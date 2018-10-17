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 Суд продлил арест подозреваемого в несостоявшемся убийстве Бабченко Стельмашенко до 1 декабря

Шевченковский районный суд Киева продлил до 1 декабря арест жителя Черкасс Тараса Стельмашенко, подозреваемого в причастности к организации несостоявшегося убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в решении суда, передают Українські Новини.

Ходатайство Службы безопасности Украины о продлении ареста подозреваемого было рассмотрено судом 3 октября.

Содержание под стражей подсудимого продлено до 30 ноября включительно.

В материалах суда указано, что СБУ установила связь Стельмашенко с лицом, обвиняемым в подрыве здания "Общества венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде.

Также СБУ подозревает, что Стельмашенко обучал группу специальных бойцов из троих человек, которые должны были приехать в Украину из Ростова-на-Дону (Россия) для осуществления терактов.

Органом предварительного расследования также установлено, что подсудимый незаконно хранил огнестрельное оружие, а именно: пистолет системы Макарова и боеприпасы в количестве 24 штук.

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Напомним, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

18 июня суд оставил Бориса Германа под стражей.

Источник: https://censor.net.ua/n3091940
 
 
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Керченсий инцидент переквалифицировали с теракта на массовое убийство после того, как узнали о ватных взглядах Владислава Рослякова.
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Была бы цель свалить тер. акт на Украину. Его бы страницу ВКонтакте подчистили бы и свастик с портретами Бандеры нарисовали бы!
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А что там с бывшим Узником Кремля Костенко? Куда пропал несостоявшийся Герой Украины? И почему на Цензоре не публикуют реквизиты банковские Бабченко? Куда ему деньги на опохмел перечислять?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд продлил арест подозреваемого в несостоявшемся убийстве Бабченко Стельмашенко до 1 декабря
 
 
 
 
 
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