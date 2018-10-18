 Два стартап-проекта украинских ученых победили на международном конкурсе USWC-18 в Дании

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Оба проекта-победителя смогли участвовать в конкурсе как финалисты Всеукраинского фестиваля инноваций, который Министерство образования и науки Украины проводило в мае 2018 года.

Всего Украину представляли 4 команды изобретателей.

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Проект сумских изобретателей - "FoodBIOPack" - победил в номинации "Sustainability Award". Он предлагает решение проблемы загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами. Так, ученые разработали екоупаковку для пищевых продуктов, которую в дальнейшем можно использовать как органическое удобрение. Уже во время конкурса идея украинских исследователей заинтересовала потенциальных инвесторов из Португалии, Египта и Дании.

Ученые Винницкого университета презентовали проект "Vibration Mill Development For Mechanoactivation Of Loose Material". Он описывает технологию измельчения сыпучих веществ с размером частиц от 5 до 50 микрометров, что в пять раз тоньше человеческого волоса. Стартап одержал победу в номинации "Social Media Award".

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University Startup World Cup (USWC-18) - международный конкурс, организованный датскими неприбыльными организациями, которые имеют более 18 лет опыта в проведении соревнований университетских стартапов. Основная миссия USWC-18 заключается в создании международной сети студентов для развития и обмена идеями, коммерциализации научных исследований.

В этом году в конкурсе приняли участие почти 70 университетов из более 40 стран мира.

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