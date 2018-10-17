 "Было трудно общаться с сыном", - у родителей керченского стрелка Рослякова прошли обыски

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Эхо Москвы".

Друзей у юноши по словам его отца не было. Родители Рослякова, атаковавшего днем керченский колледж, живут отдельно. Семью нельзя назвать благополучной. Отец из семьи давно ушел. Отношения между матерью – она санитарка в онкологическом центре Керчи и сыном, они жили в одной квартире, были напряженными.

Квартиры матери и отца следователи обыскали. На предмет схрона с оружием и взрывчаткой. Мать Рослякова увезли на допрос из клиники, где она помогала раненым. Силовики наведались еще по ряду адресов, связанных со стрелком.

В личных вещах молодого человека вечером в колледже нашли еще одну бомбу, ее обезвредили. У четверокурсника, который расстрелял учащихся, не было сообщников. 12 пострадавших остаются в тяжелом состоянии. Завтра во всех детсадах и школах Керчи появится вооруженная охрана. Территория возле колледжа оцеплена, близкие учащихся, которые так и не вернулись домой, пытаются прояснить их судьбу.





Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это украинские граждане. И когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило - это трагедия", - Порошенко о событиях в Керчи

Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 19 человек, ранены - 40. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.