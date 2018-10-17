EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  354  8
Материалы по теме:
Все про:Денисова (306) омбудсмен (399) Москалькова (98)

 Денисова заявила о готовности выехать в оккупированную Керчь вместе с российским омбудсменом Москальковой

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова готова вместе с российским омбудсменом Татьяной Москальковой выехать в Керчь для оказания помощи пострадавшим от террористического акта в политехническом колледже.

Как передает Цензор.НЕТ, орб этом говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

По данным Денисовой, в результате теракта не менее 18 человек погибли, еще более 50 ранены и на данный момент находятся в больницах.

Омбудсман выразила свои искренние соболезнования семьям и близким погибших и раненых, среди которых были и дети.

Денисова отметила, что важно материально и психологически поддержать пострадавших.

Уполномоченный призывает вмешаться в ситуацию международное сообщество.

Для этого она обратилась к главе контртеррористического управления ООН Владимиру Воронкову и попросила помочь расследованию и предупреждению терактов на территории аннексированного РФ полуострова.

Также Денисова призвала секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда принять необходимые меры для безопасности людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это украинские граждане. И когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило - это трагедия", - Порошенко о событиях в Керчи

Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 19 человек, ранены - 40. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.

Источник: https://censor.net.ua/n3091943
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Интересно, чем Денисова сможет помочь жителям Керчи с Гражданством и паспортами РФ?
 показать весь комментарий
 
 
Культурная Столица! Там много известных людей родилось!
 показать весь комментарий
 
боюсь ни в Керчи, ни в раше не оценят. но поехать, безусловно, можно. чтобы лишний раз увидеть по телевизору звериный оскал рашизма...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А что? Украинцам запрещено посещать Крым? Никто этим летом не наблюдал звериный оскал рашизма?
 показать весь комментарий
 
Для того, щоб боротися з терактами на рашці треба їхати до мóцкви у кремль. І ніяк не в будь- яке інше місце.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДенисова заявила о готовности выехать в оккупированную Керчь вместе с российским омбудсменом Москальковой
 
 
 
 
 
 вверх