги - это лишь побочный продукт позитивного влияния на мир, когда они делают деньги основной целью, рождаются Мити Малиновские. Возведение денег во главу угла переворачивает все ценности с ног на голову.

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Деньги - это лишь следствие качественно сделанной работы, нужной услуги, хорошего продукта. И именно это - позитивное изменение мира - должно быть целью. Когда умные люди об этом забывают они становятся Малиновскими. Уверен, что если бы Митя изменил всего вот эту одну установку в своём сознании, его ум и масштабность мысли сделали бы его очень успешным человеком. Он мог мы сделать очень много полезного для нашего мира, но увы...

Должен отметить, что большинство жертв афер Малиновского - это другие аферисты. Считать ли преступлением кражу взятки? Я сейчас задумался оправдывает ли это его или это такая своеобразная позитивная ирония, элемент, который делает наш мир лучше: вирусы пожирающие другие вирусы или сами себя".

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