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 Тема убийства в оккупированной Керчи будет максимально быстро снята с повестки дня в РФ, - Цимбалюк

Тема убийства в оккупированной Керчи будет быстро снята с российского телевидения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" рассказал журналист, спецкор "УНИАН" в России Роман Цимбалюк.

"После того, как стало известно, что произошел взрыв, и было непонятно, что это, но стали поступать сообщения о том, что это теракт, сразу начала здесь расти напряжение. И сначала об этом забросили на шоу" 60 секунд "(минут - ред.), что это обязательно должна была сделать Украина. и дальше эта истерия нарастала-нарастала. И казалось бы, еще бросить только спичку, и для этого достаточно было, чтобы кто-то из официальных органов власти сказал, что это теракт, и сразу понятно, что вся эта грязь спустили бы на Украину", - сообщил он.

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Цимбалюк отметил, когда Следственный комитет переквалифицировал статью из "теракта" на "убийство двух и более лиц", даже кремлевские эксперты и пропагандисты, они были немного разочарованы.

"Ведь, казалось бы, все условия созданы, замечательный информационный повод, а тут ... Это фактически очень трагическая ситуация, но ее очень трудно присоединить к геополитическим раскладам. И, как написал одна из кремлевских "говорящих голов", мстить никому не нужно. И чувствовалось какое-то сожаление по этому поводу", - рассказал он.

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Роман Цимбалюк отметил, что тема трагедии в оккупированной Керчи будет быстро снята с российского телевидения.

"А если это, как можно сказать,"бытовуха", то российский телевизор работает таким образом, что сегодня они об этом говорят и завтра начнут об этом забывать, забывать и забывать. Потому что в царстве Путина, которое, как они считают, распространяется в том числе на оккупированную Керчь, должно быть все спокойно. И поэтому тема будет максимально быстро снята с повестки дня ", - рассказал Цимбалюк.

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Цимбалюк отметил, что такое событие даже российские власти не могут игнорировать. И они сегодня отработают по максимуму и дальше будут искать информационные поводы, чтобы перекрыть этот ужас.

"Помните, несколько лет назад, когда россияне придумали, что бы украинские диверсанты под прикрытием артиллерии в 16 году проникли в Крым, и тогда погиб по крайней мере один российский военнослужащий, то они об этом говорили очень и очень долго. Хотя не было никаких признаков и все говорило о том, что это выдумка. Но думали-думали... и даже это позволило россиянам отказаться от заседания "нормандской четверки". Как раз оно тогда планировалось", - сообщил журналист.

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Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 19 человек, ранены - 40. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.

Источник: https://censor.net.ua/n3091937
 
 
 Топ комментарии
 
Что-то вчера, когда разбился наш Су-27 и погибли наш и "твой- по флажку" американский пилоты, в твоей параше траура не было, а было сплошное ликование. А сегодня уже мы имеем право немного порадоваться за парашу. Порадовались бы в 1000 раз больше, если бы эта трагедия произошла не на оккупированной парашей земле Украины, а где-то поближе к центру Мацквабада. Но ещё не вечер- там всё то же самое скоро будет- Хуйло не успокоится, пока себе опять взрывами и убийствами себе рейтинг не поднимет.
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дык, ашотамухахлов интереснее ведь!
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А сам Цимбалюк будет эту бойню смаковать до Рождества?
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ооо!с большой буквы!но согласен шо педерация
а с какого там траур по событиям в украинской Керчи?
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Хоть название своей страны правильно написало.
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Что-то вчера, когда разбился наш Су-27 и погибли наш и "твой- по флажку" американский пилоты, в твоей параше траура не было, а было сплошное ликование. А сегодня уже мы имеем право немного порадоваться за парашу. Порадовались бы в 1000 раз больше, если бы эта трагедия произошла не на оккупированной парашей земле Украины, а где-то поближе к центру Мацквабада. Но ещё не вечер- там всё то же самое скоро будет- Хуйло не успокоится, пока себе опять взрывами и убийствами себе рейтинг не поднимет.
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А я что-то не помню, чтобы вчера выступил министр-коняка, и сказал что-то типа "Соболезнуем, но произошло бы такое, если бы не учение с НАТО"? А вот Климкин отметился сразу.
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Я лично вчера не радовался ни потере Украиной последнего боевого самолета, ни гибели пилотов! Сегодня имею право высказать соболезнования жителям Керчи! Комментарии же постоянных активных посетителей Цензора я хорошо помню когда над Египтом взорвался Питерский рейс! Я тогда с семьей ездил в аэропорт Пулково цветы возлагал, а потом читал, что Вы тут писали! И это оставило неизгладимые впечатления в моей памяти!
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А ты не читай. Читай, что пишут некоторые твои соотечественники, которые считают, что самолёт рванули те же силы, что и дома на Каширке, Волгодонске и т.д. Или устав не позволяет?
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Устав все позволяет. И информацию черпать из разных источников и выводы делать, не всегда совпадающие с официальными версиями. Надо полагать, что Вы думаете, что самолет взорвали, чтобы поток туристов из Египта в Сочи перенаправить!
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Как теперь родителям отправлять своих детей в школу,колледж,ВУЗ в Крыму? Ведь любимое чадо может и не вернуться домой уже никогда.А это русский мир.И от него нужно бежать далеко и быстро.Поймут ли это крымчане?
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Ну и шо толку что у нас не замалчивается ни про зайчиху, ни про смотрящих и т.д.? Результат такой же мутный...
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шо то здесь не то

Парень на фото с библиотеки жив! Стреляли из автоматического оружия со второго этажа. Мы зря на ту даму с телефоном гнали. Она реально говорит ПРАВДУ. Одна их убитых была Кудрявцева Л.Б. 1956 г.р. - ул. 5й Самобуд, 26

https://twitter.com/i/status/1052615296337367040
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Выстрелы на опубликованных видео явно не из автоматического оружия.
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Ну а когда приехал спецназ, гасить стрелка, разумеется могли зазвучать и калаши.
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есть видео где он говорит что это не он!) короче ему трындец!!!
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Будет снята или переброшена на Украину, татар, США....включаем ватометры ...будем посмотреть
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Лучше бы керченский мост подорвал ,чем своих сверстников
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТема убийства в оккупированной Керчи будет максимально быстро снята с повестки дня в РФ, - Цимбалюк
 
 
 
 
 
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