 В рамках расследования катастрофы Су-27 допрошено около 40 свидетелей, - военная прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ сообщил представитель военной прокуратуры Центрального региона Андрей Киселев.

По его словам, 16 октября постановлением главного военного прокурора Анатолия Матиоса для расследования катастрофы Су-27УБ была создана группа военных прокуроров из Центрального и Западного регионов. Сейчас они работают на месте падения самолета.

"Одновременно (военные прокуроры - ред.) проводят допросы в городе Миргород Полтавской области и в Староконстантинове Хмельницкой области, в штабе Воздушных сил ВС Украины в городе Винница и в соответствующих органах военного управления в Луцке и в Киеве. В настоящее время уже опрошено более 40 свидетелей ", - рассказал Киселев.

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Напомним, 16 октября около 17:00 недалеко от поселка Уланов Хмельницкого района Винницкой области упал военный истребитель Су-27УБ. Оба пилота - командир экипажа полковник Петренко Иван Николаевич, начальник авиации воздушного командования "Восток" Воздушных сил ВСУ, и военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США - погибли.

Истребитель с бортовым номером 70 принадлежал 831-й бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области.

Военная прокуратура Винницкого гарнизона открыла уголовное производство по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил полетов или подготовки к ним).