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 Два стартап-проекта украинских ученых победили на международном конкурсе USWC-18 в Дании

Стартап-проекты ученых из Винницы и Сум заняли первые места в международном конкурсе стартапов University Startup World Cup, который проходил в Копенгагене (Дания).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Оба проекта-победителя смогли участвовать в конкурсе как финалисты Всеукраинского фестиваля инноваций, который Министерство образования и науки Украины проводило в мае 2018 года.

Всего Украину представляли 4 команды изобретателей.

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Проект сумских изобретателей - "FoodBIOPack" - победил в номинации "Sustainability Award". Он предлагает решение проблемы загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами. Так, ученые разработали екоупаковку для пищевых продуктов, которую в дальнейшем можно использовать как органическое удобрение. Уже во время конкурса идея украинских исследователей заинтересовала потенциальных инвесторов из Португалии, Египта и Дании.

Ученые Винницкого университета презентовали проект "Vibration Mill Development For Mechanoactivation Of Loose Material". Он описывает технологию измельчения сыпучих веществ с размером частиц от 5 до 50 микрометров, что в пять раз тоньше человеческого волоса. Стартап одержал победу в номинации "Social Media Award".

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University Startup World Cup (USWC-18) - международный конкурс, организованный датскими неприбыльными организациями, которые имеют более 18 лет опыта в проведении соревнований университетских стартапов. Основная миссия USWC-18 заключается в создании международной сети студентов для развития и обмена идеями, коммерциализации научных исследований.

В этом году в конкурсе приняли участие почти 70 университетов из более 40 стран мира.

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Источник: https://censor.net.ua/n3091950
 
   
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Це дуже рядові події у науковому світі. Таких проектів тисячі. Хоча для України може й не рядові.
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Для этих ребят события сии точно не рядовые.. и, да, поздравления им, это было в 1000 раз сложнее чем просто сидеть на диване и только философствовать теоретизируя об успехе
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так-так, ти великий знавець усіляких теорій, проектів, і т.д.
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великий не великий, але розумію, що щось зробити/досягти складніше, аніж язиком тільки ля-ля-ля
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ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ НАЙДЕНО РЕШЕНИЕ !!! ИЗМЕЛЬЧАТЬ И ПАКОВАТЬ )))
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Рванул на десять тысяч как на пятьсот... и спёкся...
Стартов много... о финишах не слыхать...
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Цензор.НЕТНовостиТехнологииДва стартап-проекта украинских ученых победили на международном конкурсе USWC-18 в Дании
 
 
 
 
 
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