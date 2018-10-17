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 Главврач поликлиники, требовавший 500 долл. за трудоустройство с участника АТО, задержан во Львове, - СБУ. ФОТО

Сотрудники СБУ разоблачили на взятке главного врача одной из поликлиник во Львое.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Главврач поликлиники, требовавший 500 долл. за трудоустройство с участника АТО, задержан во Львове, - СБУ 01

Чиновник требовал от ветерана антитеррористической операции 500 долларов за трудоустройство медбратом в поликлинику.

Сотрудники СБУ задокументировали перечисление "аванса" на банковскую карточку злоумышленника. Для получения основной части взятки в гривневом эквиваленте главный врач отправил своего знакомого-посредника.

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Правоохранители задержали обоих злоумышленников после получения денег в одном из ночных игорных заведений Львова, где они "праздновали" сделку.

Главврач поликлиники, требовавший 500 долл. за трудоустройство с участника АТО, задержан во Львове, - СБУ 02

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Главврач поликлиники, требовавший 500 долл. за трудоустройство с участника АТО, задержан во Львове, - СБУ 03

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Решается вопрос сообщения задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/n3091947
 
   
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Треба його відпустить бо Ахмєтав не сидить..
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З головним лікарем поліклініки все зрозуміло,а чому нема питань до "гральних закладів", чи вони вже легалізовані законодавством та сплачують податки?
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Ось це погано,коли хтось отримує гроші за "кришування" якогось бізнесу ,навіть нелегального, це кримінал та корупція.Не дивно що в тіні знаходиться половина економіки країни.
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Если судью подмажет - судья его отмажет - есть уже даже вариант - ведь АТОшник явно "действовал в сговоре с СБУ" и ай-ай-ай - обидел "честного" взяточника.
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Тяжко в то повірити, хоча тяжко повірити, що й країну можна опустити за 30 років з передових до африканськоподібних. То мабуть який той глав лікар - то такі й від нього й до президента. Генії одним словом, навпаки. Генії вверх ногами - не знаю, як то називається правильно.
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Как-то кацапским душком веет от вашего комментария.
Без сомнения, этот случай в частности и коррупция в целом это позор для Украины. Но "опустить из самой развитой республики до..." - это слова рашкотроллей.
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Та ладно, и шо дохтору будет за это?...подозреваю шо нихера!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГлавврач поликлиники, требовавший 500 долл. за трудоустройство с участника АТО, задержан во Львове, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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