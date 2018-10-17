EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  5866  22
Материалы по теме:
Все про:Керчь (302) обыск (1201) Росляков (1)

 "Было трудно общаться с сыном", - у родителей керченского стрелка Рослякова прошли обыски

Отец Владислава Рослякова, керченского стрелка, на допросе признался: ему было трудно общаться с сыном, он ничего не рассказывал об учебе. Мужчина знал об увлечении сына оружием, но не придавал значения

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Эхо Москвы".

Друзей у юноши по словам его отца не было. Родители Рослякова, атаковавшего днем керченский колледж, живут отдельно. Семью нельзя назвать благополучной. Отец из семьи давно ушел. Отношения между матерью – она санитарка в онкологическом центре Керчи и сыном, они жили в одной квартире, были напряженными.

Квартиры матери и отца следователи обыскали. На предмет схрона с оружием и взрывчаткой. Мать Рослякова увезли на допрос из клиники, где она помогала раненым. Силовики наведались еще по ряду адресов, связанных со стрелком.

В личных вещах молодого человека вечером в колледже нашли еще одну бомбу, ее обезвредили. У четверокурсника, который расстрелял учащихся, не было сообщников. 12 пострадавших остаются в тяжелом состоянии. Завтра во всех детсадах и школах Керчи появится вооруженная охрана. Территория возле колледжа оцеплена, близкие учащихся, которые так и не вернулись домой, пытаются прояснить их судьбу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это украинские граждане. И когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило - это трагедия", - Порошенко о событиях в Керчи

Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 19 человек, ранены - 40. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.

Источник: https://censor.net.ua/n3091949
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Рашизм - это инфекционное заболевание, поражающее мозг.
 показать весь комментарий
 
 
а из ствола какой марки стрелял пацан? с какой скоростью можно стрелять из такого ствола?
 показать весь комментарий
 
помпа 6 зарядная, вроде 12 калибра. короткая без приклада. Скорее всего крупная дробь. На пули Жакана не похоже. слишком много жертв.
 показать весь комментарий
 
 
Кричали что из автомата стреляет. Возможно из Сайги так как выстрелы были одиночные
 показать весь комментарий
 
помповым ружьем «Хатсан-эскорт», у ружья длинный подствольный магазин - на 8 или 10 патронов.
 показать весь комментарий
 
"Завтра во всех детсадах и школах Керчи появится вооруженная охрана." як казав Штірліц - вот с етого і надо било начінать.
 показать весь комментарий
 
 
а почему молчат что этот мордовский стрелок завезен из сранной изгойки 404 после начала оккупации крысма русней? ведь это типичный рузький чилавек. нищеброд и маньячило.
 показать весь комментарий
 
 
Тому, що тоді їм треба визнати, що саме такий "русскій мір" крисчани просили прийти.
 показать весь комментарий
 
 
я думаю керчекрысьчане сейчас очень радуются. Хотя даже мне погибших безвременно детей жалко
 показать весь комментарий
 
 
Так ти теж безальтернативний миролюбець? 🤔 Ті діти потім би вбивали українців, бо ми бачимо як їх виховують на Криму.
 показать весь комментарий
 
 
нет. но там ведь остались тамжынашилюди. И могли ведь пострадать дети наших патриотов.
 показать весь комментарий
 
 
Старість настає, жалієш "людей"? Для мене там людей нема.
 показать весь комментарий
 
Не пацан,а Рембо прям....чую,що подставили пацана !!!
 показать весь комментарий
 
 
не думаю. судя по фоткам это обычный обитатель розиюжки. там их 90 % таких.
 показать весь комментарий
 
 
Я тоже думаю , что подставили этого додика . Нашли "козла отпущения" , потом пристрелили .
Ну не похож он на Сталлоне , а действовал так , что любой спецназовец обзавИдуется .
 показать весь комментарий
 
 
кримський Брейвік.... до чого тут політика?
хвора людина - от і все.
 показать весь комментарий
 
ты тоже как и этот маньячило коми, или удмуртъ?
 показать весь комментарий
 
 
Было трудно общаться! Он, сука, все время требовал переключить на Соловьева, а я смотрю исключительно программы Киселёва!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Было трудно общаться с сыном", - у родителей керченского стрелка Рослякова прошли обыски
 
 
 
 
 
 вверх