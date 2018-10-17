 Twitter обнародовал информацию о 4 тысячах аккаунтов, связанных с Кремлем

Об этом говорится в материале Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Сообщается, что в связи с этим администрация соцсети раскрыла информацию о почти четырех тысячах аккаунтов, связанных с российским "Агентством интернет-исследований", которое ранее американские власти обвинили во вмешательстве в выборы. Его возглавляет бизнесмен Евгений Пригожин, который считается близким другом Владимира Путина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Twitter заблокировал аккаунты, связанные с российской разведкой

В сервисе микроблогов объяснили, что раскрытие этих сведений призвано помочь всем тем, кто занимается исследованиями социальных сетей.

Напомним, 13 июля в США предъявили обвинения 12 российским разведчикам по делу о вмешательстве в выборы президента в 2016 году.