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Все про:Винницкая область (469) карантин (166) школа (1769) корь (124)

 Из-за вспышки кори остановлено обучение в 2 школах на Виннитчине

Из-за вспышки кори в двух школах Шаргородского района Винницкой области временно остановили обучение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Комиссия районной администрации временно ограничила обучение в школах сел Копыстырин и Рахни-Лесные. Карантин объявлен до 26 октября.

"Первый очаг этого заболевания корью появился из-за детей, которые не прививались по религиозным убеждениям их родителей. То есть были отказы от прививок. Непривитые дети послужили источником инфекции для других детей. Проведены клинические обследования, на сегодняшний день ведется работа по иммунизации и убеждения родителей, что детей нужно прививать против кори", - отметили в лабораторном центре МОЗ.

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В селе Копыстирин регистрируются единичные случаи заболеваемости корью. В одной из школ также остановили обучение.

"В Копыстирин заболело 6 детей, которые учатся непосредственно в школе. По населенному пункту и соседних селах также случаи заболеваемости, в селе нет чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

В Винницкой области в прошлом году было зарегистрировано 106 случаев заболевания корью, а в текущем году - уже 1500 случаев.

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Источник: https://censor.net.ua/n3091945
 
 
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Але чому основна маса дітей це щеплені і захворіли, вони би мали бути захищені. Скільки там тих баптистів у селі , двоє троє і все. Ви там у МОЗ або труси одіньте, або хрестик зніміть.
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Навіть не надійтеся що виробники скажуть колись правду про вакцини. Тільки у випадку якогось проколу. Типу цього. https://glavcom.ua/ru/news/proizvoditel-vakcin-changsheng-biotechnology-oshtrafovan-na-14-mlrd-536918.html
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеИз-за вспышки кори остановлено обучение в 2 школах на Виннитчине
 
 
 
 
 
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