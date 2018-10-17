 Главврач поликлиники, требовавший 500 долл. за трудоустройство с участника АТО, задержан во Львове, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Чиновник требовал от ветерана антитеррористической операции 500 долларов за трудоустройство медбратом в поликлинику.
Сотрудники СБУ задокументировали перечисление "аванса" на банковскую карточку злоумышленника. Для получения основной части взятки в гривневом эквиваленте главный врач отправил своего знакомого-посредника.
Правоохранители задержали обоих злоумышленников после получения денег в одном из ночных игорных заведений Львова, где они "праздновали" сделку.
В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Решается вопрос сообщения задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
Без сомнения, этот случай в частности и коррупция в целом это позор для Украины. Но "опустить из самой развитой республики до..." - это слова рашкотроллей.