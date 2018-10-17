EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  552  9
Все про:авиакатастрофа (1011) Винницкая область (469) учения (1906)

 В рамках расследования катастрофы Су-27 допрошено около 40 свидетелей, - военная прокуратура

В рамках расследованием катастрофы истребителя Су-27УБ в Винницкой военные прокуроры допросили более 40 свидетелей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ сообщил представитель военной прокуратуры Центрального региона Андрей Киселев.

По его словам, 16 октября постановлением главного военного прокурора Анатолия Матиоса для расследования катастрофы Су-27УБ была создана группа военных прокуроров из Центрального и Западного регионов. Сейчас они работают на месте падения самолета.

"Одновременно (военные прокуроры - ред.) проводят допросы в городе Миргород Полтавской области и в Староконстантинове Хмельницкой области, в штабе Воздушных сил ВС Украины в городе Винница и в соответствующих органах военного управления в Луцке и в Киеве. В настоящее время уже опрошено более 40 свидетелей ", - рассказал Киселев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В рамках расследования крушения Су-27 назначены экспертизы топлива, которым заправлялся самолет, - прокуратура

Напомним, 16 октября около 17:00 недалеко от поселка Уланов Хмельницкого района Винницкой области упал военный истребитель Су-27УБ. Оба пилота - командир экипажа полковник Петренко Иван Николаевич, начальник авиации воздушного командования "Восток" Воздушных сил ВСУ, и военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США - погибли.

Истребитель с бортовым номером 70 принадлежал 831-й бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области.

Военная прокуратура Винницкого гарнизона открыла уголовное производство по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Источник: https://censor.net.ua/n3091933
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
И шо?...
Отчитались о работе?...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
хм...полтораст говорит,что истребитель после ремонта......а свидетель катастрофы,что видел РЖАВУЮ внутри турбину.
Перед америкосами такой позор((((
 показать весь комментарий
 
Конешно, турбина должна быть обязательно выкрашена. Не позор а позорище!)))
 показать весь комментарий
 
Работают. Я поросто уверен что они найдут этого засранца с рогаткой. Поскриптум : военная прокуратура в которой работают бытовые прокуроры.
 показать весь комментарий
 
Думаю, что обнародуют "приемлемую правду", а то, что произошло на самом деле - никто не скажет ибо - "честь мундира"..
 показать весь комментарий
 
пора знову Степана нагороджувати-за збитий..
 показать весь комментарий
 
 
Тепер необхідно опитати все населення в радіусі навчань...

А чорний ящик для чого ?
 показать весь комментарий
 
Самолет Су-27УБ изготовлен в 91 году и свой ресурс вымотал в 2009! пробыв 5 лет на хранении, его опять ввели в строй летом 2014!

Самолет не проходил ремонта, и лишь получил в 2014 году новую камуфляжную окраску...

ps Здесь и без свидетелей понятна причина аварии!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ рамках расследования катастрофы Су-27 допрошено около 40 свидетелей, - военная прокуратура
 
 
 
 
 
 вверх