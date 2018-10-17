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 Twitter обнародовал информацию о 4 тысячах аккаунтов, связанных с Кремлем

Сеть микроблогов Twitter обнародовала архив с 10 миллионами твитов и других материалов, которые, как утверждается, являются результатом работы российских и иранских спецслужб.

Об этом говорится в материале Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Сообщается, что в связи с этим администрация соцсети раскрыла информацию о почти четырех тысячах аккаунтов, связанных с российским "Агентством интернет-исследований", которое ранее американские власти обвинили во вмешательстве в выборы. Его возглавляет бизнесмен Евгений Пригожин, который считается близким другом Владимира Путина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Twitter заблокировал аккаунты, связанные с российской разведкой

В сервисе микроблогов объяснили, что раскрытие этих сведений призвано помочь всем тем, кто занимается исследованиями социальных сетей.

Напомним, 13 июля в США предъявили обвинения 12 российским разведчикам по делу о вмешательстве в выборы президента в 2016 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3091934
 
   
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і на Цензорі є кілька десятків кремльовських борзописців, щаз в основному за царицю Єдініх Енергосістєм топлять
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Российский пятикратный чемпион мира дисквалифицирован на четыре года за допинг


Twitter обнародовал информацию о 4 тысячах аккаунтов, связанных с Кремлем - Цензор.НЕТ 6725

Twitter обнародовал информацию о 4 тысячах аккаунтов, связанных с Кремлем - Цензор.НЕТ 6725

Международная федерация гребли на байдарках и каноэ дисквалифицировала российского спортсмена Алексея Коровашкова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.
Он отстранен до 9 августа 2021 года.
В пробе спортсмена обнаружен эритропоэтин.
Алексей Коровашков - пятикратный чемпион мира (гребля на каноэ), бронзовый призер Лондонской олимпиады.
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в тоже время за слово кацап,твитер и фейсбук блокирует страницы.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомTwitter обнародовал информацию о 4 тысячах аккаунтов, связанных с Кремлем
 
 
 
 
 
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