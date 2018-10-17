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Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
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 Возможен был бы подобный ужас без атмосферы, которую Россия принесла на мирный полуостров?, - Климкин о трагедии в Керчи

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что причиной трагедии в Керчи является атмосфера, которую "Россия принесла на оккупированный полуостров".

Об этом глава МИД сообщил в Тwitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Больше всего не хочу, чтобы украинскую реакцию на трагедию в Керчи называли циничной. Сочувствуем семьям погибших. Но честным и легитимным является вопрос: возможен был бы подобный ужас без атмосферы, которая царит в России и которую она принесла на мирный полуостров?" - написал Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это украинские граждане. И когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило - это трагедия", - Порошенко о событиях в Керчи

Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 19 человек, ранены - 40. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.

Возможен был бы подобный ужас без атмосферы, которую Россия принесла на мирный полуостров?, - Климкин о трагедии в Керчи 01

Смотрите: Студенты во время стрельбы выбираются из керченского колледжа. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3091932
 
   
 Топ комментарии
 
РуССкій мір, це просто руССкій мір ... Возможен был бы подобный ужас без атмосферы, которую Россия принесла на мирный полуостров?, - Климкин о трагедии в Керчи - Цензор.НЕТ 798
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Без сомнения, что рАссия создала возможные условия для этой "трагедии"............в Укране были - был мирный полуостров, а сейчас........
Не удивлюсь, если "рейтинг" сЦаря пойдёт на "повышение"........хотя не понимаю как оно )(уйло на подобных действиях в "рейтингах" выезжает
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Беслан Норд Ост....,дома в Москве Волгодонске Буйнакске...все это Плешивый...
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К чему политизировать то что у кого то крышу снесло ?
Климкину отвечаю: "ДА ВОЗМОЖЕН, смотрите иногда новости-в США такие трагедии происходят довольно часто."
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А ты откуда знаешь - крышу снесло или спецслужбы крышу снесли...
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Ты ещё расскажи что в США перед выборами дома со спящими людьми взрывали или школу из танков расстреливали...
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Вам ? Как по мне это абсолютно бесполезно. С Вашей то фантазией можно легко объединить в одну кучу большой взрыв, распятие Христа, убийство моторолы и т.д.
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Вам задали конкретне питаняя з реальності сучасної Росії , підриви будівель на Каширському шоссе у Москві, та штурм школи в Беслані де загинуло більше 300 дітей.
Назвіть де таке було в США ?
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А я от витратив свій час на ознайомлення з Вашим посиланням, але ніде там не знайшов випадків, які наведені у питанні Вашого опонента :
«WiM Ты ещё расскажи что в США перед выборами дома со спящими людьми взрывали или школу из танков расстреливали...»(с)

Отож, давайте новий пруф.
Кількість спроб не лімітується.
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В негазифицированной столовой взорвался газ.
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одновременно ливидирован 24-летний боевик «ДНР» из Енакиево
Источник: https://ghall.com.ua/2018/10/17/oos-likvidirovan-24-letnij-boevik-dnr-iz-enakievo-foto/
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А что не так было с атмосферой Норвегии , ну или США ?
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Блогер Александр Балу вбросил в Ютьюб видео из Керчи...,Дима Камикадзе тоже....
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Это побочный эффект от просмотра рос тв.... С телевизора величие прет напором в головы россиян.
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что на помойке рамблера постный день?
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Потому что в Америке, помповые ружья, вместо сдачи в магазинах, всем желающим выдают.
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А чому такого в Криму до його окупації у 2014 рашкою, не було?

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Вам бы к зайцевой в адвокаты, думаю у Вас бы получилось преподнести оккупацию Крыма как причину ДТП.
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Бачиш, як би ти знав, що таке причинно-наслідкові зв'язки, і на додаток, що таке вірогідність, то ти б сам зрозумів відповідь на своє питання...

Нажаль, тут тобі нічим допомогти...
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Ложитесь уже спать, путин солнце давно спрятал, а алексееч сейчас гос.делами занят, обещал освободить солнце ближе к утру.
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В США близько 400 мильйонів населення, і відсутня заборона, на короткоствольну зброю.
Скільки там у Криму?
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Як тимчасово окуповану територію України.
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Без сомнения, что рАссия создала возможные условия для этой "трагедии"............в Укране были - был мирный полуостров, а сейчас........
Не удивлюсь, если "рейтинг" сЦаря пойдёт на "повышение"........хотя не понимаю как оно )(уйло на подобных действиях в "рейтингах" выезжает
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ВОЗМОЖЕН! "РуССкий мир" в Крыму фактически был и до аннексии. РАБЫ империи никуда не делись, они там жили столетиями, просто формально перешли собственность от "донецких" РАБОВЛАДЕЛЬЦЕВ к московским БОЯРАМ и САМОДЕРЖЦУ!
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да и психов, социопатов и просто неуравновешенных людей по статистике от 5-20% населения планеты!
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Там був не «русскій мір», а «мєчта о русском мірє»...
Ну от, «мєчти сталі явью...»
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"ТАМ РУССКИЙ ДУХ (был и есть), ТАМ РУСЬЮ ПАХНЕТ (смердит)!" Я там был вино и водку пил, усов не было, так что, всё в рот попало!
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Империей Зла был СССР. А россия - скорее Империя Лжи. Это ей больше подходит. Не то чтобы она мало зла причиняет (хотя Союз поболе постарался за свои 7 десятков лет с копейками, всё-таки), но уровнем тупого вранья она даже СССР превосходит. Тогда чаще искренне нах.... посылали, по-коммунистически, иногда даже искренне в это веря, а теперь лгут в глаза и изворачиваются, даже в мелочах, и всё не за идею, но ради личной наживы.

Так что насколько уж СССР паскудным образованием был, но россия его переплюнула.
Империя Лжи, однозначно. Или ещё лучше - Брехляндия.
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Беслан Норд Ост....,дома в Москве Волгодонске Буйнакске...все это Плешивый...
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Милитаризация и военный психоз сыграли своё.
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Та взагалі, хтось міг уявити собі в Україні таке, до того як почалось це « прінуждєніє к русскому міру» ...
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« прінуждєніє к русскому міру» = #прінуждєнієкрусскомуміру
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Не так поставлен вопроса надо риторически спросить:"Вы что,крысчане, до сих пор наивно думаете,что русский мир никаким образом не тронет вас"
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РАБссией правит Бедоносец,такова се ля ви.....,РАБссия достойна КГБиста и заслужила его...Кажется Жванецкий сказал....
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Всё правильно сказал наш министр - ни добавить, ни убавить.
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В переховання вати не вірю,кримська вата стане в рівень з ватою Великої Підшконки,жаль небагатьох проукраїнських людей,які опинилися в цьому руцком мірє не по своїй волі.
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рюSSкій мир с 7 ноября 1917 года уже не изменится.....,спасибо Мавзолейному Хмырю....
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Благодаря "Мавзолейному Хмырю" Китай уже стал мощнейшей экономикой мира, страной сверхразвитых технологий. А жителям полонын всего этого не нужно, тем более что у них все признаки цивилизации создали кляти москали...
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По предварительной информации 30 погибших,40 раненых...
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Знову недомірок вискочив, мабуть з мад'ярами все вирішив!! Крим Турчинов з гопкомпанією здав без единого пострілу, розповідає що армію розвалив Янукович, а самі йому в рота заглядали, аплодували, пиячили вмісті! Вся нинішня верхівка при ньому сиділа в керівних кріслах, сидить і зараз! На лаву всіх нестругану!!!
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Трепло... Хорош был "мирный Крым" с постоянными татарскими самозахватами, открыто действующим Хизб-ут-Тахрир и задрачиванием Черноморского Флота по поводу и без оного, убийствами крымских антимайдановцев под Корсунем, подготовкой корчинскими "поездов дружбы"... Мирнее некуда, правда?
Не уважает нас, украинцев Климкин, думает, что память у нас короткая...
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У клемкина работа такая., возмущатся и шось тарахтеть. Дела не видно. Одно слово ДАРМОЕД.
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Паскуды Плешивого Педофила МАВЗОЛЕЙНЫЕ,вас не жаль....,не Парьтесь ШАРИКОВСКОЕ отродие...
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Ссавець... ))
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Культ грубой вооруженной силы всегда заканчивается ее повсеместным применением. Кацапию необходимо изолировать. И они сами начнут себя истреблять в поисках ответа на два вечных вопроса - "хто виноват ?"и "что делать?". Для ответа на оба необходимо думать, но кацап к мышлению испытывает паталогическое отвращание и живет так как призывают наши прокацапленные политики - "сердцем"...
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Сирийский мальчишка в подвале разрушенного дома сказал ПРАВДУ...,а Всё расскажу Аллаху....
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Было такое .
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Ты посмотри шо порося с Украинцами делает .Дятел !
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Бог видит все,зеленые человечки РАБссии уже высадились в Ливии в количестве 2 батальона.......,там вас сцук позорных после Срии и замесят...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВозможен был бы подобный ужас без атмосферы, которую Россия принесла на мирный полуостров?, - Климкин о трагедии в Керчи
 
 
 
 
 
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