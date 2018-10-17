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 Экономика, За рубежом
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Все про:Газ (8934) Польша (4534) США (14262) сланцевый газ (133)

 В 2022 году контракт с Газпромом "к счастью" истекает. Американские условия выгоднее на 20%, - Польша о поставках газа

Президент польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк после подписания с США 20-летнего контракта на поставку СПГ заявил, что условия нового договора не идут в сравнение с контрактами с "Газпромом".

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Business Insider.

В среду, 17 октября, Польша заключила контракт с американской компанией Venture Global на поставку 2 млн т СПГ (2,7 млрд куб. м после регазификации) на 20 лет. Варшава сможет как использовать, так и перепродавать американский газ. СПГ будет поставлять с двух терминалов Venture Global в Луизиане, первый из них будет готов к 2022 году, второй — к 2023 году.

Польский премьер Матеуш Моравецкий, комментируя заключение контракта, отметил, что он рад, с одной стороны, "повысить независимость", а с другой — "конкурентоспособность нашего газового сектора". "Наши предшественники хотели подписать контракт с "Газпромом", который стал бы для нас газовыми кандалами", - добавил Моравецкий.

По словам Петра Возняка, благодаря тому, что контракт с США заключен по формуле Free on Board, Польша сможет независимо решать, закупать ли СПГ для порта в Польше или перепродавать его через лондонский офис своей компании.

"Здесь нет никакого сравнения с точки зрения цен и сроков поставки у нас с восточным партнером. Я только могу сказать, что это будет примерно на 20% дешевле, чем поставка с Востока", - рассказал Возняк. Он отметил, что другой возможный поставщик газа для Польши - Норвегия. По словам Возняка, в ближайшее время Варшава может объявить о заключении еще одного контракта на поставку СПГ.

Польша потребляет около 15 млрд куб. м газа в год, страна может приобретать до 10,2 млрд куб. м газа по действующему контракту с "Газпромом". Как отметил Возняк, в 2022 году контракт с "Газпромом" "к счастью" истечет, о чем "нет сожалений".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша заменит часть российского газа американским: Варшава подписала контракт на поставку газа из США в течение 20 лет

Источник: https://censor.net.ua/n3091946
 
   
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А газпрём только кабальные контракты навязывает, обратите внимание...
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Как по мне более кабального чем на 20 лет даже придумать сложно.
Мож через 20 лет СПГ будет копейки стоить, или вообще никому не нужен будет и даром.
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Ми ж не знаємо які там умови прописані, з прикладу іншої компанії виробника ЗПГ в США видно (по статистиці експортних цін), що 1. ціни коливаються, причому скорельовано з азійськими бенчмарками - основного ринку збуту 2. нема великого розкиду в цінах для різних покупців. Отже при високих цінах в світі проблем не буде. А от при дуже низьких цінах виникне "ситуація", адже зріджувальні проекти США - це "браунфілд", газ купується по ринковим цінам в США і ці фінансові затрати (плюс 15% його витрати на зрідження) закладаються в собівартість, особливо цікаво що буде якщо в США почне знижуватись видобуток й ринкові ціни значно підуть вгору. "Грінфілд"-проекти Катару, Австралії, в інших країнах-експортерах (до них також може приєднатись Канада) не мають такого недоліку.
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Газ через 20 років буде потрібен і як паливо (не встигнуть так швидко на зеленку зіскочити) і як хімсировина.
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Навіть на рівні договору видно де цивілізація і де країна-спецоперація.
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Ну учитывая что сейчас 2018, лично я вижу контракт на поставку Nokia3310 по цене 100$ на протяжении 20 лет. Как по мне в 21 веке глупо заключать такие контракты. Америкосы подобных контрактов на заключают и презентуют миру холодный ядерный синтез или т.п. копейчатый источник энегрии.
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Німеччина покине хоче прислухатися до свої партнерів у ЄС.
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ну а представь как цену Германия установит, что то подсказывает, что поидёт на перегонки с Китаем - кто меньше.
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Так і буде, бо далі виявиться, що будувати ПП2 нерентабельно.
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и почему бы нам волноватся за это, будет очередной не рентабельный проект - наслаждаемся и радуемся что не пенсионеры рассеики.
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Тому, що таким чином росія готує нову агресію проти України і отримує важелі тиску на Німеччину та ЄС.
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Германия мечтает о перепродаже газа "своим партнерам" в ЕЭС.
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Скоріше за все від цього газу будуть відмовлятися.
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І де вони візьмуть заміну росгазу? Особливо враховуючи майбутнє скорочення на 60млрд м3 на рік видобутку газу в Північному морі?
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Знайдуть в США. А далі поки не прибереш образи
17.10.2018 23:55 відповідати не буду.
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Казламордия стала ещё "богаче", да, коцсабы ??? В 2022 году контракт с Газпромом "к счастью" истекает. Американские условия выгоднее на 20%, - Польша о поставках газа - Цензор.НЕТ 7372 Бггг
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поляки решили резать по жывому, даже не задумываясь о наркозе для пациенту.
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В связи с этим не могу понять, почему немцы так сильно вцепились в строительство Северного потока-2 и поставок газа из рашки... Ещё и заявили, что им это выгодней чем американский газ.
Присели на газпромовскую газовую иглу или пуйло стимулирует Меркль и др. чиновников ФРГ?
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Ти ж не знаєш всю картину. Лише одну її частину - Північну Трубу 2.
Може Германія хоче 0,1% чи 0,5% ринку обладнання США. Або ще щось.
Говорять, про газ. Але там напевно ще щось є в умі. Про що знають Германія та США.
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Німеччина не купує газ в США чи якоїсь іншої держави, це бізнес між окремими компаніями.
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Якщо буде потрібен коментар "ікспєрта", як тебе обов"язково повідомлю.
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Таким соєвим дебілам як ти думати зайве У 2022 році контракт із Газпромом "на щастя" закінчується. Американські умови вигідніші на 20%, - Польща про постачання газу - Цензор.НЕТ 2262
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Краще з розумним втратити, чим з дурним знайти.
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в своем роде да, кстати в 90 годах и Латвие в ущерб закрыли вентиль транзита и что, весма успешно справились и ничего.
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Чета все вентеля закрывают, а Газпром увеличивает поставки в Европу(парадокс).
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а что с ценои, не ну за полцену берёт, а куда дурной ванька денется, продовать на благо баринов то надо и не важна цена, рюске быдло потерпит и каго это стадо вообше интересует.
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Так справились, что такие федьки как ты, чтобы не сдохнуть с голода, бросили семью, Родину, друзей и поехали из Латвии на все 4 стороны.
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А треба було, щоб росія в Латвії платила латвійцям зарплату рублями🤗?
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Али, помнишь что писал про это чмо, ну вот, ведь обделался поцик на раз два, мне его даже жаль стало - такой дрыщь и пугливый, что даже заикатся начал и отрицал что он витёк.
ведь в первой половине сентября сьездил на Юркалнес. Кстати, понел на сколько рускии херлй труслив и жалок.
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Вони проштовхують ідею, де їх росія буде обдурювати ЄС і це їм дасть можливість захоплювати інші країни.
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аха, насмотрится на киселя и давай щёки надувать.
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карту посмотри, в Норге газа много, ГБ покупает и радуется, кстати не только бриты.
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ты текст прочитал?? у поляков договор с газмясом до 22 года.
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Да ладно! Точно, не заметил! А как же они с США договор заключили?
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ну хоть текст попробуи освоить, если не прочитаешь и не освоишь текст, на глупости ответов не будет.
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Від вашого газу треба відмовлятися, бо на ваш газ ціна політична.
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Навіть у танкері ваш газ політичний, бо ви завжди висуваєти політичні умови.
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Газ у вас вже давно не беремо. Нафту ваші бєларуські прокладки перепродують. Уран почали брати в іншіх місцях. У вашої росії нічого не треба купувати.
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А де газ беремо, зі словацьких родовищ? У 2022 році контракт із Газпромом "на щастя" закінчується. Американські умови вигідніші на 20%, - Польща про постачання газу - Цензор.НЕТ 6176
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что то мне подсказывает, что амерским танкерам с газом
гораздо ближе до Японии и Китая чем до Европы...
и чем больше винторогие свинячат на ценах, тем выше шанс у тех танкеров
осваивать новые маршруты....а свинячить везде и во всем - ето единственное, шо винторогие могут.
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а на каком берегу больше газа, ведь танкеру, если уже загружен, пара тысчу миль как два пальца об асфальт.
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не могу тебе сказать точно - как бы не очень в газовой теме, можно погуглить..
но где бы тот газ ни был и Калифорния и восточный берег Америки снабжаются газом,
а значит логистика налажена и вопрос только в том с
какого берега материка отчалит танкер.
подозреваю, что речь идет о сланцевом газе....
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ну да, вот если добывается у побережья Атлантики, то те пару тысечь миль больше с гахом компенсируется по сравнению с доставкои через континент.
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в любом случае, как оказалось,
алчность империалистических акул ни в какое сравнениене не идет
с кацапской благолепной жадностью - полякам не понадобилось много времени,
что бы ето понять
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Думаю, поляк бреше з метою виторгувати в рашиків кращі умови майбутніх поставок. Ну й правильно.
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не думаю, шо поляк торгуется..
--------------
Президент польской нефтегазовой компании PGNiG
Петр Возняк после подписания с США 20-летнего контракта на поставку СПГ заявил,
что условия нового договора не идут в сравнение с контрактами с "Газпромом".
--------------
после подписания 20-летнего контракта исчез сам предмет торга.
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Польща імпортує від Газпрома в 4 рази більше ніж передбачено цим контрактом.
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При нинішніх високих цінах на ЗПГ та низьких на фрахт газовозів - різниця відстані доставки від Затоки в Європу та Азію (довше) не має особливого значення. Витрати від випаровування ЗПГ в резервуарі газовоза теж зменшують новими покращеними конструкціями, і все більше в нових закладках газовозів такого типу, де цей метан використовують не лише на судову електрику, але і як паливо для силової установки (на рух судна).
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ЗПГ везуть з Луїзіани, ще один експортний термінал запрацював півроку тому в Меріленді. Везти з США в Азію не проблема, після вчасного розширення Панамського каналу. На Тихоокеанському узбережжі планували в Орегоні, але "не зрослось", зате будують (за китайські грошики) потужний експорт зрідженого із заходу Канади та Аляски. Каліфорнія канадський газок палить.
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неа, рюским, если не через Украину, только по - DAP DDP CIF CFR, DES DDU
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шо же ето получается - кацапские рашисты жаднее проклятых империалистов - буржуинов?
век живи - век с кацапами дела не имей....
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Без оприлюднення цін це просто пук в калюжу, який виглядає як спроба психологічного тиску на Газпром з метою виторговування кращих цін в майбутньому договорі.
Наразі нетбек поставок з США в Азію на 20% вищий, ніж в ЄС, тому трейдерам (а полька компанія виступає в даному випадку в такі ролі) вигідніше везти саме туди, в Польщу ці вантажі попадуть лише у випадку недостатніх обсягів імпорту трубопровідного газу - з технічних причин чи якщо трубний стане до того часу дорожчий ЗПГ (що навряд).
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Украинцы уже живут,,счастливо,, в13 году газ стоил 1,2гр,в19 в апреле будет 14гр.,да и газ то,,гов..ный!как то так.
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А соєві колаборанти не згодні розіравти контракт з окупантом:

14.03.18 "Нафтогаз" не згоден розірвати
контракти з "Газпромом"

https://ua.censor.net.ua/news/3055611/naftogaz_ne_zgoden_rozirvaty_kontrakty_z_gazpromom
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2.7 млрд. на 20 лет=0.135 млрд. год,а потребляет 15млрд.год?
Ротердам+.
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Будет разыграна класическая схема: - с 2022 года паРашка будет закупать газ у США
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А почему так мало, почему не все 10 млрд кубов?
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Не хочуть відлякати інвесторів від побудови нової труби в Норвегію
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ 2022 году контракт с Газпромом "к счастью" истекает. Американские условия выгоднее на 20%, - Польша о поставках газа
 
 
 
 
 
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