 Twitter обнародовал информацию о 4 тысячах аккаунтов, связанных с Кремлем

Об этом говорится в материале Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Сообщается, что в связи с этим администрация соцсети раскрыла информацию о почти четырех тысячах аккаунтов, связанных с российским "Агентством интернет-исследований", которое ранее американские власти обвинили во вмешательстве в выборы. Его возглавляет бизнесмен Евгений Пригожин, который считается близким другом Владимира Путина.
В сервисе микроблогов объяснили, что раскрытие этих сведений призвано помочь всем тем, кто занимается исследованиями социальных сетей.
Напомним, 13 июля в США предъявили обвинения 12 российским разведчикам по делу о вмешательстве в выборы президента в 2016 году.
Международная федерация гребли на байдарках и каноэ дисквалифицировала российского спортсмена Алексея Коровашкова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.
Он отстранен до 9 августа 2021 года.
В пробе спортсмена обнаружен эритропоэтин.
Алексей Коровашков - пятикратный чемпион мира (гребля на каноэ), бронзовый призер Лондонской олимпиады.