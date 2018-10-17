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Все про:СБУ (12907) шпионаж (725) Маликов (12)

 Десять дел о шпионаже направили в суд с начала года, - первый замглавы СБУ Маликов

С начала 2018 года, по информации СБУ, в суд направлены материалы десяти расследований относительно противозаконной разведывательной деятельности.

Об этом на заседании антикоррупционного комитета ВР заявил первый заместитель председателя СБУ Виталий Маликов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В этом году было передано десять дел", - сказал Маликов.

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Напомним, контрразведка СБУ в Запорожской области установила, что в период с июля 2015 году до октября 2018 представители местного органа власти оказывали спецслужбам Российской Федерации помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Чиновники привлекали пророссийскую агентуру и подбирали людей из числа местных жителей, которые в интересах России проводили в области акции протеста и организовывали беспорядки, а также собирали информацию относительно общественно-политической и социально-экономической обстановки.

Источник: https://censor.net.ua/n3091942
 
   
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Вилкул , Новинский . Труханов , Медвейчук . С этого нужно начинать .
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Десять дел о шпионаже направили в суд с начала года, - первый замглавы СБУ Маликов - Цензор.НЕТ 4393
Вчера в 14:40Верховна зРада не смогла набрать нужных голосов что-бы сепара Вилкула лишить депутатской неприкосновенности.
Только снайпера могут лишать этих тварей их статуса.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДесять дел о шпионаже направили в суд с начала года, - первый замглавы СБУ Маликов
 
 
 
 
 
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