 Возможен был бы подобный ужас без атмосферы, которую Россия принесла на мирный полуостров?, - Климкин о трагедии в Керчи

Об этом глава МИД сообщил в Тwitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Больше всего не хочу, чтобы украинскую реакцию на трагедию в Керчи называли циничной. Сочувствуем семьям погибших. Но честным и легитимным является вопрос: возможен был бы подобный ужас без атмосферы, которая царит в России и которую она принесла на мирный полуостров?" - написал Климкин.
Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 19 человек, ранены - 40. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.
Климкину отвечаю: "ДА ВОЗМОЖЕН, смотрите иногда новости-в США такие трагедии происходят довольно часто."
Назвіть де таке було в США ?
Террористические акты, совершённые в США
Спокойной ночи.
«WiM Ты ещё расскажи что в США перед выборами дома со спящими людьми взрывали или школу из танков расстреливали...»(с)
Отож, давайте новий пруф.
Кількість спроб не лімітується.
Источник: https://ghall.com.ua/2018/10/17/oos-likvidirovan-24-letnij-boevik-dnr-iz-enakievo-foto/
Нажаль, тут тобі нічим допомогти...
Скільки там у Криму?
Не удивлюсь, если "рейтинг" сЦаря пойдёт на "повышение"........хотя не понимаю как оно )(уйло на подобных действиях в "рейтингах" выезжает
Ну от, «мєчти сталі явью...»
Так что насколько уж СССР паскудным образованием был, но россия его переплюнула.
Империя Лжи, однозначно. Или ещё лучше - Брехляндия.
Не уважает нас, украинцев Климкин, думает, что память у нас короткая...