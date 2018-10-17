Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Business Insider.
В среду, 17 октября, Польша заключила контракт с американской компанией Venture Global на поставку 2 млн т СПГ (2,7 млрд куб. м после регазификации) на 20 лет. Варшава сможет как использовать, так и перепродавать американский газ. СПГ будет поставлять с двух терминалов Venture Global в Луизиане, первый из них будет готов к 2022 году, второй — к 2023 году.
Польский премьер Матеуш Моравецкий, комментируя заключение контракта, отметил, что он рад, с одной стороны, "повысить независимость", а с другой — "конкурентоспособность нашего газового сектора". "Наши предшественники хотели подписать контракт с "Газпромом", который стал бы для нас газовыми кандалами", - добавил Моравецкий.
По словам Петра Возняка, благодаря тому, что контракт с США заключен по формуле Free on Board, Польша сможет независимо решать, закупать ли СПГ для порта в Польше или перепродавать его через лондонский офис своей компании.
"Здесь нет никакого сравнения с точки зрения цен и сроков поставки у нас с восточным партнером. Я только могу сказать, что это будет примерно на 20% дешевле, чем поставка с Востока", - рассказал Возняк. Он отметил, что другой возможный поставщик газа для Польши - Норвегия. По словам Возняка, в ближайшее время Варшава может объявить о заключении еще одного контракта на поставку СПГ.
Польша потребляет около 15 млрд куб. м газа в год, страна может приобретать до 10,2 млрд куб. м газа по действующему контракту с "Газпромом". Как отметил Возняк, в 2022 году контракт с "Газпромом" "к счастью" истечет, о чем "нет сожалений".
В 2022 году контракт с Газпромом "к счастью" истекает. Американские условия выгоднее на 20%, - Польша о поставках газа
Президент польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк после подписания с США 20-летнего контракта на поставку СПГ заявил, что условия нового договора не идут в сравнение с контрактами с "Газпромом".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Business Insider.
Мож через 20 лет СПГ будет копейки стоить, или вообще никому не нужен будет и даром.
17.10.2018 23:55 відповідати не буду.
Присели на газпромовскую газовую иглу или пуйло стимулирует Меркль и др. чиновников ФРГ?
Може Германія хоче 0,1% чи 0,5% ринку обладнання США. Або ще щось.
Говорять, про газ. Але там напевно ще щось є в умі. Про що знають Германія та США.
ведь в первой половине сентября сьездил на Юркалнес. Кстати, понел на сколько рускии херлй труслив и жалок.
гораздо ближе до Японии и Китая чем до Европы...
и чем больше винторогие свинячат на ценах, тем выше шанс у тех танкеров
осваивать новые маршруты....а свинячить везде и во всем - ето единственное, шо винторогие могут.
но где бы тот газ ни был и Калифорния и восточный берег Америки снабжаются газом,
а значит логистика налажена и вопрос только в том с
какого берега материка отчалит танкер.
подозреваю, что речь идет о сланцевом газе....
алчность империалистических акул ни в какое сравнениене не идет
с кацапской благолепной жадностью - полякам не понадобилось много времени,
что бы ето понять
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Президент польской нефтегазовой компании PGNiG
Петр Возняк после подписания с США 20-летнего контракта на поставку СПГ заявил,
что условия нового договора не идут в сравнение с контрактами с "Газпромом".
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после подписания 20-летнего контракта исчез сам предмет торга.
век живи - век с кацапами дела не имей....
Наразі нетбек поставок з США в Азію на 20% вищий, ніж в ЄС, тому трейдерам (а полька компанія виступає в даному випадку в такі ролі) вигідніше везти саме туди, в Польщу ці вантажі попадуть лише у випадку недостатніх обсягів імпорту трубопровідного газу - з технічних причин чи якщо трубний стане до того часу дорожчий ЗПГ (що навряд).
14.03.18 "Нафтогаз" не згоден розірвати
контракти з "Газпромом"
https://ua.censor.net.ua/news/3055611/naftogaz_ne_zgoden_rozirvaty_kontrakty_z_gazpromom
Ротердам+.